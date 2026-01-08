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    Cập nhật 09:23 sáng 01/08/2026: Giá vàng giảm 800.000–900.000 đồng, BTMC VRTL đi ngang

    Đại Ngàn01/08/2026 09:18

    Giá vàng lúc 09:23 sáng 01/08/2026: SJC, DOJI và nhiều thương hiệu giảm 900.000 đồng so với hôm qua, trong khi BTMC VRTL giữ nguyên giá mua bán.

    Cập nhật lúc 09:23 sáng 01/08/2026, giá vàng hôm nay so với hôm qua ghi nhận mức giảm phổ biến 900.000 đồng ở cả chiều mua và bán. Riêng PNJ giảm 900.000 đồng ở chiều mua và 800.000 đồng ở chiều bán, còn BTMC VRTL giữ nguyên giá.

    Giá mua hôm nay dao động từ 136.000.000 đến 138.700.000 đồng, trong khi giá bán nằm trong khoảng 141.000.000–142.700.000 đồng theo từng thương hiệu trong bảng dữ liệu.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:23 sáng

    • SJC, DOJI HN, DOJI SG, BTMC SJC và Phú Qúy SJC: mua 137.000.000 đồng, bán 141.000.000 đồng; cùng giảm 900.000 đồng ở cả hai chiều so với hôm qua.
    • BTMH: mua 137.600.000 đồng, bán 141.600.000 đồng; cùng giảm 900.000 đồng.
    • BTMC VRTL: mua 138.700.000 đồng, bán 142.700.000 đồng; không thay đổi so với hôm qua.
    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: mua 136.000.000 đồng, giảm 900.000 đồng; bán 141.000.000 đồng, giảm 800.000 đồng.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại hoặc thương hiệuMua hôm nayBán hôm nayThay đổi muaThay đổi bán
    SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 900.000 đồng
    DOJI HN137.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 900.000 đồng
    DOJI SG137.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 900.000 đồng
    BTMH137.600.000 đồng141.600.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 900.000 đồng
    BTMC VRTL138.700.000 đồng142.700.000 đồngĐi ngangĐi ngang
    BTMC SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 900.000 đồng
    Phú Qúy SJC137.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 900.000 đồng
    PNJ TP.HCM136.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 800.000 đồng
    PNJ Hà Nội136.000.000 đồng141.000.000 đồngGiảm 900.000 đồngGiảm 800.000 đồng

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng hoặc khu vực.

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      Cập nhật 09:23 sáng 01/08/2026: Giá vàng giảm 800.000–900.000 đồng, BTMC VRTL đi ngang
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      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

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      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

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