Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ đêm ngày 24/07/2026 đến ngày 25/07/2026 Từ đêm 24/07 đến 25/07/2026, các sông Bắc Bộ xuất hiện đợt lũ 2-5m, đỉnh lũ trên sông Thao, Lô, Cầu đạt BĐ1-BĐ2, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cao.

Từ đêm nay 24/07/2026 đến ngày 25/07/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ dâng từ 2 - 5m. Đỉnh lũ tại thượng lưu các sông chính và sông nhỏ dự báo lên mức báo động 1 (BĐ1) đến báo động 2 (BĐ2), đe dọa trực tiếp đến an toàn các vùng trũng thấp và khu vực miền núi.

Hiện trạng thủy văn khu vực Bắc Bộ

Hiện nay, mực nước trên các hệ thống sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ đang có dao động nhưng vẫn duy trì ở mức dưới báo động 1.

Dự báo diễn biến lũ trong 24-48 giờ tới

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt lũ bắt đầu gia tăng từ đêm 24/07/2026 với các đặc điểm chi tiết:

Biên độ lũ lên: Dao động từ 2 - 5m trên các hệ thống sông khu vực Bắc Bộ.

Dao động từ trên các hệ thống sông khu vực Bắc Bộ. Cấp báo động đỉnh lũ: Mực nước đỉnh lũ tại thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Cầu, sông Thương và các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Đợt lũ này có nguy cơ cao gây ra các loại hình thiên tai nguy hiểm trên diện rộng:

Vùng núi và trung du: Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các sườn dốc.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các sườn dốc. Vùng trũng thấp và đô thị: Nguy cơ ngập lụt diện rộng tại vùng trũng ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Nguy cơ ngập lụt diện rộng tại vùng trũng ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Tác động đến đời sống - kinh tế: Nước dâng cao gây ảnh hưởng xấu tới giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, diện tích sản xuất nông nghiệp cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội của người dân.

Khuyến cáo an toàn

Chính quyền và người dân tại các khu vực ven sông, vùng núi thuộc Bắc Bộ cần chủ động theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước, sẵn sàng phương án di dời tài sản và người khỏi vùng trũng thấp, hạn chế di chuyển qua các tuyến đường ngầm tràn hoặc sông khe suối để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 24/07/2026.