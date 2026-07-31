Cập nhật 09:03 sáng 31/07/2026: Giá vàng tăng 0–1.500.000 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang
Cập nhật lúc 09:03 sáng 31/07/2026: SJC, DOJI và nhiều thương hiệu tăng 1.500.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMC VRTL và BTMC SJC đi ngang.
Lúc 09:03 sáng 31/07/2026, giá vàng hôm nay tại phần lớn thương hiệu tăng 1.500.000 đồng ở cả chiều mua và bán so với hôm qua. Trong đó, BTMH niêm yết giá bán hôm nay ở mức 144.500.000 đồng, còn BTMC VRTL và BTMC SJC giữ nguyên cả hai chiều.
So với hôm qua, 7 trong 9 dòng dữ liệu ghi nhận mức tăng 1.500.000 đồng ở giá mua và giá bán; 2 dòng đi ngang.
Điểm nhanh lúc 09:03 sáng
- BTMH: mua 140.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 144.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC: cùng mua 139.200.000 đồng, bán 143.200.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 138.200.000 đồng, bán 143.100.000 đồng; cả hai chiều cùng tăng 1.500.000 đồng.
- BTMC VRTL: mua 139.100.000 đồng, bán 143.000.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.
- BTMC SJC: mua 137.700.000 đồng, bán 141.700.000 đồng; cả hai chiều đi ngang.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|139.200.000
|143.200.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|DOJI HN
|139.200.000
|143.200.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|DOJI SG
|139.200.000
|143.200.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|BTMH
|140.600.000
|144.500.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|BTMC VRTL
|139.100.000
|143.000.000
|0
|0
|BTMC SJC
|137.700.000
|141.700.000
|0
|0
|Phú Qúy SJC
|139.200.000
|143.200.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|PNJ TP.HCM
|138.200.000
|143.100.000
|+1.500.000
|+1.500.000
|PNJ Hà Nội
|138.200.000
|143.100.000
|+1.500.000
|+1.500.000
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.