Chính trị Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Để Đơn Dương mạnh mẽ vươn lên Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội là dấu mốc đặc biệt quan trọng; thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc ổn định tư tưởng, củng cố khối đoàn kết toàn dân, khai thác và phát huy tốt tiềm năng, lợi thế xây dựng xã Đơn Dương vươn lên một cách toàn diện, bền vững.

Một góc xã Đơn Dương

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đơn Dương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực; đang có bước chuyển mình mạnh mẽ từ công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao là điều kiện quan trọng đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ của địa phương trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Nhiều kết quả nổi bật

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, song với sự lãnh đạo sáng suốt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và đồng thuận trong Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực và toàn diện.

Kinh tế duy trì tốc độ phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng 8% so với đầu nhiệm kỳ; hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi mạnh mẽ, trong đó, các chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi bò sữa và trồng rau, hoa được triển khai hiệu quả. Các mục tiêu trọng tâm về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn, đô thị khang trang, hiện đại. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, an sinh xã hội tiếp tục được nâng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển và đời sống Nhân dân. Đồng thời, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Về công tác xây dựng Đảng, cấp ủy đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền được củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tiếp theo.

Xã Đơn Dương triển khai hiệu quả chương trình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Xây dựng Đảng là “then chốt của then chốt”

Tỉnh Lâm Đồng nói chung và xã Đơn Dương nói riêng có nhiều tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên, diện tích, văn hóa và con người để phát triển mạnh mẽ kinh tế, văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, địa phương vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn: Năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của kinh tế còn thấp; năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; thu hút đầu tư và huy động nguồn lực xã hội chưa tương xứng với tiềm năng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương...

Trước bối cảnh đó, đòi hỏi Đảng bộ và Nhân dân xã tiếp tục phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của địa phương và truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, lao động cần cù và sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đồng chí Dương Thị Ngà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đơn Dương: Trong nhiệm kỳ mới, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị phải được tiến hành xuyên suốt, nhất quán, đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả, trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, phân công rõ người thực hiện; trách nhiệm rõ ràng; tiến độ thực hiện cụ thể; đồng thời đảm bảo kết quả, sản phẩm cuối cùng đạt yêu cầu đề ra.

Địa phương tập trung thực hiện tốt quan điểm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Chú trọng phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời bảo vệ tài nguyên, môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Lấy phát triển nông nghiệp làm trọng tâm, trụ đỡ của nền kinh tế; phát triển công nghiệp chế biến làm động lực thúc đẩy; phát triển thương mại, dịch vụ làm đột phá để nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh và bền vững của kinh tế địa phương.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển, khơi dậy nhiệt huyết, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, tính năng động, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn, khắc phục những “điểm nghẽn”, “nút thắt” trong phát triển, góp phần xây dựng địa phương Đơn Dương phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế hiện có.

Đơn Dương đặc biệt quan tâm củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội với Nhân dân. Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, đồng thời khơi dậy khát vọng cống hiến, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.

Trong mục tiêu phát triển, xã sẽ tập trung nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ trở thành trụ cột của nền kinh tế; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng kỹ thuật cao, thông minh gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; phát huy dân chủ, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh.

Trong bối cảnh hiện nay, cùng cả nước, Nhân dân đang kỳ vọng việc tinh gọn bộ máy sẽ tạo nên không gian phát triển mới; chính quyền địa phương hai cấp được xây dựng trên tinh thần “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả” và “gần dân, sát dân” hơn theo chỉ đạo của Trung ương.