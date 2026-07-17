Cập nhật 09:24 sáng 17/07/2026: Giá vàng giảm 1.500.000–1.600.000, riêng BTMC SJC mua tăng 200.000 Giá vàng lúc 09:24 sáng 17/07/2026: nhiều thương hiệu giảm 1.500.000–2.000.000 đồng ở chiều mua so với hôm qua, riêng BTMC SJC tăng 200.000 đồng.

Cập nhật lúc 09:24 sáng 17/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng có nhiều mức điều chỉnh giảm so với hôm qua. Giá mua của PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 2.000.000 đồng, trong khi chiều mua của BTMC SJC tăng 200.000 đồng.

Ở chiều bán, mức giảm phổ biến là 1.500.000–1.600.000 đồng; giá DOJI HN và DOJI SG đi ngang so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:24 sáng

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : giá mua giảm 2.000.000 đồng, giá bán giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua.

: giá mua giảm 2.000.000 đồng, giá bán giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua. Phú Qúy SJC : giá mua giảm 1.700.000 đồng, giá bán giảm 1.600.000 đồng.

: giá mua giảm 1.700.000 đồng, giá bán giảm 1.600.000 đồng. SJC : giá mua và giá bán cùng giảm 1.600.000 đồng.

: giá mua và giá bán cùng giảm 1.600.000 đồng. BTMC SJC : giá mua tăng 200.000 đồng, trong khi giá bán giảm 1.600.000 đồng.

: giá mua tăng 200.000 đồng, trong khi giá bán giảm 1.600.000 đồng. DOJI HN và DOJI SG: giá mua và giá bán không thay đổi.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 143.600.000 146.600.000 -1.600.000 -1.600.000 DOJI HN 145.500.000 148.500.000 0 0 DOJI SG 145.500.000 148.500.000 0 0 BTMH 142.000.000 146.000.000 -1.500.000 -1.500.000 BTMC SJC 144.200.000 146.600.000 +200.000 -1.600.000 Phú Qúy SJC 143.000.000 146.600.000 -1.700.000 -1.600.000 PNJ TP.HCM 141.500.000 145.500.000 -2.000.000 -1.500.000 PNJ Hà Nội 141.500.000 145.500.000 -2.000.000 -1.500.000

Đơn vị: đồng.

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.