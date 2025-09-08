Chính trị Cấp xã đồng thuận, kỳ vọng đại hội tạo bước tiến mới Cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đồng thuận, thống nhất với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng như đóng góp nhiều ý kiến sát thực với kỳ vọng xây dựng tỉnh phát triển bền vững, toàn diện.

Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiến Đức lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, biểu quyết thống nhất thông qua các dự thảo báo cáo trình đại hội

Từ ngày 15 - 31/7, toàn bộ 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh đã hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp xã, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Một trong những nội dung quan trọng của đại hội Đảng cấp xã vừa qua là thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, quá trình tổ chức đại hội cấp xã, đảng bộ các xã, phường, đặc khu đều tiến hành lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc, trách nhiệm cao, bảo đảm quy định. Các ý kiến đã tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ lưỡng, chất lượng, nhất là những vấn đề liên quan đến lợi ích chính đáng của người dân.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất của quá trình góp ý là sự đồng thuận rộng rãi từ cơ sở đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội. Hầu hết các xã, phường, đặc khu nhận định các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, phản ánh toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua và định hướng rõ ràng cho chặng đường phát triển mới.

Nội dung dự thảo cô đọng, hợp lý, gắn với tiềm năng, thế mạnh và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chủ đề đại hội dự kiến: “Xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ 2 cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ gìn đoàn kết giữa các dân tộc trong tỉnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh; phát huy tiềm năng, lợi thế, chủ động, sáng tạo, xây dựng tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững, nghĩa tình” được đánh giá là toàn diện, thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm phát triển.

Phương châm đại hội: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển” là phù hợp, truyền cảm hứng và dễ lan tỏa. Bố cục, kết cấu các văn kiện cũng được phần lớn ý kiến đồng tình, thể hiện sự mạch lạc trong trình bày và tính hệ thống trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh. Bên cạnh đồng tình, về đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2020 - 2025, các ý kiến đề nghị bổ sung một số khó khăn, hạn chế liên quan đến thị trường bất động sản, công tác lập quy hoạch, tính kết nối vùng, chất lượng hạ tầng số, phát triển du lịch...

Về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025 - 2030, các địa phương thống nhất với mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo vệ môi trường, phát triển công nghiệp chế biến làm động lực. Đồng thời, đề nghị làm rõ thêm các chỉ tiêu cụ thể, bổ sung số liệu cũng như cần có chiến lược phát triển không gian mới với các trung tâm động lực, các trục hành lang kinh tế và huy động nguồn lực đầu tư trọng tâm, trọng điểm. Liên quan đến chuyển đổi số, cải cách hành chính, các địa phương đề xuất ưu tiên các lĩnh vực tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: thủ tục hành chính, đất đai, thuế, hải quan...

Việc góp ý vào văn kiện đại hội không chỉ là hoạt động mang tính quy trình, mà thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Việc lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân còn cho thấy tinh thần dân chủ, cầu thị và phát huy trí tuệ tập thể đã được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều ý kiến góp ý đã bám sát yêu cầu, sâu sát thực tiễn. Phường Bắc Gia Nghĩa chỉ rõ những nội dung cần điều chỉnh trong văn kiện, từ cách sử dụng câu từ đến việc thống nhất chỉ tiêu tỷ lệ hộ nghèo giữa các văn bản. Phường Nam Gia Nghĩa đề xuất bổ sung nội dung quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả, minh bạch; rà soát chỉ tiêu về phát triển công nghiệp, xuất khẩu sát thực tế. Xã Trường Xuân đề nghị bổ sung một số nội dung liên quan đến giáo dục như cần một bộ sách giáo khoa dùng chung nhằm thuận lợi cho học sinh khi chuyển trường trong tỉnh...

Có thể nói, với tinh thần dân chủ, trí tuệ, đổi mới và khát vọng vươn lên, cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ thực sự là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, bền vững, toàn diện, nghĩa tình đúng như chủ đề dự thảo văn kiện đã dự kiến.