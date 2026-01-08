Cardiff City thắng đậm Roma trong trận giao hữu tại Cardiff Cardiff City đánh bại Roma 4-1 tại Cardiff City Stadium trong trận giao hữu CLB, khép lại màn so tài với chiến thắng thuyết phục cho đội chủ nhà và thất bại nặng nề của đại diện Italy.

Cardiff City 4 - 1 Roma Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Cardiff City tiếp đón Roma.

13' Cardiff City ép sân sau bàn mở tỷ số Phút 13, Cardiff City đang kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54 - 46 và tạo sức ép rõ rệt qua thống kê dứt điểm 3 - 0, trong đó có 2 - 0 lần trúng đích. Roma phải lùi sâu chống đỡ khi Cardiff City tiếp tục nhỉnh hơn ở phạt góc 3 - 1.

25' Cardiff City duy trì sức ép sau bàn mở tỷ số Sau 25 phút, Cardiff City đang tạo thế chủ động dù tỷ lệ cầm bóng cân bằng 50 - 50. Đội chủ nhà dứt điểm 4 - 0, trong đó số pha trúng đích là 2 - 0, còn Roma phải lùi sâu chống đỡ trước sức ép và chịu lép vế ở phạt góc 4 - 2.

37' Cardiff City dẫn trước dù Roma cầm bóng nhiều hơn Phút 37' , Roma cầm bóng nhiều hơn với 45 - 55 nhưng Cardiff City mới là đội tạo ra sức ép hiệu quả. Đội chủ nhà đang dẫn 2-0, nhỉnh hơn về dứt điểm 5 - 3 và đặc biệt là số lần trúng đích 3 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Cardiff City tiếp tục kiểm soát thế trận Bước sang phút 49, Cardiff City vẫn là đội kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 54-46 và nhỉnh hơn về dứt điểm 7-6. Roma chịu sức ép rõ rệt khi Cardiff City được hưởng 6-3 quả phạt góc, dù cần thận trọng trước những pha phản công.

61' Cardiff City giữ thế ép sân Bước sang phút 61, Cardiff City đang dẫn 3-1 và nhỉnh hơn về quyền kiểm soát bóng 52-48, đồng thời tạo sức ép qua 6-3 quả phạt góc. Roma chưa hẳn lép vế khi có nhiều pha dứt điểm hơn, 7-9, cho thấy đội khách vẫn sẵn sàng đáp trả.

73' Cardiff City duy trì thế chủ động Phút 73 , Cardiff City vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 54 - 46 và ưu thế phạt góc 7 - 3 . Roma nỗ lực tìm cơ hội, nhưng Cardiff City hiệu quả hơn khi có số lần dứt điểm trúng đích 6 - 3 , trong bối cảnh đang dẫn 4-1.

85' Cardiff City giữ thế chủ động ở phút 85 Phút 85', Cardiff City vẫn nắm thế chủ động khi dẫn Roma 4-1 và nhỉnh hơn về thời lượng cầm bóng 53-47. Dù hai đội cùng có 10-10 pha dứt điểm, Cardiff City tạo sức ép rõ hơn với 7-4 quả phạt góc, còn Roma phải chịu trận trong thế bám đuổi.

KT Kết thúc: Cardiff City 4-1 Roma Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 22:58 01/08/2026

Cardiff City Thống kê Roma 50% Kiểm soát bóng 50% 11 Dứt điểm 14 6 Trúng đích 5 7 Phạt góc 5 11 Phạm lỗi 15 2 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Cardiff City sẽ đối đầu Roma trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 01/08/2026 tại Cardiff City Stadium.

Do đây là trận giao hữu, trọng tâm nhận định nằm ở cách hai đội tổ chức trận đấu và thử nghiệm nhân sự. Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng, đội hình dự kiến, thành tích đối đầu hoặc vị trí của hai đội tại một giải đấu.

Những điểm đáng chú ý

Cardiff City có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Roma tại Cardiff City Stadium. Yếu tố này có thể tạo thêm sự chủ động cho đội chủ nhà trong cách nhập cuộc, nhưng chưa đủ cơ sở để khẳng định ưu thế chuyên môn cụ thể.

Trong khi đó, Roma bước vào trận đấu với tư cách đội khách. Dữ liệu chưa cung cấp thông tin về sơ đồ chiến thuật, các cầu thủ vắng mặt hay cách bố trí đội hình của Roma, vì vậy không thể xác định trước những điểm nóng chiến thuật hoặc các cặp đấu quyết định.

Nhận định trước trận

Cuộc đối đầu giữa Cardiff City và Roma mang tính chất kiểm tra trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Với những thông tin hiện có, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về phong độ, sức mạnh tương quan hay khả năng ghi bàn của hai đội.

Điểm chắc chắn duy nhất là trận đấu diễn ra tại Cardiff City Stadium lúc 21:00 ngày 01/08/2026. Diễn biến thực tế, cách hai đội sử dụng nhân sự và mức độ ưu tiên kết quả sẽ quyết định diện mạo của cuộc so tài này.

Cardiff City 5 trận gần nhất T T B B T Roma 5 trận gần nhất H T T T T

Tình hình lực lượng Cardiff City ✚ Eli King (Cruciate Ligament Tear) Roma ✚ Luigi Cherubini (Muscle Fatigue)