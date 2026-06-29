Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 29/6/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý Giá vàng hôm nay 29/6/2026: 100 triệu đồng mua chưa tới 7 chỉ, SJC cao hơn thế giới khoảng 18,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29/6/2026 ghi nhận mua chưa tới 7 chỉ vàng nếu cầm 100 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 29/6/2026 tại nhiều thương hiệu lớn vẫn được chốt quanh vùng 147,0 - 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Với 100 triệu đồng, lượng vàng mua được sẽ thay đổi tùy theo giá bán ra tại từng đơn vị.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 29/6/2026 và 30 ngày gần nhất

Tại Công ty SJC, giá vàng hôm nay 29/6/2026 chốt ở mức 144,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức bán ra này, người có 100 triệu đồng mua được khoảng 0,673 lượng vàng, tương đương 6,73 chỉ. Nếu bán lại ngay theo giá mua vào 144,5 triệu đồng/lượng, số vàng này thu về khoảng 97,31 triệu đồng, thấp hơn vốn ban đầu khoảng 2,69 triệu đồng.

Ở DOJI, giá vàng miếng hôm nay 29/6/2026 được giữ ở mức 144,0 triệu đồng/lượng mua vào và 147,0 triệu đồng/lượng bán ra. Theo giá bán ra, 100 triệu đồng mua được khoảng 0,680 lượng vàng, tương đương 6,80 chỉ. Nếu bán lại ngay theo giá mua vào, người mua thu về khoảng 97,96 triệu đồng, lỗ tạm tính khoảng 2,04 triệu đồng do chênh lệch mua - bán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng hôm nay 29/6/2026 ghi nhận mức 144,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với 100 triệu đồng, người mua có thể sở hữu khoảng 0,673 lượng vàng, tương đương 6,73 chỉ. Nếu bán lại ngay theo chiều mua vào, số tiền thu về khoảng 97,17 triệu đồng, thấp hơn vốn ban đầu khoảng 2,83 triệu đồng.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng hôm nay 29/6/2026 được chốt ở mức 145,3 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Theo giá bán ra hiện tại, 100 triệu đồng mua được khoảng 0,673 lượng vàng, tương đương 6,73 chỉ. Nếu bán lại ngay theo giá mua vào 145,3 triệu đồng/lượng, người mua thu về khoảng 97,85 triệu đồng, lỗ tạm tính khoảng 2,15 triệu đồng.

Với PNJ, giá vàng hôm nay 29/6/2026 đang giao dịch ở mức 145,5 triệu đồng/lượng mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng bán ra. Ở mức giá này, 100 triệu đồng mua được khoảng 0,673 lượng vàng, tương đương 6,73 chỉ. Nếu bán lại ngay theo giá mua vào, số tiền thu về khoảng 97,98 triệu đồng, thấp hơn vốn ban đầu khoảng 2,02 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng hôm nay 29/6/2026 được ghi nhận ở mức 145,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 148,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Với 100 triệu đồng, người mua có thể mua được khoảng 0,673 lượng vàng, tương đương 6,73 chỉ. Nếu bán lại ngay theo chiều mua vào, số tiền thu về khoảng 97,98 triệu đồng, lỗ tạm tính khoảng 2,02 triệu đồng.

Riêng Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay 29/6/2026 chốt ở mức 146,0 triệu đồng/lượng mua vào và 148,0 triệu đồng/lượng bán ra. Theo giá bán ra, 100 triệu đồng mua được khoảng 0,676 lượng vàng, tương đương 6,76 chỉ. Nếu bán lại ngay theo giá mua vào 146,0 triệu đồng/lượng, người mua thu về khoảng 98,65 triệu đồng, thấp hơn vốn ban đầu khoảng 1,35 triệu đồng.

Như vậy, cùng số vốn 100 triệu đồng, lượng vàng mua được tại các thương hiệu dao động quanh 0,673 - 0,680 lượng. Khoản lỗ tạm tính nếu mua rồi bán lại ngay chủ yếu đến từ chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra, trong đó Mi Hồng có mức hao hụt thấp hơn do biên mua - bán hẹp hơn nhóm còn lại.

Giá vàng hôm nay Ngày 29/6/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hôm nay

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,5 148,5 - - Tập đoàn DOJI 144,0 147,0 - - Mi Hồng 146,0 148,0 - - PNJ 145,5 148,5 - - Bảo Tín Minh Châu 144,3 148,5 - - Bảo Tín Mạnh Hải 145,5 148,5 - - Phú Quý 145,3 148,5 - -

1. DOJI - Cập nhật: 29/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC HCM 144.000

- 147.000

- AVPL/SJC ĐN 144.000

- 147.000

-

2. PNJ - Cập nhật: 29/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.500

- 148.500

- Hà Nội - PNJ 145.500

- 148.500

- Đà Nẵng - PNJ 145.500

- 148.500

- Miền Tây - PNJ 145.500

- 148.500

- Tây Nguyên - PNJ 145.500

- 148.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 145.500

- 148.500

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3. AJC - Cập nhật: 29/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Nghệ An 145.500

- 148.500

- Miếng SJC Thái Bình 145.500

- 148.500

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 145.000

- 148.000

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 145.000

- 148.000

- NL 99.99 129.000

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 130.000

- - Trang sức 99.9 139.900

- 146.900

- Trang sức 99.99 140.000

- 147.000

-

4. BTMC - Cập nhật: 29/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 144.300

- 148.500

- Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 144.300

- 148.500

- Nhẫn tròn trơn BTMC 144.300

- 148.500

- Bản vị vàng BTMC 144.300

- 148.500

- Trang sức Rồng Thăng Long 9999 143.000

- 147.000

- Trang sức Rồng Thăng Long 999 142.800

- 146.800

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5. SJC - Cập nhật: 29/6/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.500

- 148.500

- Vàng SJC 5 chỉ 145.500

- 148.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.500

- 148.530

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Giá vàng nhẫn hôm nay 29/6/2026 vượt mốc 148 triệu đồng/lượng đầu tuần

Giá vàng nhẫn hôm nay 29/6/2026 tại nhiều thương hiệu lớn mở đầu tuần mới quanh vùng 148,0 - 148,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhóm SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI tiếp tục neo ở vùng cao, trong khi Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý thấp hơn nhẹ.

Tại SJC, vàng nhẫn 9999 đầu tuần được chốt ở mức 145,4 triệu đồng/lượng mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. Đây vẫn là một trong những mức bán ra cao của nhóm vàng nhẫn trong phiên đầu tuần.

Với Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ ghi nhận giá mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này được chốt tại 148,5 triệu đồng/lượng, cao hơn chiều mua vào 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long có giá mua vào 144,3 triệu đồng/lượng. Giá bán ra của dòng vàng nhẫn này đạt 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhóm đang chốt quanh 148,5 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 đầu tuần được mua vào với giá 145,5 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra chốt ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, ngang bằng Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Phú Quý, nhẫn tròn trơn 999,9 được thu mua ở mức 145,0 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, sản phẩm này đứng tại 148,0 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI trong cùng thời điểm cập nhật.

Giá vàng trang sức đầu tuần 29/6/2026

Giá vàng trang sức tại Việt Nam (áp dụng ở khu vực TP.HCM) dao động quanh mức 9.500.000 - 14.700.000 VNĐ/chỉ tùy hàm lượng tuổi vàng và thương hiệu. Mức giá này có xu hướng biến động theo thị trường vàng miếng và bao gồm cả phí gia công.

Dưới đây là bảng giá tham khảo chi tiết của Vàng SJC và các thương hiệu lớn:

1. Hệ thống Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC)

Đơn vị: VNĐ/chỉ

Nữ trang 99,99%: 14.340.000 (Mua vào) – 14.690.000 (Bán ra)

14.340.000 (Mua vào) – 14.690.000 (Bán ra) Nữ trang 99%: 13.844.000 (Mua vào) – 14.544.000 (Bán ra)

13.844.000 (Mua vào) – 14.544.000 (Bán ra) Nữ trang 75% (18K): 10.083.000 (Mua vào) – 11.033.000 (Bán ra)

2. Hệ thống Ngọc Thẩm (NTJ)

Đơn vị: VNĐ/chỉ

Vàng Ta 999.9: 13.250.000 (Mua vào) – 13.600.000 (Bán ra)

13.250.000 (Mua vào) – 13.600.000 (Bán ra) Vàng 18K 750 (18K): 9.444.000 (Mua vào) – 9.994.000 (Bán ra)

3. Hệ thống Huy Thanh Jewelry

Đơn vị: VNĐ/chỉ

Nguyên liệu 18K: 10.456.000 (Mua vào) – 10.905.000 (Bán ra)

10.456.000 (Mua vào) – 10.905.000 (Bán ra) Nguyên liệu 14K: 8.156.000 (Mua vào) – 8.506.000 (Bán ra)

Giá vàng thế giới đầu tuần 29/6/2026 chốt ở mức 4.088,6 USD/ounce

Tính đến 4h00 ngày 29/6/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.088,6 USD/ounce. Ghi nhận tăng 63,0 USD/ounce trong tuần trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.454 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,4 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,5-148,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,1 triệu đồng.

Giá vàng thế giới đầu tuần 29/6/2026 chốt ở mức 4.088,6 USD/ounce

Giá vàng thế giới ngày mai dự báo sẽ tiếp tục diễn biến giằng co và có xu hướng nghiêng về đà tăng nhẹ, dao động quanh vùng mốc hỗ trợ trên $4.000/ounce. Giá sẽ chịu ảnh hưởng lớn từ các dữ liệu kinh tế vĩ mô và động thái của thị trường ngoại hối.

Theo CME FedWatch Tool, thị trường hiện đặt cược khoảng 59% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, giảm so với mức 64% trước đó. Kỳ vọng tăng lãi suất hạ nhiệt đã giúp giá vàng có thêm lực hồi phục khi bước vào tuần giao dịch mới.

Dù mở đầu tuần trong sắc xanh, vàng vẫn chịu sức ép sau nhịp giảm mạnh trước đó. Giá vàng giao ngay từng rơi xuống mức thấp nhất hơn 7 tháng, khiến tâm lý thị trường vẫn khá thận trọng.

Lãi suất cao thường gây bất lợi cho vàng vì kim loại quý không mang lại lợi suất. Khi lợi suất trái phiếu và các tài sản sinh lãi tăng lên, sức hấp dẫn của vàng thường suy giảm.

Tại thị trường vật chất, vàng tại Ấn Độ bắt đầu được giao dịch với mức cộng giá lần đầu tiên sau khoảng một tháng rưỡi nhờ giá giảm kích thích lực mua. Tại Trung Quốc, nhu cầu vẫn khá yếu.

Ở nhóm kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 2,2% lên 59,12 USD/ounce. Bạch kim tăng 2% lên 1.632,80 USD/ounce, còn palladium tăng 2,5% lên 1.213,87 USD/ounce. Dù vậy, cả ba kim loại này vẫn chịu áp lực sau giai đoạn giảm giá trước đó.