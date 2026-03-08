Cập nhật 09:00 sáng 03/08/2026: Giá vàng đi ngang, riêng PNJ bán giảm 100.000 đồng Cập nhật lúc 09:05 sáng 03/08/2026: 7 thương hiệu đi ngang so với hôm qua; PNJ mua tăng 100.000, bán giảm 100.000 tại TP.HCM và Hà Nội theo bảng giá

Lúc 09:05 sáng 03/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua đi ngang tại 7 thương hiệu trong bảng dữ liệu. Riêng PNJ tại TP.HCM và Hà Nội ghi nhận giá mua tăng 100.000, trong khi giá bán giảm 100.000.

Giá bán cao nhất trong bảng là 142.300.000 tại BTMC VRTL. Các mức giá được đối chiếu giữa hôm nay và hôm qua theo từng thương hiệu.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:05 sáng

SJC : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. DOJI HN : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. DOJI SG : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. BTMH : mua 137.200.000, đi ngang; bán 141.200.000, đi ngang.

: mua 137.200.000, đi ngang; bán 141.200.000, đi ngang. BTMC VRTL : mua 138.300.000, đi ngang; bán 142.300.000, đi ngang.

: mua 138.300.000, đi ngang; bán 142.300.000, đi ngang. BTMC SJC : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. Phú Qúy SJC : mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang.

: mua 137.000.000, đi ngang; bán 141.000.000, đi ngang. PNJ TP.HCM : mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000.

: mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000. PNJ Hà Nội: mua 136.100.000, tăng 100.000; bán 140.900.000, giảm 100.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 DOJI HN 137.000.000 141.000.000 0 0 DOJI SG 137.000.000 141.000.000 0 0 BTMH 137.200.000 141.200.000 0 0 BTMC VRTL 138.300.000 142.300.000 0 0 BTMC SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 Phú Qúy SJC 137.000.000 141.000.000 0 0 PNJ TP.HCM 136.100.000 140.900.000 +100.000 -100.000 PNJ Hà Nội 136.100.000 140.900.000 +100.000 -100.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.