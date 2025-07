Chính trị Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạ Huoai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương Không gian mở rộng cùng với các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm, dự án lớn triển khai trên địa bàn xã sẽ góp phần tạo đà thúc đẩy sự tăng trưởng với những đột phá mới. Đó là nền tảng quan trọng để xã Đạ Huoai vươn tới khát vọng phát triển toàn diện, bền vững, giàu, đẹp, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quyết định về công tác cán bộ xã Đạ Huoai

Những gam màu sáng

Xã Đạ Huoai được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mađaguôi, xã Mađaguôi, và xã Đạ Oai (huyện Đạ Huoai cũ). Với quyết tâm chính trị cao, toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và Nhân dân đã đoàn kết, nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; 6 chương trình trọng tâm; 4 công trình trọng điểm. Đồng thời, các nghị quyết chuyên đề được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, phát huy được tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt, kinh tế nông nghiệp đã khẳng định vai trò trụ cột của kinh tế, là nền tảng quan trọng phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân; ước thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 75,5 triệu đồng.

Lĩnh vực nông nghiệp đã dần thể hiện tính bền vững; giá trị sản xuất bình quân trên một đơn vị diện tích năm 2025 đạt 118,33 triệu đồng. Đến nay, xã đã có 15 mã vùng trồng/568 ha sầu riêng; xây dựng và hình thành 3 chuỗi giá trị liên kết, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm sầu riêng và yến sào. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng của 4 sản phẩm OCOP đã được chứng nhận. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển theo hướng trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, bảo vệ rừng được tăng cường; số vụ vi phạm giảm hàng năm. Công tác giải tỏa lấn chiếm đất rừng thực hiện quyết liệt, triệt để, tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 đạt 41,17%.

Một góc trung tâm xã Đạ Huoai

Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh được lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, nhận được sự đồng thuận của Nhân dân và đạt nhiều kết quả tích cực. Môi trường, cảnh quan được quan tâm xây dựng theo hướng sáng, xanh, sạch, đẹp. Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả. Thu ngân sách hàng năm đều đạt dự toán trên giao. Điều hành chi ngân sách đúng luật định, tiết kiệm và hiệu quả. Chi an sinh xã hội được đảm bảo. Hệ thống ngân hàng thương mại tiếp tục được phát triển, đã góp phần tăng thêm nguồn cung ứng vốn vay cho doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, xã Đạ Huoai đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng trong kêu gọi, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực lợi thế của địa phương. Đến nay, có 2 dự án đang được triển khai thực hiện là tổ hợp 3 dự án du lịch - đua ngựa - sân golf của Công ty TNHH Hồng Lam; dự án xây dựng Cụm công nghiệp Đạ Oai. Hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tiếp tục được duy trì và phát triển, trên địa bàn xã có 84 doanh nghiệp, 11 HTX đăng ký hoạt động.

Tổ hợp dự án của Công ty CP Đua ngựa Thiên Mã - Madagui được kỳ vọng sẽ mang lại sự bứt phá về kinh tế cho địa phương

Đột phá, phát triển trong chặng đường mới

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Đạ Huoai cho biết, trong nhiệm kỳ mới, mục tiêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đặt ra là xây dựng xã Đạ Huoai phát triển toàn diện, bền vững, giàu, đẹp, văn minh, nghĩa tình. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển công nghiệp - xây dựng là đột phá; phát triển dịch vụ, du lịch chất lượng cao là động lực; phát triển nông nghiệp là trọng tâm, là trụ đỡ. Tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; tăng cường quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu. Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu đã đề ra, xã Đạ Huoai sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển gắn với công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích. Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển mới; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; bố trí, sử dụng cán bộ đúng năng lực, đúng sở trường; khuyến khích, bảo vệ, tôn vinh cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá phát triển, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng tâm như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; Giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình phát triển văn hóa. Chương trình đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng, sức cạnh tranh và phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hệ thống thủy lợi. Chương trình đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Mặt khác, xã Đạ Huoai sẽ tập trung mọi nguồn lực để triển khai phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư triển khai các dự án lớn trên địa bàn.