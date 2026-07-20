Thể thao 360 Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 hôm nay 20/7: Mbappé giành giải Chiếc giày vàng Kylian Mbappé dẫn đầu với 10 bàn thắng.

Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất

Lionel Messi chưa thể ghi bàn cho Argentina, còn Mikel Oyarzabal cũng rời sân mà không cải thiện thành tích. Kylian Mbappé vì vậy tiếp tục giữ vị trí số một với 10 pha lập công.

Tây Ban Nha đang dẫn Argentina 1-0 nhờ bàn thắng của Ferran Torres ở phút 106. Đội bóng Nam Mỹ phải chơi thiếu người từ cuối thời gian thi đấu chính thức sau khi Enzo Fernández nhận thẻ đỏ.

Cập nhật khi trận chung kết Tây Ban Nha – Argentina bước vào hiệp hai, tỷ số 0-0.

Vị trí Cầu thủ Đội tuyển Bàn thắng 1 Kylian Mbappé Pháp 10 2 Lionel Messi Argentina 8 3 Jude Bellingham Anh 7 3 Ousmane Dembélé Pháp 7 5 Harry Kane Anh 6 6 Mikel Oyarzabal Tây Ban Nha 5 7 Bradley Barcola Pháp 3 7 Johan Manzambi Thụy Sĩ 3 9 Mostafa Zico Ai Cập 2 9 Rubén Vargas Thụy Sĩ 2

Mbappé đang dẫn đầu với 10 bàn, nhiều hơn Messi hai pha lập công. Bellingham và Dembélé cùng đứng thứ ba với 7 bàn, còn Harry Kane xếp ngay phía sau với 6 bàn.

Oyarzabal vẫn dừng ở mốc 5 bàn do không thể tận dụng các cơ hội trước khung thành Argentina. Bukayo Saka chưa được đưa vào bảng vì chưa xác định được tổng số bàn của cầu thủ tuyển Anh trước trận tranh hạng ba.

Messi chưa thể rút ngắn cách biệt với Mbappé

Messi bước vào trận chung kết với 8 bàn và cần ít nhất một cú đúp để san bằng thành tích của Mbappé.

Tuy nhiên, Argentina gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi kiểm soát của Tây Ban Nha. Sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội hòa 0-0 và phải bước vào hiệp phụ.

Thế trận của Argentina càng trở nên bất lợi khi Enzo Fernández nhận thẻ đỏ ở phút 90+3. Đội bóng áo sọc xanh trắng chỉ còn 10 người và phải dành phần lớn thời gian để phòng ngự trước sức ép liên tục từ Tây Ban Nha.

Đến phút 94, Tây Ban Nha đã tung ra 16 cú dứt điểm, trong đó có 11 lần đưa bóng trúng đích. Argentina vẫn chưa có pha dứt điểm nào, khiến Messi gần như không có cơ hội tiếp cận khung thành Unai Simón.

Messi chỉ tạo ra tình huống đáng chú ý ở phút 116 với cú sút rất căng, nhưng bóng đập trúng Merino. Đội trưởng Argentina sau đó thực hiện quả phạt góc ở phút 120+1, song Giuliano Simeone không thể đưa bóng vào lưới.

Nếu không ghi bàn trong thời gian còn lại, Messi sẽ kết thúc World Cup 2026 với 8 pha lập công, kém Mbappé hai bàn.

Mbappé tiến sát danh hiệu Chiếc giày vàng

Mbappé đã hoàn thành World Cup 2026 với 10 bàn sau khi lập cú đúp trong trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh.

Tiền đạo tuyển Pháp ghi bàn ở phút 48 và 66, qua đó vượt Messi để chiếm vị trí số một. Anh bước vào trận đấu với 8 bàn trước khi nâng thành tích lên hai chữ số.

Mbappé không còn quyền tự quyết do Pháp đã hoàn thành giải đấu. Dù vậy, diễn biến trận chung kết đang đưa cầu thủ này tiến rất gần danh hiệu Chiếc giày vàng.

Messi cần ghi hai bàn để san bằng Mbappé. Một pha lập công chỉ giúp đội trưởng Argentina nâng thành tích lên 9 bàn và tiếp tục đứng thứ hai.

Khi trận đấu đã bước sang phút 120+1, khả năng Messi ghi ít nhất hai bàn trong thời gian còn lại gần như không còn. Mbappé chỉ phải chờ tiếng còi kết thúc để biết có giữ được vị trí số một hay không.

Oyarzabal dừng lại ở mốc 5 bàn

Mikel Oyarzabal bước vào trận chung kết với 5 pha lập công và vẫn còn cơ hội san bằng thành tích 6 bàn của Harry Kane.

Tiền đạo Tây Ban Nha có cơ hội đáng chú ý ở phút 39. Sau tình huống phối hợp ngay trước vòng cấm, Oyarzabal tung cú vô-lê nhưng bóng đi đúng vị trí của Emiliano Martínez.

Đến phút 55, Oyarzabal tiếp tục có khoảng trống để dứt điểm từ xa. Tuy nhiên, anh chần chừ giữa việc chuyền bóng và sút, khiến cơ hội trôi qua.

Oyarzabal sau đó được thay ra và không thể cải thiện thành tích. Anh tiếp tục đứng thứ sáu với 5 bàn, kém Kane một pha lập công và kém nhóm Bellingham, Dembélé hai bàn.

Ferran Torres ghi bàn nhưng chưa tác động tới nhóm đầu

Ferran Torres trở thành người phá vỡ thế cân bằng trong trận chung kết khi ghi bàn ở phút 106, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn Argentina 1-0.

Tây Ban Nha phải cần tới 20 cú dứt điểm mới tìm được đường vào khung thành Emiliano Martínez. Bàn thắng của Ferran Torres khiến trận đấu gợi lại chung kết World Cup 2010, khi Andrés Iniesta ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha đánh bại Hà Lan.

Ferran Torres tiếp tục đưa bóng vào lưới Argentina ở phút 113 nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Tây Ban Nha vì vậy vẫn chỉ dẫn trước với cách biệt một bàn.

Pha lập công của Ferran Torres làm thay đổi cục diện trận chung kết nhưng chưa tác động tới những vị trí dẫn đầu trong cuộc đua Vua phá lưới.

Argentina dồn lên tìm bàn gỡ trong những phút cuối

Sau khi bị dẫn bàn, Argentina cố gắng đẩy cao đội hình dù chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

Messi tung cú sút mạnh ở phút 116 nhưng không thể vượt qua hàng phòng ngự Tây Ban Nha. Argentina được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ở phút 119 trước khi tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút 120.

Đến phút 120+1, Messi thực hiện quả phạt góc để Simeone có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, cầu thủ Argentina không thể đưa bóng vào lưới Unai Simón.

Tây Ban Nha vẫn đang dẫn 1-0, còn Messi chưa thể ghi bàn để cải thiện thành tích cá nhân.

Cuộc đua Chiếc giày vàng gần như ngã ngũ

Mbappé tiếp tục giữ vị trí số một với 10 bàn. Messi đứng thứ hai với 8 pha lập công nhưng chỉ còn rất ít thời gian để thay đổi thứ hạng.

Bellingham và Dembélé đã hoàn thành giải đấu với cùng 7 bàn. Kane đứng thứ năm với 6 bàn, còn Oyarzabal không thể san bằng thành tích của tiền đạo tuyển Anh.

Nếu tỷ số và thành tích ghi bàn không thay đổi đến khi trận chung kết kết thúc, Mbappé sẽ đứng đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026. Messi xếp thứ hai, còn Bellingham và Dembélé cùng chia sẻ vị trí thứ ba.