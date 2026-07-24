Cập nhật 09:10 sáng 24/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1–2 triệu, riêng PNJ giảm 2 triệu Cập nhật lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá mua và bán tại các thương hiệu đều giảm so với hôm qua; PNJ giảm 2.000.000 ở cả hai chiều trong bảng giá.

Lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều mua và bán là 1.000.000–1.100.000, trong khi PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM cùng giảm 2.000.000 ở cả hai chiều.

Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 142.500.000 tại BTMH và BTMC VRTL. Giá bán thấp nhất là 138.000.000 tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 133.000.000, giảm 2.000.000; bán 138.000.000, giảm 2.000.000 so với hôm qua.

: mua 133.000.000, giảm 2.000.000; bán 138.000.000, giảm 2.000.000 so với hôm qua. BTMH : mua 138.500.000, giảm 1.100.000; bán 142.500.000, giảm 1.100.000.

: mua 138.500.000, giảm 1.100.000; bán 142.500.000, giảm 1.100.000. BTMC VRTL : mua 138.700.000, giảm 1.100.000; bán 142.500.000, giảm 1.100.000.

: mua 138.700.000, giảm 1.100.000; bán 142.500.000, giảm 1.100.000. SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng có giá mua 134.000.000 và giá bán 139.000.000; cả hai chiều cùng giảm 1.000.000.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI HN 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 DOJI SG 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 BTMH 138.500.000 142.500.000 -1.100.000 -1.100.000 BTMC VRTL 138.700.000 142.500.000 -1.100.000 -1.100.000 BTMC SJC 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 Phú Qúy SJC 134.000.000 139.000.000 -1.000.000 -1.000.000 PNJ TP.HCM 133.000.000 138.000.000 -2.000.000 -2.000.000 PNJ Hà Nội 133.000.000 138.000.000 -2.000.000 -2.000.000

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.