Vượt khó, tăng trưởng

Nhiệm kỳ qua, ghi dấu nỗ lực vượt khó của Đảng bộ và Nhân dân 2 xã Vĩnh Hảo, Vĩnh Tân (nay là xã Vĩnh Hảo). Trong bối cảnh nhiều khó khăn, địa phương vẫn hoàn thành hầu hết chỉ tiêu đề ra của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiều mục tiêu quan trọng vượt kế hoạch.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và đúng hướng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Công nghiệp năng lượng tiếp tục được đầu tư phát triển với các dự án điện mặt trời, các tuyến truyền tải điện quốc gia. Khu công nghiệp Tuy Phong từng bước hoàn thiện hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp. Trung tâm Vận tải đa phương thức và Dịch vụ hậu cần Vĩnh Tân (Logistics Bình Thuận) đi vào hoạt động, kết nối trực tiếp với Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, tạo động lực phát triển vùng ven biển khu vực Đông Nam của tỉnh. Công trình dây chuyền phân tách tro xỉ tại Bãi xỉ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 góp phần giải quyết lượng tro xỉ tồn đọng và bảo vệ môi trường.

Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư: giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, chỉnh trang đô thị và các khu dân cư tập trung đều có chuyển biến rõ nét. Nút giao cao tốc Bắc - Nam đưa vào sử dụng tạo cú hích lớn cho giao thương, thu hút đầu tư. Nhiều hạng mục như công viên, hệ thống cây xanh, chiếu sáng, thu gom xử lý rác thải được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng sống. Thu ngân sách đạt bình quân 73,6 tỷ đồng/năm, vượt 160,26% chỉ tiêu được giao. Nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò nền tảng, duy trì sản xuất ổn định, từng bước phát triển theo hướng ứng dụng kỹ thuật mới... Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả quan trọng. Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát triển kinh tế đồng bộ, hài hòa với bảo vệ môi trường

Ông Võ Đức Thuấn - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo cho biết: Việc sáp nhập 2 địa phương đã tạo nên một chỉnh thể có vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển toàn diện. Xã nằm ven Quốc lộ 1A, có kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc Bắc - Nam, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân và đường sắt tốc độ cao đang được hình thành... Đây là nền tảng quan trọng để phát triển mạnh các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Vĩnh Hảo xác định phương châm phát triển toàn diện, bền vững, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực trọng tâm: công nghiệp năng lượng và logistics là trọng tâm; thương mại - dịch vụ là đột phá và nông nghiệp công nghệ cao. Cùng với đó, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc.

Địa phương đặt mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Trong đó, tiếp tục phát triển mạnh công nghiệp năng lượng, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái. Lợi thế lớn của xã Vĩnh Hảo là các công trình động lực như Trung tâm Nhiệt điện, Cảng Quốc tế Vĩnh Tân, khu công nghiệp Tuy Phong, đường cao tốc, tuyến đường sắt tốc độ cao... Đây là nền tảng quan trọng để xã thu hút đầu tư phát triển công nghiệp cơ khí, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng từ xỉ than. Địa phương cũng định hướng phát triển công nghiệp sạch, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và phòng, chống thiên tai.

2 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tới được xã xác định rõ: Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; đào tạo đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, thích ứng yêu cầu phát triển mới và thu hút nhân lực chất lượng cao tạo động lực đổi mới sáng tạo. Xã tập trung các nhiệm vụ trọng tâm là duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trước năm 2030. Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển hạ tầng, phát huy tiềm năng lợi thế địa phương; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Song song đó, xã chú trọng công tác quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng, đặc biệt là vùng giáp ranh tỉnh Khánh Hòa. Tập trung giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao, khu công nghiệp, dự án logistics, điện... Việc nâng cao nhận thức cộng đồng về môi trường, giám sát hoạt động Trung tâm Nhiệt điện Vĩnh Tân và các công trình trọng điểm trên địa bàn cũng được đặt lên hàng đầu, đảm bảo phát triển bền vững, gắn kết giữa công nghiệp - đô thị - nông thôn.

Dự báo thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, tuy nhiên, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ và Nhân dân xã Vĩnh Hảo tin tưởng bước vào nhiệm kỳ mới với tâm thế chủ động, sáng tạo, vững tin thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phấn đấu thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng từ 10% trở lên so với chỉ tiêu được giao; đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2030 thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để phát sinh điểm nóng phức tạp, hằng năm, tổ chức tuyển quân và giao quân bảo đảm 100% chất lượng và chỉ tiêu; tỷ lệ phát triển đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên trên tổng số đảng viên toàn Đảng bộ…