Cập nhật 09:28 sáng 14/07/2026: Giá vàng giảm 1–2, riêng BTMH đi ngang 0 Cập nhật giá vàng trong nước lúc 09:28 sáng 14/07/2026: SJC, DOJI và Phú Qúy SJC giảm 2 ở cả hai chiều so với hôm qua; BTMH và BTMC SJC đi ngang.

Lúc 09:28 sáng 14/07/2026, giá vàng hôm nay tại các thương hiệu trong bảng dữ liệu chủ yếu giảm so với hôm qua. SJC, DOJI HN, DOJI SG và Phú Qúy SJC cùng giảm 2 ở cả giá mua và giá bán; trong khi BTMH và BTMC SJC đi ngang.

PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội giảm 1 ở cả hai chiều mua, bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay

Điểm nhanh lúc 09:28 sáng

SJC : mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2 so với hôm qua.

: mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2 so với hôm qua. DOJI HN và DOJI SG : mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2.

: mua 144, giảm 2; bán 147, giảm 2. Phú Qúy SJC : mua 143, giảm 2; bán 147, giảm 2.

: mua 143, giảm 2; bán 147, giảm 2. PNJ TP.HCM và PNJ Hà Nội : mua 143, giảm 1; bán 146, giảm 1.

: mua 143, giảm 1; bán 146, giảm 1. BTMH : mua 143, bán 147; cả hai mức giá đi ngang.

: mua 143, bán 147; cả hai mức giá đi ngang. BTMC SJC: mua 143, bán 148; cả hai mức giá đi ngang.

Bảng giá vàng hôm nay so với hôm qua

Loại/Thương hiệu Mua hôm nay Bán hôm nay +/- Mua +/- Bán SJC 144 147 -2 -2 DOJI HN 144 147 -2 -2 DOJI SG 144 147 -2 -2 BTMH 143 147 0 0 BTMC SJC 143 148 0 0 Phú Qúy SJC 143 147 -2 -2 PNJ TP.HCM 143 146 -1 -1 PNJ Hà Nội 143 146 -1 -1

Ghi chú

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi theo từng cửa hàng/khu vực.