Cập nhật 09:21 sáng 02/08/2026: Giá vàng đi ngang 0–0 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang 0 đồng
Cập nhật lúc 09:21 sáng 02/08/2026: giá vàng tại 9 thương hiệu không thay đổi so với hôm qua; giá bán cao nhất là 142.300.000 đồng tại BTMC VRTL.
Cập nhật lúc 09:21 sáng 02/08/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua dao động từ 136.000.000 đến 138.300.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 141.000.000 đến 142.300.000 đồng.
Đáng chú ý, BTMC VRTL có giá mua 138.300.000 đồng và giá bán 142.300.000 đồng. Tất cả mức chênh lệch mua và bán so với hôm qua đều là 0 đồng.
Điểm nhanh lúc 09:21 sáng
- BTMC VRTL: mua 138.300.000 đồng, không đổi; bán 142.300.000 đồng, không đổi.
- BTMH: mua 137.200.000 đồng, không đổi; bán 141.200.000 đồng, không đổi.
- SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng mua 137.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua.
- PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua
|Loại/Thương hiệu
|Mua hôm nay
|Bán hôm nay
|+/- Mua
|+/- Bán
|SJC
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|DOJI HN
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|DOJI SG
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMH
|137.200.000 đồng
|141.200.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC VRTL
|138.300.000 đồng
|142.300.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|BTMC SJC
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|Phú Qúy SJC
|137.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|PNJ TP.HCM
|136.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
|PNJ Hà Nội
|136.000.000 đồng
|141.000.000 đồng
|0 đồng
|0 đồng
Ghi chú
Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.