Cập nhật 09:14 sáng 09/07/2026: Giá vàng đi ngang, riêng PNJ giảm 1 triệu đồng chiều mua Lúc 9h14 sáng 09/07/2026, giá vàng SJC, DOJI, BTMH giữ nguyên so với hôm qua, trong khi PNJ và Phú Quý SJC giảm giá mua vào tại một số thương hiệu.

Lúc 9 giờ 14 phút sáng ngày 09/07/2026, giá vàng trong nước hầu hết đứng yên so với hôm qua. Đáng chú ý, giá mua vào tại PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội cùng giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng, còn giá bán vẫn giữ nguyên hoặc giảm nhẹ tại một số thương hiệu.

Điểm nhanh lúc 9h14 sáng

SJC : mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Hà Nội : mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) DOJI Sài Gòn : mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 145,5 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMH : mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,3 triệu đồng/lượng (không đổi) BTMC SJC : mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144,3 triệu đồng/lượng (không đổi), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) Phú Quý SJC : mua 144,7 triệu đồng/lượng (giảm 0,3 triệu đồng), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi)

: mua 144,7 triệu đồng/lượng (giảm 0,3 triệu đồng), bán 148,5 triệu đồng/lượng (không đổi) PNJ TP.HCM : mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng)

: mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng) PNJ Hà Nội: mua 144,5 triệu đồng/lượng (giảm 0,7 triệu đồng), bán 148 triệu đồng/lượng (giảm 0,2 triệu đồng)

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Thương hiệu Mua hôm nay (triệu đồng/lượng) Bán hôm nay (triệu đồng/lượng) +/- Mua +/- Bán SJC 145,5 148,5 0 0 DOJI Hà Nội 145,5 148,5 0 0 DOJI Sài Gòn 145,5 148,5 0 0 BTMH 144,3 148,3 0 0 BTMC SJC 144,3 148,5 0 0 Phú Quý SJC 144,7 148,5 -0,3 0 PNJ TP.HCM 144,5 148,0 -0,7 -0,2 PNJ Hà Nội 144,5 148,0 -0,7 -0,2

Giá vàng hôm nay

Ghi chú

Giá vàng nêu trên mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy theo từng cửa hàng và khu vực giao dịch.