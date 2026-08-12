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    Cập nhật 09:05 sáng 12/08/2026: Giá vàng tăng 200.000 - 300.000 đồng, riêng BTMC đi ngang

    Đại Ngàn12/08/2026 09:01

    Giá vàng trong nước lúc 09:05 sáng ngày 12/08/2026 ghi nhận tăng từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng so với hôm qua, riêng thương hiệu BTMC đi ngang.

    Thời điểm 09:05 sáng ngày 12/08/2026, giá vàng trong nước ghi nhận đà điều chỉnh tăng nhẹ ở đa số các thương hiệu kinh doanh lớn so với ngày hôm qua. Mức tăng ở chiều bán ra phổ biến từ 200.000 đến 300.000 đồng/lượng, trong khi giá mua vào tăng từ 300.000 đến 500.000 đồng/lượng tùy đơn vị.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:05 sáng

    • SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
    • DOJI HN & DOJI SG: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
    • BTMH: Mua vào 141.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 145.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
    • BTMC VRTL: Mua vào 142.000.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 146.000.000 đồng/lượng (không đổi).
    • BTMC SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (không đổi), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (không đổi).
    • Phú Quý SJC: Mua vào 140.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng), bán ra 143.800.000 đồng/lượng (+300.000 đồng).
    • PNJ (TP.HCM & Hà Nội): Mua vào 140.000.000 đồng/lượng (+500.000 đồng), bán ra 143.700.000 đồng/lượng (+200.000 đồng).

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nay (Đồng)Bán hôm nay (Đồng)+/- Mua (Đồng)+/- Bán (Đồng)
    SJC140.800.000143.800.000+300.000+300.000
    DOJI HN140.800.000143.800.000+300.000+300.000
    DOJI SG140.800.000143.800.000+300.000+300.000
    BTMH141.800.000145.800.000+300.000+300.000
    BTMC VRTL142.000.000146.000.00000
    BTMC SJC140.800.000143.800.00000
    Phú Quý SJC140.800.000143.800.000+300.000+300.000
    PNJ TP.HCM140.000.000143.700.000+500.000+200.000
    PNJ Hà Nội140.000.000143.700.000+500.000+200.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:05 sáng 12/08/2026: Giá vàng tăng 200.000 - 300.000 đồng, riêng BTMC đi ngang
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