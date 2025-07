Chính trị Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Nam Gia Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Nam Gia Nghĩa hướng tới văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường Nam Gia Nghĩa đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt nhiều thành tựu nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đồng chí bí thư, phó bí thư phường Nam Gia Nghĩa

Dấu ấn rõ nét về kinh tế - xã hội

Phường Nam Gia Nghĩa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Phú và xã Đắk R’moan thuộc tỉnh Đắk Nông (cũ).

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ phường đã lãnh đạo triển khai thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho sự ra đời và phát triển trong giai đoạn mới.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Toàn phường có 14 trường từ bậc mầm non đến THCS, trong đó 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I và 3 trường đạt mức độ II. Phường duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã. Đến năm 2025, hộ nghèo giảm còn 35 hộ, chiếm tỷ lệ 0,26%. Phường hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 30 căn nhà, tặng gần 10.000 suất quà cho hộ khó khăn với tổng số tiền 6 tỷ đồng.

Công tác chuyển đổi số đã có bước chuyển biến đáng kể. Đến nay, phường đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 95% các hộ kinh doanh, dịch vụ có tài khoản để thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tỷ lệ ký số văn bản (trừ văn bản mật) đạt trên 95%; áp dụng truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn… Đặc biệt, phường triển khai tổ công nghệ số cộng đồng ở các thôn, bon, tổ dân phố để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính, sử dụng các ứng dụng khác trong giao dịch của người dân với chính quyền…

Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Xác định xây dựng Đảng là then chốt, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên.

Toàn phường đã tổ chức được 72 lớp học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho 5.452 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú với nhiều hình thức phong phú. Việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) được gắn liền với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về nêu gương, trọng tâm là Quy định số 144 của Bộ Chính trị về “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới được quan tâm. Đảng bộ phường hiện có 16 chi, đảng bộ cơ sở và 22 chi bộ trực thuộc với 838 đảng viên. Giai đoạn 2020-2025, toàn Đảng bộ kết nạp 66 quần chúng ưu tú vào Đảng góp phần trẻ hóa, tạo thêm sức mạnh cho Đảng. Đảng ủy phường thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”…

Công tác xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Chất lượng các kỳ họp HĐND phường được nâng cao, kịp thời ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương.

Hoạt động của chính quyền gần gũi, sâu sát với Nhân dân, nhất là sau khi mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào vận hành. Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện quyết liệt, đồng bộ với tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 97%.

MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội phường đã bám sát nhiệm vụ chính trị, chủ động đổi mới hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và người dân rộng khắp.

Đồng chí Ngô Đức Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Gia Nghĩa đánh giá: “Những kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua là minh chứng rõ nhất cho năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn. Đây chính là nền tảng vững chắc để phường Nam Gia Nghĩa tự tin bước vào nhiệm kỳ 2025-2030 với mục tiêu trở thành phường văn minh, hiện đại, giàu đẹp”.

Xây dựng phường văn minh, hiện đại

Bí thư Đảng ủy phường Nam Gia Nghĩa Ngô Đức Trọng khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống chính trị phường sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Đại hội là dịp tổng kết, nhìn lại thành tựu, bài học của nhiệm kỳ trước và xác định rõ tầm nhìn, nhiệm vụ trọng tâm, mở ra giai đoạn phát triển mới cho địa phương.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Nam Gia Nghĩa xác định tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, khai thác hiệu quả các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng phường Nam Gia Nghĩa phát triển theo hướng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình, là một trong những đơn vị đứng đầu toàn tỉnh trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Hiện thực hóa mục tiêu nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ phường đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể về phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp gắn với nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất lượng an sinh xã hội, giáo dục, y tế; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, địa phương xác định tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm, Đảng bộ phường xác định 3 khâu đột phá chiến lược để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đó là, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đặc biệt trong quản trị công; phát triển đội ngũ cán bộ có tư duy đổi mới, năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng cao; huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng cho thu hút đầu tư và nâng cao đời sống người dân.

“Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, hành động hiệu quả, Đảng bộ và Nhân dân phường đã và đang vững tin bước vào nhiệm kỳ mới, quyết tâm xây dựng phường Nam Gia Nghĩa trở thành điểm sáng trong phát triển đô thị, kinh tế và chuyển đổi số của tỉnh”, Bí thư Đảng ủy phường Ngô Đức Trọng khẳng định.