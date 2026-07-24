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    Cập nhật 09:10 sáng 24/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1–2 triệu, riêng PNJ giảm 2 triệu

    Tuệ Nhân24/07/2026 09:06

    Cập nhật lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá mua và bán tại các thương hiệu đều giảm so với hôm qua; PNJ giảm 2.000.000 ở cả hai chiều trong bảng giá.

    Lúc 09:10 sáng 24/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu đều giảm so với hôm qua. Mức giảm phổ biến ở chiều mua và bán là 1.000.000–1.100.000, trong khi PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM cùng giảm 2.000.000 ở cả hai chiều.

    Giá bán hôm nay cao nhất trong bảng là 142.500.000 tại BTMH và BTMC VRTL. Giá bán thấp nhất là 138.000.000 tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:10 sáng

    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 133.000.000, giảm 2.000.000; bán 138.000.000, giảm 2.000.000 so với hôm qua.
    • BTMH: mua 138.500.000, giảm 1.100.000; bán 142.500.000, giảm 1.100.000.
    • BTMC VRTL: mua 138.700.000, giảm 1.100.000; bán 142.500.000, giảm 1.100.000.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng có giá mua 134.000.000 và giá bán 139.000.000; cả hai chiều cùng giảm 1.000.000.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    DOJI HN134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    DOJI SG134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    BTMH138.500.000142.500.000-1.100.000-1.100.000
    BTMC VRTL138.700.000142.500.000-1.100.000-1.100.000
    BTMC SJC134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    Phú Qúy SJC134.000.000139.000.000-1.000.000-1.000.000
    PNJ TP.HCM133.000.000138.000.000-2.000.000-2.000.000
    PNJ Hà Nội133.000.000138.000.000-2.000.000-2.000.000

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:10 sáng 24/07/2026: Giá vàng đồng loạt giảm 1–2 triệu, riêng PNJ giảm 2 triệu
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