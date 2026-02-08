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    Cập nhật 09:21 sáng 02/08/2026: Giá vàng đi ngang 0–0 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang 0 đồng

    Đại Ngàn02/08/2026 09:16

    Cập nhật lúc 09:21 sáng 02/08/2026: giá vàng tại 9 thương hiệu không thay đổi so với hôm qua; giá bán cao nhất là 142.300.000 đồng tại BTMC VRTL.

    Cập nhật lúc 09:21 sáng 02/08/2026, giá vàng hôm nay tại 9 thương hiệu đều đi ngang so với hôm qua. Giá mua dao động từ 136.000.000 đến 138.300.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 141.000.000 đến 142.300.000 đồng.

    Đáng chú ý, BTMC VRTL có giá mua 138.300.000 đồng và giá bán 142.300.000 đồng. Tất cả mức chênh lệch mua và bán so với hôm qua đều là 0 đồng.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:21 sáng

    • BTMC VRTL: mua 138.300.000 đồng, không đổi; bán 142.300.000 đồng, không đổi.
    • BTMH: mua 137.200.000 đồng, không đổi; bán 141.200.000 đồng, không đổi.
    • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng mua 137.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 136.000.000 đồng và bán 141.000.000 đồng, không đổi so với hôm qua.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    DOJI HN137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    DOJI SG137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMH137.200.000 đồng141.200.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMC VRTL138.300.000 đồng142.300.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMC SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    Phú Qúy SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    PNJ TP.HCM136.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng
    PNJ Hà Nội136.000.000 đồng141.000.000 đồng0 đồng0 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:21 sáng 02/08/2026: Giá vàng đi ngang 0–0 đồng, riêng BTMC VRTL đi ngang 0 đồng
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