Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm 2/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý Giá vàng hôm nay 2/7/2026 ghi nhận giảm sâu so với tháng 5, vàng miếng hụt gần 20 triệu đồng/lượng sau 2 tháng giao dịch, vàng thế giới hồi phục lên gần 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 2/7/2026 ghi nhận giá vàng miếng hụt gần 20 triệu đồng/lượng sau 2 tháng giao dịch

Giá vàng hôm nay 2/7/2026 tiếp tục cho thấy mức giảm sâu nếu so với mặt bằng giá từng ghi nhận trong tháng 5. Tại nhiều thương hiệu lớn, giá vàng miếng hiện thấp hơn khoảng 19,6 - 20,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và khoảng 19,6 - 19,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 2/7/2026 đang niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng trong tháng 5, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm 19,6 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại DOJI, giá vàng miếng cũng được đưa về mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Đối chiếu với mức 163,0 triệu đồng/lượng mua vào và 166,0 triệu đồng/lượng bán ra của tháng 5, giá vàng tại DOJI hiện thấp hơn 19,6 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 2/7/2026 đang giao dịch ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mốc 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng từng ghi nhận trước đó, giá vàng tại PNJ đã giảm 19,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 19,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hôm nay giữ ở mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với mặt bằng 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng trong tháng 5, người nắm giữ vàng tại BTMH đang chứng kiến mức giảm khoảng 19,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 2/7/2026 giữ ở ngưỡng 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng của tháng 5, giá mua vào tại BTMC hiện giảm mạnh 20,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn 19,6 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay được giao dịch ở mức 143,0 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng giá 163,0 - 166,0 triệu đồng/lượng trong tháng 5, giá mua vào tại Phú Quý đã giảm 20,0 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra giảm 19,6 triệu đồng/lượng.

Riêng Mi Hồng tiếp tục có mặt bằng giá khác so với nhóm thương hiệu lớn, khi giá vàng hôm nay 2/7/2026 được chốt ở mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. So với vùng 164,5 - 165,5 triệu đồng/lượng của tháng 5, giá mua vào tại Mi Hồng hiện thấp hơn 20,2 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 19,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 2/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 143,4 146,4 -600 -600 Tập đoàn DOJI 143,4 146,4 -600 -600 Mi Hồng 144,5 145,8 -200 -400 PNJ 143,4 146,4 -600 -600 Bảo Tín Minh Châu 142,5 146,4 -500 -600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,4 146,4 -600 -600 Phú Quý 143,0 146,4 -500 -600

1. DOJI - Cập nhật: 2/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 143.400

▼600K 146.400

▼600K AVPL/SJC HCM 143.400

▼600K 146.400

▼600K AVPL/SJC ĐN 143.400

▼600K 146.400

▼600K

2. PNJ - Cập nhật: 2/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Hà Nội - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Đà Nẵng - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miền Tây - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Tây Nguyên - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K Đông Nam Bộ - PNJ 143.400

▼600K 146.400

▼600K

3. AJC - Cập nhật: 2/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miếng SJC Nghệ An 143.400

▼600K 146.400

▼600K Miếng SJC Thái Bình 143.400

▼600K 146.400

▼600K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 142.500

▼500K 146.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 142.500

▼500K 146.000

▼500K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 142.500

▼500K 146.000

▼500K NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 129.500

- - Trang sức 99.9 137.900

▼500K 144.900

▼500K Trang sức 99.99 138.000

▼500K 145.000

▼500K

4. BTMC - Cập nhật: 2/7/2026 2:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Nhẫn tròn trơn BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Bản vị vàng BTMC 142.500

▼500K 146.400

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 141.000

▼500K 145.000

▼600K Trang sức Rồng Thăng Long 999 140.800

▼500K 144.800

▼600K

5. SJC - - Cập nhật: 2/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143.400

▼600K 146.400

▼600K Vàng SJC 5 chỉ 143.400

▼600K 146.420

▼600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143.400

▼600K 146.430

▼600K

Giá vàng nhẫn chiều nay 2/7/2026 chốt giá bán ra ở dưới mức 147 triệu đồng/lượng

Tại SJC, giá vàng nhẫn hôm nay 2/7/2026 với sản phẩm vàng nhẫn 9999 đang niêm yết giá mua vào ở mức 143,3 triệu đồng/lượng, và giá bán ra chốt ở mức 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, mặt hàng này ghi nhận mức giá nhỉnh hơn ở chiều mua vào so với SJC. Cụ thể, giá vàng nhẫn hôm nay 2/7/2026 tại Bảo Tín Mạnh Hải đang ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào, còn chiều bán ra chốt tại 146,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào thấp hơn nhóm dẫn đầu. Sản phẩm này đang được giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,0 triệu đồng/lượng bán ra.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục nằm trong nhóm có giá bán ra cao. Theo cập nhật giá vàng nhẫn hôm nay sáng 2/7/2026, sản phẩm này đang được niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức hôm nay 2/7/2026

Giá vàng trang sức (vàng tây, vàng trắng, vàng ta) trên thị trường dao động trong khoảng từ 4,5 triệu đến 14,6 triệu đồng/chỉ, tùy thuộc vào hàm lượng vàng. Mức giá này thường chưa bao gồm tiền công chế tác và đá đính kèm (nếu có).

Bảng giá tham khảo các loại vàng nữ trang phổ biến hôm nay:

Loại vàng Hàm lượng Giá mua vào (VND/chỉ) Giá bán ra (VND/chỉ) Vàng nữ trang 999.9 Vàng ta (24K) 14.240.000 14.640.000 Vàng 916 Vàng 22K 12.790.000 13.410.000 Vàng 750 Vàng 18K 9.520.000 - 9.990.000 10.050.000 - 10.980.000 Vàng 585 Vàng 14K 7.570.000 - 7.610.000 8.560.000 - 8.600.000 Vàng 416 Vàng 10K 4.900.000 - 5.100.000 5.250.000 - 6.090.000

Lưu ý: Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống cửa hàng (như PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Ngọc Thẩm) và mẫu mã sản phẩm.

Giá vàng thế giới hôm nay 2/7/2026 lấy lại đà tăng, tăng hơn 2% lên gần mức 4.100 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 2/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 3.977,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 29,6 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.466 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 126,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (143,4-146,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,5 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 2/7/2026 lấy lại đà tăng, tăng hơn 2% lên gần mức 4.100 USD/ounce

Giá vàng thế giới tăng hơn 2% trong phiên thứ Tư sau khi dữ liệu việc làm tại Mỹ thấp hơn dự báo. Bên cạnh đó, phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Kevin Warsh về rủi ro lạm phát giảm bớt cũng hỗ trợ giá vàng đi lên.

Đến 9h55 sáng theo giờ ET, tức 13h55 GMT, giá vàng giao ngay tăng 2,1%, lên mức 4.089,49 USD/ounce. Trước đó một phiên, giá vàng đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 và vừa khép lại quý với mức giảm.

Giá vàng kỳ hạn của Mỹ giao tháng 8 cũng tăng 1,6%, lên 4.103,10 USD/ounce.

Theo ông Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập, giá vàng bật tăng khá tốt trong phiên này. Nguyên nhân đến từ báo cáo việc làm ADP thấp hơn dự kiến, sau đó được hỗ trợ thêm bởi phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh rằng lạm phát đang hạ nhiệt. Những yếu tố này khiến lợi suất trái phiếu giảm và giúp thị trường vàng sôi động trở lại.

Ông Wong cho rằng giá vàng có thể đã tạo được vùng đáy ngắn hạn, trừ khi báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ công bố vào thứ Năm cho kết quả quá mạnh.

Trước báo cáo việc làm phi nông nghiệp, số liệu của ADP cho biết khu vực tư nhân Mỹ tạo thêm 98.000 việc làm trong tháng trước. Con số này thấp hơn mức 118.000 việc làm mà các chuyên gia kinh tế được Reuters khảo sát dự báo. Tháng 5 trước đó, số việc làm tăng 122.000.

Về chính sách tiền tệ, ông Warsh cho biết kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát đã giảm trong vài tuần gần đây. Tuy vậy, Fed vẫn kiên định với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Thông thường, vàng được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, khi lãi suất tăng cao, sức hấp dẫn của vàng thường giảm đi vì kim loại quý này không mang lại lợi suất cố định như trái phiếu hay tiền gửi.

Hiện các nhà giao dịch đang dự báo khoảng 67% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, theo công cụ CME FedWatch.

Về yếu tố địa chính trị, Mỹ và Iran đã tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Doha trong ngày thứ Tư. Hai bên tìm cách thống nhất về hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz và hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, theo một quan chức Iran.

Ở nhóm kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 2,8%, lên 60,24 USD/ounce. Palladium tăng 1,6%, lên 1.223,68 USD/ounce.

Giá bạch kim cũng tăng 3,1%, lên 1.599,36 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức thấp nhất kể từ tháng 11 trong phiên.