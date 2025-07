Chính trị Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường La Gi lần I, nhiệm kỳ 2025-2030: Hướng đến đô thị biển kiểu mẫu phía Đông Nam tỉnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường La Gi hân hoan chào đón Đại hội đại biểu Đảng bộ phường La Gi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra vào chiều 22/7. Đây là kỳ đại hội đầu tiên mang tính chất khởi đầu, là dấu mốc đặc biệt, mở ra một chương mới trong tiến trình xây dựng và phát triển địa phương, hướng đến đô thị biển hiện đại, bền vững - xứng đáng là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội vùng Đông Nam tỉnh Lâm Đồng.

Toàn cảnh phường La Gi nhìn từ trên cao. Ảnh: N.Lân

Kinh tế biển - động lực tăng trưởng chủ lực

Nằm trên trục ven biển quốc gia, phường La Gi sở hữu diện tích tự nhiên hơn 40 km², dân số gần 50.000 người và 67 tổ chức đảng cơ sở trực thuộc. Không chỉ là một trong những đơn vị hành chính có quy mô lớn nhất tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập, La Gi còn được đánh giá là địa phương có nhiều lợi thế để bứt phá phát triển kinh tế biển, dịch vụ thương mại, logistics và đô thị hiện đại. Trong nhiệm kỳ qua, các địa phương tiền thân đã nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều hoàn thành và vượt kế hoạch, tạo nên những chuyển biến rõ nét, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Nổi bật là lĩnh vực kinh tế biển với ngành thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực: Sản lượng khai thác bình quân đạt trên 22.000 tấn/năm; đội tàu khai thác ổn định với gần 1.000 phương tiện; hàng chục nghiệp đoàn nghề cá hoạt động hiệu quả, giữ vững vai trò liên kết sản xuất - hỗ trợ - tiêu thụ.

Song song đó, công tác hỗ trợ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và kiểm soát khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) được triển khai đồng bộ, quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, xây dựng hình ảnh một đô thị biển vừa năng động vừa trách nhiệm với nguồn lợi và chủ quyền quốc gia. Ngoài ra, với hệ thống chợ đầu mối, các tuyến giao thương liên xã - liên vùng được cải thiện, hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trung bình 34,6 tỷ đồng/năm, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Dịch vụ du lịch cũng có những bước phát triển, với lượng khách tăng liên tục hàng năm, từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch biển, du lịch trải nghiệm.

Cùng với phát triển kinh tế, Đảng bộ phường La Gi xác định rõ: Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử là khâu đột phá để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Dịch vụ công trực tuyến từng bước được nâng cao tỷ lệ sử dụng, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính được kết nối, đồng bộ đến cấp phường. Một trong những thành tựu nổi bật của phường La Gi là diện mạo đô thị có nhiều khởi sắc. Nhiều tuyến đường nội thị, công viên, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, rác thải được đầu tư bài bản. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đô thị văn minh được triển khai sâu rộng. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai toàn diện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,88%, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, phản ánh mức sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Xây dựng Đảng - hạt nhân lãnh đạo toàn diện

Phường La Gi là địa bàn ven biển, có vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100%. Các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tổ chức bài bản, hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra “điểm nóng”. Công an phường chủ động nắm tình hình, xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển sâu rộng. Công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực.

Trọng tâm xuyên suốt trong mọi thành tựu đạt được là vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ phường. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra giám sát, dân vận và phòng, chống tham nhũng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị. Sinh hoạt chi bộ ngày càng nền nếp, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. Công tác cán bộ được quan tâm; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt trên 3%, vượt chỉ tiêu đề ra. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” có nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Tổ dân phố tự quản về an ninh”, “Khu dân cư không có tội phạm ma túy”, “Hộ gia đình 3 sạch”, được nhân rộng và tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống Nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường La Gi lần thứ I là sự kiện đặc biệt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập. Đây là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường phía trước với tinh thần đổi mới, sáng tạo và quyết tâm chính trị cao. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, đại hội không chỉ thể hiện bản lĩnh và trí tuệ của một Đảng bộ trẻ mà còn khẳng định niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Từ đây, một hành trình mới được mở ra - hành trình hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phường La Gi thành đô thị biển hiện đại, xanh, bản sắc và thịnh vượng.