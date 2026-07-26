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    Cập nhật 09:08 sáng 26/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, BTMH bán 142.700.000 đồng

    Tuệ Nhân26/07/2026 09:03

    Lúc 09:08 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu đi ngang so với hôm qua; giá bán cao nhất là 142.700.000 đồng tại BTMH và BTMC VRTL.

    Cập nhật lúc 09:08 sáng 26/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua cao nhất là 138.900.000 đồng tại BTMH và BTMC VRTL, trong khi giá bán cao nhất là 142.700.000 đồng tại hai thương hiệu này.

    Giá mua và giá bán của toàn bộ 9 dòng dữ liệu đều không thay đổi, với mức chênh lệch so với hôm qua là 0 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:08 sáng

    • BTMH và BTMC VRTL: mua 138.900.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: mua 137.500.000 đồng, bán 141.500.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.200.000 đồng, bán 141.200.000 đồng; mua và bán đều đi ngang, thay đổi 0 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nayThay đổi muaThay đổi bán
    SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    DOJI HN137.500.000 đồng141.500.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    DOJI SG137.500.000 đồng141.500.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    BTMH138.900.000 đồng142.700.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    BTMC VRTL138.900.000 đồng142.700.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    BTMC SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    Phú Qúy SJC137.500.000 đồng141.500.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    PNJ TP.HCM136.200.000 đồng141.200.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang
    PNJ Hà Nội136.200.000 đồng141.200.000 đồng0 đồng, đi ngang0 đồng, đi ngang

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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      Cập nhật 09:08 sáng 26/07/2026: Giá vàng đi ngang 0–0, BTMH bán 142.700.000 đồng
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