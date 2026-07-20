Cập nhật 09:20 sáng 20/07/2026: Giá vàng giảm 150.000–300.000 đồng, SJC giảm 300.000 đồng
Cập nhật lúc 09:20 sáng 20/07/2026, giá vàng hôm nay giảm 150.000–300.000 đồng so với hôm qua; SJC, DOJI và PNJ cùng giảm 300.000 đồng ở cả hai chiều.
Cập nhật lúc 09:20 sáng 20/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều giảm so với hôm qua. Mức giảm giá mua và giá bán phổ biến là 300.000 đồng, trong khi BTMH và BTMC VRTL cùng giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều.
Ở nhóm có mức giảm 300.000 đồng, SJC, DOJI HN, DOJI SG, Phú Qúy SJC, PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội đều giảm cả giá mua lẫn giá bán so với hôm qua.
Điểm nhanh lúc 09:205 sáng
- SJC: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
- DOJI HN và DOJI SG: mua 144.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
- BTMH và BTMC VRTL: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 146.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng.
- BTMC SJC: mua 142.450.000 đồng, giảm 150.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
- Phú Qúy SJC: mua 143.700.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 147.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 142.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng; bán 146.200.000 đồng, giảm 300.000 đồng.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|144.200.000
|147.200.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI HN
|144.200.000
|147.200.000
|-300.000
|-300.000
|DOJI SG
|144.200.000
|147.200.000
|-300.000
|-300.000
|BTMH
|142.450.000
|146.450.000
|-150.000
|-150.000
|BTMC VRTL
|142.450.000
|146.450.000
|-150.000
|-150.000
|BTMC SJC
|142.450.000
|147.200.000
|-150.000
|-300.000
|Phú Qúy SJC
|143.700.000
|147.200.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ TP.HCM
|142.200.000
|146.200.000
|-300.000
|-300.000
|PNJ Hà Nội
|142.200.000
|146.200.000
|-300.000
|-300.000
Ghi chú: Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.