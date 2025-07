Chính trị Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tân Hội nhiệm kỳ 2025-2030: Xây dựng xã Tân Hội phát triển toàn diện, bền vững

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện quyết tâm vươn mình mạnh mẽ của một địa phương trong kỷ nguyên mới, nhận được kỳ vọng lớn từ cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công của xã

Về đích thành công

Xã Tân Hội được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã Tân Hội, Tân Thành và N’Thôn Hạ (huyện Đức Trọng cũ). Giai đoạn 2020-2025, xã đối mặt với không ít khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, biến động kinh tế và diễn biến thời tiết phức tạp. Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ đã cơ bản được hoàn thành, thậm chí vượt mức.

Lĩnh vực nông nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng ổn định và chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Nhiều mô hình liên kết tiêu thụ sản phẩm được duy trì và phát triển, góp phần nâng cao giá trị nông sản. Các công trình thủy lợi được chú trọng nâng cấp, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Đặc biệt, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đã đạt được nhiều thành quả tích cực, huy động được nguồn lực to lớn từ Nhân dân, thay đổi diện mạo nông thôn, hệ thống giao thông, trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng được đầu tư khang trang.

Ngành tiểu thủ công nghiệp - xây dựng phát triển tương đối tốt, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất duy trì ổn định, đa dạng hóa sản phẩm. Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Nhân dân.

Du khách trẩy hội tại thác Pongour - thắng cảnh du lịch nổi tiếng của xã Tân Hội

Các hoạt động du lịch gắn với bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa cồng chiêng của đồng bào Tây Nguyên được quan tâm, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác thu ngân sách nhà nước hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, đảm bảo các khoản chi hiệu quả.

Điểm nhấn trong phát triển kinh tế nhiệm kỳ qua là sự quyết liệt trong quản lý trật tự xây dựng theo tinh thần Chỉ thị 12-CT/TU của Tỉnh ủy cùng với việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đến năm 2030 và đấu giá cho thuê đất công ích, tạo nguồn lực cho địa phương.

Việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam được chú trọng. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, từng bước hình thành môi trường văn hóa lành mạnh. Chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được nâng cao, hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư.

An sinh xã hội được bảo đảm, các chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, người có công được thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, bình đẳng giới được quan tâm. Sức khỏe Nhân dân được nâng cao, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tăng hằng năm. Ứng dụng khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông được đẩy mạnh, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp. Các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ nghèo đa chiều.

Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Các địa phương đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc. Công tác giao quân hằng năm đạt 100%. Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” được thực hiện thường xuyên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận 21-KL/TW đã góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, củng cố niềm tin của Nhân dân. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được chú trọng, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã được thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, góp phần phòng ngừa vi phạm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Hoạt động dân vận không ngừng đổi mới theo phương châm “Vì Nhân dân phục vụ”, gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”. Các mô hình “Dân vận khéo”, “Khu dân cư tiêu biểu”, “Khu dân cư kiểu mẫu” mang lại hiệu quả thiết thực.

Lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu

Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, xã Tân Hội đứng trước những cơ hội và thách thức mới từ việc sáp nhập đơn vị hành chính. Điều này đòi hỏi sự đổi mới, nỗ lực và phát triển mạnh mẽ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân.

Mục tiêu xã Tân Hội đặt ra trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là xây dựng địa phương phát triển toàn diện, bền vững trên các lĩnh vực, lấy ổn định làm nền tảng để phát triển; lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm; lấy hạnh phúc, ấm no của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; chú trọng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ xã Tân Hội lần thứ I sẽ tập trung cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, triển khai điều hành hoạt động theo quy định và chính sách mới một cách khẩn trương, kịp thời. Đặc biệt, việc vận dụng và áp dụng chuyển đổi số sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Ngoài ra, Tân Hội cũng xác định 4 khâu đột phá và các công trình trọng điểm, làm cơ sở cho 38 tổ chức cơ sở đảng, 601 đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, ra sức thi đua.

Cũng trong nhiệm kỳ mới này, Tân Hội tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đồng thời tập trung khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm. Địa phương chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Tân Hội đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đại hội Đảng bộ xã Tân Hội lần thứ I là tiền đề quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để Tân Hội vững bước vào kỷ nguyên mới, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững.