Thương mại - Dịch vụ Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 10/7/2026: Xăng E10, RON 92 cuối tháng 3 hơn 10.000 đ/lít Giá xăng dầu hôm nay 10/7 tiếp tục áp dụng mức điều hành mới từ 15h ngày 9/7, với xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 giảm mạnh, còn dầu diesel tăng hơn 500 đồng/lít.

Cập nhật lúc 05h30 ngày 10/7/2026, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục duy trì theo kỳ điều hành chiều 9/7 của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Đáng chú ý, giá xăng sinh học tiếp tục đi xuống, đưa E5 RON 92 và E10 RON 95 về vùng giá rất thấp so với giai đoạn đỉnh hồi tháng 3 và tháng 4.

Cập nhật giá xăng dầu hôm nay 10/7/2026 lúc 7h00 ở trong nước vẫn duy trì mức giá ngày 9/7

Ghi nhận lúc 7h00 sáng 10/7, giá xăng dầu trong nước đang áp dụng theo mức điều chỉnh từ 15h ngày 9/7. Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục giảm giá xăng E5 RON 92 và xăng E10 RON 95. Ngược lại, dầu diesel tăng nhẹ hơn 500 đồng/lít.

Cụ thể:

Mặt hàng Giá mới Thay đổi Xăng E5 RON 92 Không cao hơn 19.191 đồng/lít -539 đồng/lít Xăng E10 RON 95 Không cao hơn 20.003 đồng/lít -412 đồng/lít Dầu diesel Không cao hơn 21.745 đồng/lít +569 đồng/lít Dầu mazut Không cao hơn 13.735 đồng/kg -318 đồng/kg

Diễn biến này cho thấy giá xăng trong nước tiếp tục giảm sâu sau nhiều kỳ điều hành, hỗ trợ trực tiếp cho người sử dụng xe máy, ô tô cá nhân và nhóm phương tiện dùng xăng sinh học. Tuy nhiên, chiều tăng của dầu diesel lại tạo thêm áp lực cho vận tải hàng hóa, xe tải, xe khách và một phần chi phí logistics.

Tại kỳ điều hành ngày 9/7, liên Bộ chỉ thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với xăng sinh học ở mức 200 đồng/lít. Các mặt hàng dầu không ghi nhận mức trích lập đáng kể trong dữ liệu cập nhật.

Sau điều hành, giá bán lẻ tối đa áp dụng từ 15h ngày 9/7 như sau:

Mặt hàng Giá bán lẻ tối đa Xăng E5 RON 92 Không cao hơn 19.191 đồng/lít Xăng E10 RON 95 Không cao hơn 20.003 đồng/lít Dầu diesel Không cao hơn 21.745 đồng/lít Dầu mazut Không cao hơn 13.735 đồng/kg

Giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 rẻ hơn đỉnh tháng 3 hơn 10.000 đồng/lít

So với giai đoạn giá xăng dầu tăng nóng hồi cuối tháng 3 và đầu tháng 4, mặt bằng giá hiện tại đã hạ rất sâu.

Giá xăng E5 RON 92 hiện ở mức không cao hơn 19.191 đồng/lít, thấp hơn 10.919 đồng/lít so với mức đỉnh 30.110 đồng/lít từng ghi nhận ngày 24/3.

Giá xăng E10 RON 95 hiện không cao hơn 20.003 đồng/lít, rẻ hơn 11.417 đồng/lít so với mức đỉnh 31.420 đồng/lít cũng từng ghi nhận vào ngày 24/3.

Với dầu diesel, dù kỳ điều hành ngày 9/7 tăng 569 đồng/lít, giá hiện tại vẫn thấp hơn rất xa so với vùng đỉnh. Mặt hàng này từng lên tới 44.780 đồng/lít vào ngày 3/4, cao hơn mức hiện tại tới 23.035 đồng/lít.

Mức giảm sâu so với đỉnh giúp chi phí nhiên liệu của người dân và doanh nghiệp hạ nhiệt rõ rệt. Dù vậy, việc diesel tăng trở lại trong kỳ điều hành mới cho thấy thị trường vẫn còn chịu tác động từ biến động nguồn cung và giá dầu thành phẩm thế giới.

So với kỳ điều hành 2/7, giá xăng tiếp tục đi xuống

Ở kỳ điều hành liền trước ngày 2/7, giá xăng dầu trong nước cũng đã ghi nhận mức giảm khá mạnh. Khi đó, xăng E5 RON 92 giảm 1.055 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.730 đồng/lít. Xăng E10 RON 95 hạ 788 đồng/lít, giá bán không cao hơn 20.415 đồng/lít.

Dầu diesel tại kỳ điều hành 2/7 giảm 710 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.176 đồng/lít. Dầu mazut hạ 977 đồng/kg, giá bán không cao hơn 14.053 đồng/kg.

Như vậy, chỉ sau một tuần, giá xăng tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm. Riêng dầu diesel đảo chiều tăng, từ mức 21.176 đồng/lít lên 21.745 đồng/lít, tương ứng tăng 569 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày 9/7.

Xăng E10 chiếm hơn 94% lượng tiêu thụ xăng sinh học trong tháng 6

Liên quan đến lộ trình sử dụng xăng sinh học E10, Tổ Công tác triển khai Thông tư 50 mới đây đã có báo cáo gửi Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về tình hình pha chế, phối trộn và sử dụng xăng sinh học E10 tại Việt Nam đến ngày 1/7.

Theo báo cáo, xăng E10 được bán rộng rãi trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026. Tổng mức tiêu thụ xăng sinh học, gồm E5 và E10, trong giai đoạn từ ngày 1-28/6 đạt khoảng 980 triệu lít.

Trong đó, xăng E10 đạt khoảng 924 triệu lít, chiếm 94,29% tổng lượng xăng sinh học tiêu thụ. Xăng E5 đạt khoảng 56 triệu lít, chiếm 5,71%.

Hiện cả nước có hơn 17.000 cửa hàng bán xăng dầu và đều kinh doanh xăng sinh học, chủ yếu là E10. Có 11/26 thương nhân đầu mối tiếp tục cung ứng xăng E5.

Tại họp báo thường kỳ của Bộ Công Thương chiều 7/7, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, cho biết mục tiêu lớn nhất của việc chuyển đổi sang sử dụng xăng E10 là góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, sau 1 tháng triển khai, cơ quan chức năng cho biết chưa có đủ cơ sở để khẳng định xăng E10 đã tạo ra tác động tích cực rõ rệt đối với môi trường tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Giá dầu thế giới giữ quanh 72-76 USD/thùng do căng thẳng eo biển Hormuz

Trên thị trường quốc tế, dầu WTI giữ gần 72 USD/thùng trong phiên thứ Sáu sau khi giảm khoảng 2% ở phiên trước đó. Dù vậy, dầu WTI vẫn hướng tới mức tăng hơn 4% trong tuần do căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục tác động đến tuyến vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz.

Dầu Brent giữ gần 76 USD/thùng, cũng sau nhịp giảm khoảng 2% ở phiên trước. Tính chung cả tuần, Brent vẫn đang hướng tới mức tăng khoảng 6%, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường trước rủi ro gián đoạn dòng chảy dầu thô tại Trung Đông.

Các báo cáo mới nhất cho thấy Mỹ và Iran vẫn tiếp tục đàm phán hòa bình, dù xung đột gần đây đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz. Trước đó, lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu tại Iran trong hai ngày liên tiếp, sau các vụ tấn công vào tàu hàng tại Hormuz.

Iran sau đó đáp trả bằng các cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ trong khu vực. Tổng thống Donald Trump cũng đặt nghi vấn về thỏa thuận hòa bình tạm thời sau khi giao tranh tái diễn.

Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh trong tuần này. Thị trường đang theo dõi sát việc hoạt động vận chuyển có trở lại bình thường hay không, bởi đây vẫn là tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung dầu toàn cầu.

Xăng tương lai và dầu sưởi hạ nhiệt, khí đốt giảm xuống đáy 6 tuần

Tại Mỹ, giá xăng tương lai giảm về 3,05 USD/gallon sau khi tiến gần đỉnh một tháng ở mức 3,10 USD/gallon vào ngày 8/7. Thị trường đang đánh giá lại triển vọng nguồn cung sau căng thẳng mới giữa Mỹ và Iran tại Trung Đông.

Dù Mỹ đã thu hồi cơ chế miễn trừ 60 ngày cho phép Iran bán dầu ra thị trường toàn cầu và tiến hành các cuộc tấn công đáp trả, một số tàu chở hàng từ UAE vẫn tiếp tục vận chuyển. Diễn biến này phần nào làm dịu lo ngại xuất khẩu năng lượng từ khu vực có thể đình trệ hoàn toàn.

Giá dầu sưởi tương lai tại Mỹ giảm hơn 2,5% xuống 3,56 USD/gallon trong ngày thứ Năm, sau khi tăng hơn 10% ở phiên trước và lên mức cao nhất trong hơn một tháng. Nhà đầu tư cho rằng các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran chưa đủ để kích hoạt một cuộc xung đột lan rộng.

Ở nhóm khí đốt, giá khí tự nhiên tại Mỹ giảm hơn 4% xuống 3,07 USD/MMBtu, mức thấp nhất trong 6 tuần. Áp lực đến từ kế hoạch bảo trì tại Freeport LNG ở Texas và mức tăng tồn kho cao hơn dự báo.

Dữ liệu EIA cho thấy tồn kho khí đốt tăng 61 tỷ feet khối trong tuần kết thúc ngày 3/7, cao hơn mức tăng trung bình 5 năm là 51 tỷ feet khối. Dù vậy, dự báo thời tiết vẫn cho thấy nền nhiệt cao hơn bình thường đến ngày 23/7, qua đó hỗ trợ nhu cầu khí đốt cho phát điện.

Than, ethanol, naphtha và uranium biến động theo rủi ro năng lượng toàn cầu

Giá than nhiệt Australia giảm xuống dưới 130 USD/tấn trong tháng 7, không xa vùng thấp nhất kể từ đầu tháng 3. Nhu cầu mua yếu từ Ấn Độ đang kìm hãm đà phục hồi của nhóm năng lượng, khi đồng rupee yếu và sản lượng than nội địa tăng khiến các nhà máy điện nước này giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Dù vậy, nhóm hàng hóa năng lượng vẫn cao hơn so với tháng 3 do căng thẳng Mỹ - Iran làm tăng giá điện và khiến thị trường LNG thêm nhạy cảm. Một số tàu LNG đã tạm tránh đi qua eo biển Hormuz sau khi một tàu bị Iran tấn công, qua đó hỗ trợ triển vọng nhập khẩu than của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Một số mặt hàng năng lượng và nguyên liệu ghi nhận biến động đáng chú ý:

Ethanol tăng lên 1,93 USD/gallon ngày 8/7, cao hơn 0,52% so với phiên trước và tăng 11,24% so với cùng kỳ năm trước.

Naphtha tăng lên 661,51 USD/tấn ngày 8/7, tăng 5,94% so với phiên trước, nhưng vẫn giảm 9,13% trong một tháng.

Propane giảm xuống 0,73 USD/gallon ngày 9/7, giảm 3,31% so với phiên trước và giảm 7,69% trong một tháng.

Methanol tăng lên 2.470 CNY/tấn ngày 9/7, tăng 1,19% so với phiên trước, nhưng giảm 23,36% trong một tháng.

Dầu Urals tăng lên 57,08 USD/thùng ngày 8/7, tăng 4,66% so với phiên trước, nhưng giảm 31,27% trong một tháng.

Uranium tại Mỹ duy trì gần 85 USD/pound, đi ngang trong biên độ hẹp từ đầu tháng 4.

Với uranium, giá vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu điện hạt nhân trong dài hạn, đặc biệt khi các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo tiêu thụ lượng điện lớn. Nhiều doanh nghiệp công nghệ như Meta, Amazon và Microsoft đã ký thỏa thuận để bảo đảm nguồn điện hạt nhân cho hoạt động trung tâm dữ liệu trong tương lai.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi giá dầu chịu tác động cùng lúc từ đàm phán Mỹ - Iran, an ninh eo biển Hormuz, sản lượng OPEC+ và nhu cầu nhiên liệu mùa hè.

Trong nước, giá xăng E5 RON 92 và E10 RON 95 đang ở vùng rẻ hơn rất nhiều so với đỉnh tháng 3. Tuy nhiên, việc dầu diesel tăng trở lại trong kỳ điều hành ngày 9/7 cho thấy giá nhiên liệu vẫn có thể biến động khó lường, buộc người tiêu dùng và doanh nghiệp tiếp tục theo sát kỳ điều hành tiếp theo.