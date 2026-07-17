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    Cập nhật 09:24 sáng 17/07/2026: Giá vàng giảm 1.500.000–1.600.000, riêng BTMC SJC mua tăng 200.000

    Tuệ Nhân17/07/2026 09:19

    Giá vàng lúc 09:24 sáng 17/07/2026: nhiều thương hiệu giảm 1.500.000–2.000.000 đồng ở chiều mua so với hôm qua, riêng BTMC SJC tăng 200.000 đồng.

    Cập nhật lúc 09:24 sáng 17/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng có nhiều mức điều chỉnh giảm so với hôm qua. Giá mua của PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 2.000.000 đồng, trong khi chiều mua của BTMC SJC tăng 200.000 đồng.

    Ở chiều bán, mức giảm phổ biến là 1.500.000–1.600.000 đồng; giá DOJI HN và DOJI SG đi ngang so với hôm qua.

    Giá vàng hôm nay
    Giá vàng hôm nay

    Điểm nhanh lúc 09:24 sáng

    • PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội: giá mua giảm 2.000.000 đồng, giá bán giảm 1.500.000 đồng so với hôm qua.
    • Phú Qúy SJC: giá mua giảm 1.700.000 đồng, giá bán giảm 1.600.000 đồng.
    • SJC: giá mua và giá bán cùng giảm 1.600.000 đồng.
    • BTMC SJC: giá mua tăng 200.000 đồng, trong khi giá bán giảm 1.600.000 đồng.
    • DOJI HN và DOJI SG: giá mua và giá bán không thay đổi.

    Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

    Loại/Thương hiệuMua hôm nayBán hôm nay+/- Mua+/- Bán
    SJC143.600.000146.600.000-1.600.000-1.600.000
    DOJI HN145.500.000148.500.00000
    DOJI SG145.500.000148.500.00000
    BTMH142.000.000146.000.000-1.500.000-1.500.000
    BTMC SJC144.200.000146.600.000+200.000-1.600.000
    Phú Qúy SJC143.000.000146.600.000-1.700.000-1.600.000
    PNJ TP.HCM141.500.000145.500.000-2.000.000-1.500.000
    PNJ Hà Nội141.500.000145.500.000-2.000.000-1.500.000

    Đơn vị: đồng.

    Ghi chú

    Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.

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      Cập nhật 09:24 sáng 17/07/2026: Giá vàng giảm 1.500.000–1.600.000, riêng BTMC SJC mua tăng 200.000
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