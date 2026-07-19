Tin mới

    Cập nhật 09:22 sáng 19/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC đi ngang 0 đồng

    Tuệ Nhân19/07/2026 09:19

    Cập nhật giá vàng trong nước lúc 09:22 sáng 19/07/2026: 9 dòng trong bảng đều đi ngang so với hôm qua; SJC mua 144.500.000 đồng, bán 147.500.000 đồng.

    Lúc 09:22 sáng 19/07/2026, giá vàng hôm nay trong bảng dữ liệu đều đi ngang so với hôm qua. Giá SJC mua vào ở mức 144.500.000 đồng và bán ra 147.500.000 đồng, không thay đổi ở cả hai chiều.

    DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 14.450.000 đồng, giá bán 14.750.000 đồng. Chênh lệch mua và bán của cả 9 dòng đều là 0 đồng so với hôm qua.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:22 sáng

    • SJC: mua 144.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng.
    • DOJI HN: mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng.
    • DOJI SG: mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng.
    • BTMH và BTMC VRTL: cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng.
    • BTMC SJC và Phú Qúy SJC: cùng bán 147.500.000 đồng; giá mua lần lượt là 142.600.000 đồng và 144.000.000 đồng, đều đi ngang.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 142.500.000 đồng, bán 146.500.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC144.500.000 đồng147.500.000 đồng0 đồng0 đồng
    DOJI HN14.450.000 đồng14.750.000 đồng0 đồng0 đồng
    DOJI SG14.450.000 đồng14.750.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMH142.600.000 đồng146.600.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMC VRTL142.600.000 đồng146.600.000 đồng0 đồng0 đồng
    BTMC SJC142.600.000 đồng147.500.000 đồng0 đồng0 đồng
    Phú Qúy SJC144.000.000 đồng147.500.000 đồng0 đồng0 đồng
    PNJ TP.HCM142.500.000 đồng146.500.000 đồng0 đồng0 đồng
    PNJ Hà Nội142.500.000 đồng146.500.000 đồng0 đồng0 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Thuế - Tài chính
      Cập nhật 09:22 sáng 19/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC đi ngang 0 đồng
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO