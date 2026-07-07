Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá vàng hôm nay 7/7/2026: Giá vàng 9999, nhẫn trơn BTMC DOJI Phú Quý phiên thứ Ba Giá vàng hôm nay 7/7 giảm tiếp ngày thứ 2 trong tuần, giá vàng miếng bán ra phổ biến ở mức 150,5 triệu đồng/lượng, cao hơn thế giới khoảng 18,3 triệu đồng.

Cập nhật giá vàng hôm nay 7/7/2026: Vàng miếng, nhẫn trơn BTMC, BTMH, DOJI, Phú Quý và vàng thế giới

Cập nhật lúc 9h30 thứ Ba (7/7/2026), thị trường vàng miếng trong nước ghi nhận đợt giảm thứ hai trong tuần. So với phiên trước thì mặt bằng giá tại nhiều doanh nghiệp lớn giảm từ 400 nghìn đến 500 nghìn đồng/lượng, giá bán ra phổ biến hiện đang ở mức 150,5 triệu đồng/lượng.

Ở SJC, DOJI, PNJ và BTMH ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 147,5-150,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá vàng ở 2 chiều đang ở mức 3 triệu đồng/lượng. Cả 2 chiều mua vào và bán ra cùng giảm đi 500 nghìn đồng/lượng.

Tiếp đến BTMC ghi nhận đang giao dịch ở ngưỡng 146,5-150,5 triệu đồng/lượng. Ghi nhận giá mua vào hôm nay không ghi nhận diễn biến mới, còn giá bán ra giảm 500 nghìn đồng so với tuần trước.

Đến Phú Quý ghi nhận cũng đang giao dịch ở ngưỡng 147,0-150,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào hôm nay đang thấp hơn hôm qua 400 nghìn đồng/lượng, còn giá bán ra thấp hơn đầu tuần 500 nghìn đồng/lượng.

Cuối cùng là Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hôm nay có đợt giảm mới. Hiện chiều mua vào và bán ra sáng nay ghi nhận giá mua vào ở mức 147,7 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng so với hôm qua. Giá bán ra ghi nhận ở 149,5 triệu đồng, giảm 500 nghìn đồng so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến hiện tại

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 147,5 150,5 -500 -500 Tập đoàn DOJI 147,5 150,5 -500 -500 Mi Hồng 147,7 149,5 -500 -500 PNJ 147,5 150,5 -500 -500 Bảo Tín Minh Châu 146,5 150,5 - -500 Bảo Tín Mạnh Hải 147,5 150,5 -500 -500 Phú Quý 147,0 150,5 -400 -500

Giá vàng nhẫn hôm nay 7/7/2026 lúc 9h30 đang giữ mặt bằng cao sau phiên chiều đầu tuần. Nhiều thương hiệu lớn duy trì giá bán ra vàng nhẫn quanh vùng 150,0 - 151,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 hôm nay 7/7/2026 đang ở mức 147,4 triệu đồng/lượng mua vào và 150,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn hôm nay 7/7/2026 lúc 9h30 được giữ ở mức 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá mua vào 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra 150,0 triệu đồng/lượng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 ghi nhận giá vàng hôm nay với giá mua vào ở 147,4 triệu đồng/lượng và bán ra 150,4 triệu đồng/lượng.

Tính đến 09h30 ngày 7/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.143,1 USD/ounce. Ghi nhận giảm 22 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.462 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (147,5-150,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 18,3 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 7/7/2026 ghi nhận so với đầu tháng 6, giá vàng đã giảm hơn 1 triệu đồng/chỉ

Giá vàng hôm nay 7/7/2026 lúc 4h00 cho thấy nếu tính theo từng chỉ vàng, mức lỗ tạm thời tại nhiều thương hiệu đang dao động khoảng 960.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/chỉ.

So với cách tính theo lượng, việc quy đổi ra từng chỉ giúp người mua dễ hình dung hơn số tiền đang lỗ khi nắm giữ vàng. Với mặt bằng hiện tại, giá vàng mua vào tại nhiều thương hiệu đang quanh 14,8 triệu đồng/chỉ, còn giá bán ra phổ biến khoảng 15,1 triệu đồng/chỉ.

Tại SJC, giá vàng hôm nay 7/7/2026 đang ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra, tương đương 14,8 - 15,1 triệu đồng/chỉ. Nếu mua từ đầu tháng 6 ở giá bán ra 15,85 triệu đồng/chỉ và bán lại hôm nay theo giá mua vào 14,8 triệu đồng/chỉ, người mua đang tạm lỗ khoảng 1,05 triệu đồng/chỉ.

Biểu đồ giá vàng hôm nay 7/7/2026 và diễn biến giá vàng sau 1 tháng giao dịch

Tại DOJI, giá vàng hôm nay 7/7/2026 cũng được giao dịch ở mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng, tương ứng 14,8 triệu đồng/chỉ mua vào và 15,1 triệu đồng/chỉ bán ra. Tạm tính theo mốc đầu tháng 6, mỗi chỉ vàng DOJI hiện đang lỗ khoảng 1,05 triệu đồng nếu người mua bán ra trong hôm nay.

Tại PNJ, giá vàng miếng hiện ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. Quy đổi theo chỉ, giá mua vào là 14,8 triệu đồng/chỉ, giá bán ra là 15,1 triệu đồng/chỉ. Người mua vàng PNJ từ đầu tháng 6 đến nay đang tạm lỗ khoảng 1,05 triệu đồng/chỉ.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng hôm nay 7/7/2026 được chốt ở mức 148,0 - 151,0 triệu đồng/lượng, tương đương 14,8 - 15,1 triệu đồng/chỉ. Nếu mua từ đầu tháng 6 và bán lại theo giá mua vào hiện tại, người giữ vàng đang tạm lỗ khoảng 1,05 triệu đồng/chỉ.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng hiện được giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,0 triệu đồng/lượng bán ra. Như vậy, mỗi chỉ vàng đang có giá mua vào 14,65 triệu đồng và giá bán ra 15,0 triệu đồng. So với giá bán ra đầu tháng 6 ở mức 15,85 triệu đồng/chỉ, người mua vàng BTMC hiện tạm lỗ khoảng 1,2 triệu đồng/chỉ.

Tại Phú Quý, giá vàng hôm nay 7/7/2026 được đưa về vùng 147,4 - 151,0 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo chỉ, giá mua vào hiện là 14,77 triệu đồng/chỉ, còn giá bán ra là 15,1 triệu đồng/chỉ. Nếu mua từ đầu tháng 6 ở vùng 15,85 triệu đồng/chỉ, người mua đang tạm lỗ khoảng 1,08 triệu đồng/chỉ.

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng SJC hiện được mua vào ở mức 148,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 150,0 triệu đồng/lượng. Tính theo chỉ, giá mua vào là 14,82 triệu đồng/chỉ, giá bán ra là 15,0 triệu đồng/chỉ. Nếu đối chiếu với giá bán ra đầu tháng 6 ở mức 15,78 triệu đồng/chỉ, người mua vàng Mi Hồng hiện tạm lỗ khoảng 960.000 đồng/chỉ.

Như vậy, giá vàng hôm nay 7/7/2026 vẫn chưa giúp người mua từ đầu tháng thoát lỗ. Trong nhóm được khảo sát, BTMC ghi nhận mức lỗ tạm tính cao nhất, khoảng 1,2 triệu đồng/chỉ, còn Mi Hồng có mức lỗ thấp hơn, khoảng 960.000 đồng/chỉ. Với các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải, mức lỗ phổ biến đang quanh 1,05 triệu đồng/chỉ.

Giá vàng hôm nay Ngày 7/7/2026

(Triệu đồng) Diễn biến trước đó

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 148,0 151,0 -400 -400 Tập đoàn DOJI 148,0 151,0 -400 -400 Mi Hồng 148,2 150,0 -800 -500 PNJ 148,0 151,0 -400 -400 Bảo Tín Minh Châu 146,5 151,0 -1000 -400 Bảo Tín Mạnh Hải 148,0 151,0 -400 -400 Phú Quý 147,4 151,0 -600 -400

1. DOJI - Cập nhật: 7/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 148.000

▼400K 151.000

▼400K AVPL/SJC HCM 148.000

▼400K 151.000

▼400K AVPL/SJC ĐN 148.000

▼400K 151.000

▼400K

2. PNJ - Cập nhật: 7/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Hà Nội - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Đà Nẵng - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Miền Tây - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Tây Nguyên - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K Đông Nam Bộ - PNJ 148.000

▼400K 151.000

▼400K

3. AJC - Cập nhật: 7/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 148.000

▼400K 151.000

▼400K Miếng SJC Nghệ An 148.000

▼400K 151.000

▼400K Miếng SJC Thái Bình 148.000

▼400K 151.000

▼400K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 147.000

▼900K 150.500

▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 147.000

▼900K 150.500

▼900K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 147.000

▼900K 150.500

▼900K NL 99.99 130.500

- - NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 131.000

- - Trang sức 99.9 141.900

▼1400K 148.900

▼1400K Trang sức 99.99 142.000

▼1400K 149.000

▼1400K

4. BTMC - Cập nhật: 7/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Giá vàng trong nước Mua Bán Vàng miếng SJC BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Vàng miếng Rồng Thăng Long BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Nhẫn tròn trơn BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Bản vị vàng BTMC 146.500

▼1000K 151.000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 9999 145.000

▼1000K 149.000

▼400K Trang sức Rồng Thăng Long 999 144.800

▼1000K 148.800

▼400K

5. SJC - Cập nhật: 7/7/2026 4:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ Trong ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148.000

▼400K 151.000

▼400K Vàng SJC 5 chỉ 148.000

▼400K 151.020

▼400K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148.000

▼400K 151.030

▼400K

Giá vàng nhẫn hôm nay 7/7/2026 lúc 4h00 trước giờ mở cửa đang ở bao nhiêu?

Giá vàng nhẫn hôm nay 7/7/2026 lúc 4h00 trước giờ mở cửa giao dịch vẫn đang giữ mặt bằng cao sau phiên chiều đầu tuần. Nhiều thương hiệu lớn duy trì giá bán ra vàng nhẫn quanh vùng 150,0 - 151,0 triệu đồng/lượng.

Tại SJC, giá vàng nhẫn 9999 trước giờ mở cửa ngày 7/7/2026 đang ở mức 147,9 triệu đồng/lượng mua vào và 150,9 triệu đồng/lượng bán ra. Quy đổi theo chỉ, người mua cần chi khoảng 15,09 triệu đồng để mua 1 chỉ vàng nhẫn SJC.

Với nhẫn tròn ép vỉ Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn hôm nay 7/7/2026 lúc 4h00 được giữ ở mức 148,0 triệu đồng/lượng mua vào và 151,0 triệu đồng/lượng bán ra. Đây là một trong những mức bán ra cao nhất trong nhóm thương hiệu được cập nhật, tương đương khoảng 15,1 triệu đồng/chỉ.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long đang có giá mua vào 146,5 triệu đồng/lượng và bán ra 150,0 triệu đồng/lượng. Như vậy, trước giờ mở cửa giao dịch, mỗi chỉ vàng nhẫn BTMC đang được bán ra quanh 15,0 triệu đồng.

Ở hệ thống DOJI Hà Nội, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tiếp tục giữ mức cao với giá mua vào 148,0 triệu đồng/lượng và bán ra 151,0 triệu đồng/lượng. Tính theo từng chỉ, giá vàng nhẫn DOJI hiện ở mức 14,8 triệu đồng/chỉ mua vào và 15,1 triệu đồng/chỉ bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn hôm nay 7/7/2026 lúc 4h00 trước khi mở cửa giao dịch vẫn neo sát vùng 151 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Trong nhóm được khảo sát, Bảo Tín Mạnh Hải và DOJI cùng có giá bán ra 151,0 triệu đồng/lượng, cao hơn nhẹ so với SJC và Bảo Tín Minh Châu.

Giá vàng trang sức hôm nay 7/7/2026

Vàng trang sức có giá dao động từ 4.000.000 VNĐ đến 15.000.000 VNĐ/chỉ (tương đương 10.600.000 VNĐ - 39.800.000 VNĐ/lượng), tùy thuộc vào hàm lượng tuổi vàng. Mức giá này chưa bao gồm tiền công chế tác.

Dưới đây là bảng giá tham khảo các loại vàng phổ biến trên thị trường:

Loại Vàng Hàm lượng Giá Mua Vào (VNĐ/Chỉ) Giá Bán Ra (VNĐ/Chỉ) Vàng 24K (999.9) 99,99% 13.550.000 - 14.840.000 13.900.000 - 15.140.000 Vàng 18K (750) 75% 9.670.000 - 10.250.000 10.000.000 - 11.240.000 Vàng 14K (585) 58,5% 7.650.000 - 7.770.000 7.950.000 - 8.760.000 Vàng 10K (416) 41,6% 4.630.000 - 5.240.000 5.200.000 - 6.230.000

Lưu ý: Giá vàng thường xuyên biến động theo thị trường. Vàng trang sức có giá trị thu đổi thấp hơn vàng miếng và có tính thêm phí gia công.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/7/2026 giảm gần 1%, về mức 4.133 USD/ounce

Tính đến 04h00 ngày 7/7/2026 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đang giao ngay mức 4.133,0 USD/ounce. Ghi nhận giảm 41,1 USD/ounce trong phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.463 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,86 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (148,0-151,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 19,14 triệu đồng.

Giá vàng thế giới hôm nay 7/7/2026 giảm gần 1%, về mức 4.133 USD/ounce

Giá vàng thế giới giảm khỏi vùng cao nhất trong 2 tuần trong phiên thứ Hai, chịu áp lực chủ yếu từ đồng USD mạnh lên. Tuy nhiên, đà giảm không quá sâu do thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu chậm lại, khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm nâng lãi suất phần nào hạ nhiệt.

Tính đến 08h59 theo giờ miền Đông Mỹ, giá vàng giao ngay giảm 1% xuống còn 4.141,69 USD/ounce. Trước đó, kim loại quý này từng vươn lên mức cao nhất kể từ ngày 22/6.

Ở chiều ngược lại, hợp đồng vàng tương lai Mỹ giao tháng 8 tăng 0,7% lên 4.154,00 USD/ounce.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết chỉ số USD tăng nhẹ trong ngày là yếu tố gây bất lợi cho giá vàng. Khi đồng USD mạnh hơn, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý.

Đồng USD trong phiên này tăng 0,3%, tạo thêm sức ép lên giá vàng giao ngay.

Dữ liệu công bố tuần trước cho thấy tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 6 chậm lại rõ rệt. Ngoài ra, số liệu việc làm của hai tháng trước cũng bị điều chỉnh giảm. Những tín hiệu này khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng Fed sẽ sớm tăng lãi suất trong thời gian gần.

Vàng thường được xem là kênh trú ẩn khi lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, khi lãi suất ở mức cao hoặc có khả năng tiếp tục tăng, vàng thường chịu áp lực vì đây là tài sản không sinh lãi.

Hiện nhà đầu tư đang chờ biên bản cuộc họp gần nhất của Fed, dự kiến được công bố vào thứ Tư. Theo ông Wyckoff, giới giao dịch sẽ theo dõi kỹ biên bản này để tìm thêm tín hiệu về hướng đi chính sách tiền tệ của Mỹ. Nếu có thông tin bất ngờ, thị trường có thể biến động mạnh.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện định giá khoảng 56% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Sáu, J.P. Morgan cho rằng nhu cầu vàng từ các lĩnh vực quan trọng có thể không mạnh như kỳ vọng trước đó. Vì vậy, ngân hàng này dự báo giá vàng có thể chỉ tăng lên khoảng 4.300 USD/ounce trong quý III và 4.500 USD/ounce trong quý IV năm nay.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,1% xuống 61,74 USD/ounce, sau khi có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 23/6. Giá bạch kim giảm 1,3% xuống 1.615,95 USD/ounce, còn palladium mất 1% xuống 1.261,50 USD/ounce.