    Cảnh sát giao thông Lâm Đồng hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đến bệnh viện cấp cứu kịp thời

    Chính Thành 08/08/2025 13:23

    Một gia đình lên Đà Lạt du lịch, khi đến đường Hùng Vương thì cháu bé lên cơn co giật. Tình huống khẩn cấp nên gia đình phải vào trụ sở Phòng CSGT gần đó để nhờ hỗ trợ.

    Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh hỗ trợ gia đình du khách đưa cháu bé lên cơn co giật tới bệnh viên

    Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h 45' ngày 7/8, khi đang trực tại đơn vị số 53, đường Hùng Vương, phường LâmViên - Đà Lạt, Thiếu tá Dương Đình Nghĩa, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được thông tin khẩn cấp về một cháu bé khoảng 4 tuổi bị co giật cần được hỗ trợ ngay lập tức.

    Hành động nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ Phòng CSGT đã góp phần đảm bảo cháu bé được tiếp cận y tế trong thời gian sớm nhất.

    Theo thông tin người nhà cho biết, tối cùng ngày, gia đình từ Nha Trang lên Đà Lạt du lịch. Khi đang di chuyển trên đường Hùng Vương thì cháu bé lên cơn co giật tím tái. Tình huống nguy cấp lại không rõ tuyến đường ngắn nhất tới cơ sở y tế nên gia đình đến ngay cổng phòng CSGT đề nghị được hỗ trợ.

    Không một phút chần chừ, Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã nhanh chóng lên xe dẫn đường, phối hợp đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng để cấp cứu. Hành động nhanh nhẹn và tinh thần trách nhiệm của Thiếu tá Dương Đình Nghĩa đã góp phần đảm bảo cháu bé được tiếp cận y tế trong thời gian sớm nhất.

    Hiện tại, cháu bé đang được các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng theo dõi và điều trị.

