Cập nhật 09:22 sáng 19/07/2026: Giá vàng đồng loạt đi ngang, SJC đi ngang 0 đồng Cập nhật giá vàng trong nước lúc 09:22 sáng 19/07/2026: 9 dòng trong bảng đều đi ngang so với hôm qua; SJC mua 144.500.000 đồng, bán 147.500.000 đồng.

Lúc 09:22 sáng 19/07/2026, giá vàng hôm nay trong bảng dữ liệu đều đi ngang so với hôm qua. Giá SJC mua vào ở mức 144.500.000 đồng và bán ra 147.500.000 đồng, không thay đổi ở cả hai chiều.

DOJI HN và DOJI SG cùng niêm yết giá mua 14.450.000 đồng, giá bán 14.750.000 đồng. Chênh lệch mua và bán của cả 9 dòng đều là 0 đồng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:22 sáng

SJC : mua 144.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng.

: mua 144.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 147.500.000 đồng, đi ngang 0 đồng. DOJI HN : mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng.

: mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng. DOJI SG : mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng.

: mua 14.450.000 đồng, đi ngang 0 đồng; bán 14.750.000 đồng, đi ngang 0 đồng. BTMH và BTMC VRTL : cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng.

: cùng mua 142.600.000 đồng, bán 146.600.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng. BTMC SJC và Phú Qúy SJC : cùng bán 147.500.000 đồng; giá mua lần lượt là 142.600.000 đồng và 144.000.000 đồng, đều đi ngang.

: cùng bán 147.500.000 đồng; giá mua lần lượt là 142.600.000 đồng và 144.000.000 đồng, đều đi ngang. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: cùng mua 142.500.000 đồng, bán 146.500.000 đồng; cả hai chiều đều đi ngang 0 đồng.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144.500.000 đồng 147.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI HN 14.450.000 đồng 14.750.000 đồng 0 đồng 0 đồng DOJI SG 14.450.000 đồng 14.750.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMH 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC VRTL 142.600.000 đồng 146.600.000 đồng 0 đồng 0 đồng BTMC SJC 142.600.000 đồng 147.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng Phú Qúy SJC 144.000.000 đồng 147.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ TP.HCM 142.500.000 đồng 146.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng PNJ Hà Nội 142.500.000 đồng 146.500.000 đồng 0 đồng 0 đồng

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.