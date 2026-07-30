Tin mới

    Cập nhật 09:17 sáng 30/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 1–1,5 triệu đồng, BTMC VRTL tăng nhiều nhất 1,5 triệu

    Đại Ngàn30/07/2026 09:13

    Giá vàng trong nước lúc 09:17 sáng 30/07/2026 đồng loạt tăng so với hôm qua; mức tăng giá bán phổ biến từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng.

    Cập nhật lúc 09:17 sáng 30/07/2026, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với hôm qua. Giá bán tăng từ 1.000.000 đến 1.500.000 đồng, trong đó BTMC VRTL có mức tăng cao nhất, lên 143.500.000 đồng.

    Giá mua hiện dao động từ 137.500.000 đến 139.600.000 đồng. Các thương hiệu SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC cùng tăng 1.000.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:17 sáng

    • BTMC VRTL: mua 139.600.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng; bán 143.500.000 đồng, tăng 1.500.000 đồng.
    • BTMH: mua 139.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng; bán 143.400.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.
    • Phú Qúy SJC: mua 138.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng; bán 142.500.000 đồng, tăng 1.400.000 đồng.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG và BTMC SJC: cùng mua 138.500.000 đồng, bán 142.500.000 đồng; mỗi chiều tăng 1.000.000 đồng.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 137.500.000 đồng, tăng 1.000.000 đồng; bán 142.400.000 đồng, tăng 1.200.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC138.500.000 đồng142.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
    DOJI HN138.500.000 đồng142.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
    DOJI SG138.500.000 đồng142.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
    BTMH139.500.000 đồng143.400.000 đồng+1.400.000 đồng+1.400.000 đồng
    BTMC VRTL139.600.000 đồng143.500.000 đồng+1.500.000 đồng+1.500.000 đồng
    BTMC SJC138.500.000 đồng142.500.000 đồng+1.000.000 đồng+1.000.000 đồng
    Phú Qúy SJC138.500.000 đồng142.500.000 đồng+1.400.000 đồng+1.400.000 đồng
    PNJ TP.HCM137.500.000 đồng142.400.000 đồng+1.000.000 đồng+1.200.000 đồng
    PNJ Hà Nội137.500.000 đồng142.400.000 đồng+1.000.000 đồng+1.200.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Cập nhật 09:17 sáng 30/07/2026: Giá vàng đồng loạt tăng 1–1,5 triệu đồng, BTMC VRTL tăng nhiều nhất 1,5 triệu
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO