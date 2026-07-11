Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 11/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn SJC BTMC Phú Quý thứ Bảy Giá vàng hôm nay 11/7/2026 ghi nhận tăng mạnh so với đầu tháng, người mua Mi Hồng lãi 1,4 triệu đồng/lượng nhưng BTMC vẫn tạm lỗ.

Giá vàng hôm nay 11/7/2026: Mua từ đầu tháng, sáng nay bán lại được bao nhiêu?

Ghi nhận lúc 4h00 sáng 11/7/2026, giá vàng miếng tại nhiều doanh nghiệp đang cao hơn từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và từ 3,2 đến 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày đầu tháng.

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 11/7/2026 đang ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng ghi nhận ngày 1/7, vàng miếng SJC đã lãi 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 11/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 11/7/2026 đang được giao dịch ở ngưỡng 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đối chiếu với vùng giá 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá vàng tại doanh nghiệp này hiện cao hơn 3,5 triệu đồng/lượng ở mỗi chiều giao dịch.

Tại PNJ, giá vàng hôm nay 11/7/2026 đi cùng xu hướng tăng của nhóm thương hiệu lớn. Ghi nhận lúc 4h00, vàng miếng PNJ đang ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra, lời 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với mức 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 11/7/2026 đang giữ ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng. So với vùng 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng của ngày 1/7, giá vàng tại BTMH đã thu về mức chênh 3,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 11/7/2026 ghi nhận mức 145 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra ngày 1/7, giá mua vào tại BTMC đã tăng 2,5 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 3,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 11/7/2026 đang ở mức 146,3 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra. Đặt cạnh mức 143 - 146,4 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá vàng Phú Quý hiện tăng 3,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 11/7/2026 tại Mi Hồng đang được mua vào ở mức 147,2 triệu đồng/lượng và bán ra 149 triệu đồng/lượng. So với mức 144,3 - 145,8 triệu đồng/lượng ngày 1/7, giá mua vào đã tăng 2,9 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra cao hơn 3,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, dù giá vàng hôm nay 11/7/2026 đã tăng rõ rệt so với đầu tháng, không phải người mua tại thương hiệu nào cũng có lãi. Người mua vàng Mi Hồng đang có mức lãi tốt nhất khoảng 1,4 triệu đồng/lượng, còn người mua tại Bảo Tín Minh Châu vẫn tạm lỗ khoảng 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay Ngày 11/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,9 149,9 +900 +900 Tập đoàn DOJI 146,9 149,9 +900 +900 Mi Hồng 147,2 149,0 - - PNJ 146,9 149,9 +900 +900 Bảo Tín Minh Châu 145,0 149,9 +400 +900 Bảo Tín Mạnh Hải 146,9 149,9 +900 +900 Phú Quý 146,3 149,9 +1000 +900

1. DOJI - Cập nhật: 11/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.900

▲900K 149.900

▲900K AVPL/SJC HCM 146.900

▲900K 149.900

▲900K AVPL/SJC ĐN 146.900

▲900K 149.900

▲900K

2. PNJ - Cập nhật: 11/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Hà Nội - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Đà Nẵng - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Miền Tây - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Tây Nguyên - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K Đông Nam Bộ - PNJ 146.900

▲900K 149.900

▲900K

3. AJC - Cập nhật: 11/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 146.900

▲900K 149.900

▲900K Miếng SJC Nghệ An 146.900

▲900K 149.900

▲900K Miếng SJC Thái Bình 146.900

▲900K 149.900

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.900

▲400K 149.400

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.900

▲400K 149.400

▲900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.900

▲400K 149.400

▲900K NL 99.99 129.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 141.300

▲900K 148.300

▲900K Trang sức 99.99 141.400

▲900K 148.400

▲900K

4. BTMC - Cập nhật: 11/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Nhẫn tròn trơn BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Bản vị vàng BTMC 145.000

▲400K 149.900

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

▲400K 148.000

▲900K Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

▲400K 147.800

▲900K

5. SJC - Cập nhật: 11/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.900

▲900K 149.900

▲900K Vàng SJC 5 chỉ 146.900

▲900K 149.920

▲900K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.900

▲900K 149.930

▲900K

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/7/2026 đang có giá bán ra cao nhất ở Bảo Tín Mạnh Hải

Giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 11/7/2026 ghi nhận tại SJC ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ngày thứ Bảy đang ở mức 146,9 triệu đồng/lượng mua vào và 149,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn Vàng Rồng Thăng Long đầu ngày đang có giá mua vào 145,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,0 triệu đồng/lượng.

Tại DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 được mua vào ở mức 146,0 triệu đồng/lượng và bán ra 149,5 triệu đồng/lượng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn sáng 11/7 đang ở mức 145,7 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Mi Hồng, giá vàng nhẫn ghi nhận 147,8 triệu đồng/lượng mua vào và 149,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức hôm nay 11/7/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam hiện dao động quanh mức 4,6 triệu - 14,8 triệu VNĐ/chỉ (tương đương 12,2 triệu - 39,6 triệu VNĐ/lượng) tùy thuộc vào hàm lượng vàng (tuổi vàng) và thương hiệu chế tác.

Dưới đây là bảng tham khảo giá vàng nữ trang theo các loại tuổi vàng phổ biến hiện nay:

Loại vàng Hàm lượng Giá bán ra (VNĐ/chỉ) Vàng 24K (Vàng ta / 99.99) 99,99% 14.500.000 - 14.900.000 Vàng 18K 75% 10.000.000 - 11.350.000 Vàng 14K 58,3% 7.600.000 - 8.850.000 Vàng 10K 41,6% 4.600.000 - 5.000.000

Lưu ý: Giá trên chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm hiện tại và chưa bao gồm tiền công chế tác. Giá mua/bán thực tế sẽ chênh lệch tùy theo chính sách của từng thương hiệu.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 quay về quanh mức 4.100 USD/ounce, giảm quanh 0,5%

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 giao ngay ở mức 4.100,1 USD/ounce tính đến 0 4h00 (giờ Việt Nam), giảm 22,3 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (26.474 VND/USD), mức giá này tương đương khoảng 130,9 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế phí - thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày khoảng 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay 11/7/2026 quay về quanh mức 4.100 USD/ounce, giảm quanh 0,5%

Giá vàng thế giới giảm trong phiên cuối tuần và hướng tới tuần đi xuống khi giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran. Lo ngại lạm phát quay trở lại khiến thị trường dự báo các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Giá vàng giao ngay giảm 0,5% xuống 4.101,70 USD/ounce, còn hợp đồng vàng Mỹ giao tháng 8 giảm 0,7% xuống 4.110,60 USD/ounce. Theo chuyên gia Bart Melek của TD Securities, căng thẳng Mỹ - Iran khiến nhà đầu tư thận trọng hơn, kéo giá vàng về quanh mốc 4.100 USD/ounce.

Giá năng lượng tăng có thể làm lạm phát cao hơn và gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất. Thị trường hiện dự báo khoảng 62% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Lãi suất cao thường gây áp lực lên vàng vì kim loại quý này không mang lại lợi suất.

Nhà đầu tư đang chờ số liệu lạm phát Mỹ và phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần tới để tìm thêm tín hiệu về chính sách tiền tệ.

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc giảm 0,4% xuống 59,73 USD/ounce; bạch kim tăng 0,4% lên 1.617,45 USD/ounce và palladium tăng 2,2% lên 1.274,94 USD/ounce.