Điểm b, đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP quy định:

"Điều 5. Phân loại dự án đầu tư xây dựng

3. Dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, gồm:

… b) Dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư không quá 20 tỷ đồng (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất), trừ dự án đầu tư xây dựng công trình di sản văn hoá thực hiện theo pháp luật về di sản văn hoá;

… đ) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có chi phí xây dựng (không bao gồm chi phí thiết bị) dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 10 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư);".

Ông Bùi Quang Huy (TPHCM) hỏi, trường hợp dự án đầu tư xây dựng (cải tạo) không ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực công trình có tổng mức đầu tư dưới 20 tỷ đồng thì được áp dụng điểm b khoản 3 Điều 5 hay không và trường hợp nào thì áp dụng điểm đ khoản 3 Điều 5?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Các trường hợp dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

Theo nội dung mà ông cung cấp thì để xác định dự án thuộc trường hợp được áp dụng quy định tại điểm b hay điểm đ khoản 3 Điều 5 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP còn cần có các thông tin liên quan như chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất, loại dự án (có thuộc trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình di sản văn hoá hay không?),… Do đó, đề nghị ông căn cứ các quy định nêu trên và các thông tin của dự án để xác định trường hợp được áp dụng theo quy định.

Chinhphu.vn