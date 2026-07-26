Cập nhật 09:08 sáng 26/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, BTMH bán 142.700.000 đồng Lúc 09:08 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu đi ngang so với hôm qua; giá bán cao nhất là 142.700.000 đồng tại BTMH và BTMC VRTL.

Cập nhật lúc 09:08 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua cao nhất là 138.900.000 đồng tại BTMH và BTMC VRTL, trong khi giá bán cao nhất là 142.700.000 đồng tại hai thương hiệu này.

Giá mua và giá bán của toàn bộ 9 dòng dữ liệu đều không thay đổi, với mức chênh lệch so với hôm qua là 0 đồng.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:08 sáng

BTMH và BTMC VRTL : mua 138.900.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng.

: mua 138.900.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC : mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng.

: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.200.000 đồng, bán 141.200.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại hoặc thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay Thay đổi mua Thay đổi bán SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang DOJI HN 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang DOJI SG 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang BTMH 138.900.000 đồng 142.700.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang BTMC VRTL 138.900.000 đồng 142.700.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang BTMC SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang Phú Qúy SJC 137.500.000 đồng 141.500.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang PNJ TP.HCM 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang PNJ Hà Nội 136.200.000 đồng 141.200.000 đồng 0 đồng, đi ngang 0 đồng, đi ngang

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.