Cập nhật 09:00 sáng 29/07/2026: Giá vàng giảm 800.000–1.000.000 đồng, riêng BTMC SJC đi ngang Lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay giảm 800.000–1.000.000 đồng so với hôm qua ở nhiều thương hiệu; BTMC SJC đi ngang tại các thương hiệu trong bảng.

Lúc 09:00 sáng 29/07/2026, giá vàng hôm nay được cập nhật thấp hơn hôm qua tại hầu hết thương hiệu trong bảng. Mức giảm phổ biến là 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán; riêng PNJ giảm 800.000 đồng, còn BTMC SJC đi ngang.

Giá mua hôm nay dao động từ 135.400.000 đến 137.500.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 140.400.000–141.500.000 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:00 sáng

BTMC SJC : mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua.

: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; cả hai chiều đi ngang so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC : giá mua 136.500.000 đồng, giá bán 140.500.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều.

: giá mua 136.500.000 đồng, giá bán 140.500.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều. BTMH và BTMC VRTL : giá mua 137.100.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều.

: giá mua 137.100.000 đồng, giá bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 1.000.000 đồng ở mỗi chiều. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua 135.400.000 đồng, giá bán 140.400.000 đồng; cùng giảm 800.000 đồng ở mỗi chiều.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI HN 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng DOJI SG 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMH 137.100.000 đồng 141.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMC VRTL 137.100.000 đồng 141.000.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng BTMC SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 136.500.000 đồng 140.500.000 đồng -1.000.000 đồng -1.000.000 đồng PNJ TP.HCM 135.400.000 đồng 140.400.000 đồng -800.000 đồng -800.000 đồng PNJ Hà Nội 135.400.000 đồng 140.400.000 đồng -800.000 đồng -800.000 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.