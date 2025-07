Chính trị Chào mừng Đại hội đại biểu xã Đức Trọng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Dấu ấn 5 năm phát triển và khát vọng vươn mình Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Trọng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi địa phương chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Đây là sự kiện trọng đại đối với xã mới Đức Trọng sau khi sáp nhập 2 địa phương gồm xã Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa, đồng thời mở ra tầm nhìn mới cho một Đức Trọng phát triển toàn diện và văn minh.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trao quyết định về công tác cán bộ xã Đức Trọng

Với phương châm “Đoàn kết - Trách nhiệm - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”, đại hội lần này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân Đức Trọng trong việc tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng xã nhà trở thành một trong những địa bàn trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Những thành quả ấn tượng

Xã Đức Trọng được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Phú Hội và thị trấn Liên Nghĩa. Giai đoạn 2020-2025, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Kinh tế tiếp tục phát triển bền vững, đáng chú ý là sự tăng trưởng mạnh mẽ của nông nghiệp công nghệ cao với 5.328 ha, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Việc xây dựng thương hiệu sản phẩm được chú trọng với 9 đơn vị đạt chứng nhận “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và 22 sản phẩm OCOP được công nhận. Các chuỗi liên kết sản xuất ngày càng mở rộng, giúp ổn định đầu ra cho nông sản và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Ngành tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cũng có những bước tăng trưởng ấn tượng, Khu công nghiệp Phú Hội đã thu hút 32 dự án, trong đó có 11 dự án FDI, với tỷ lệ lấp đầy đạt 75%.

Thương mại - dịch vụ phát triển sôi động, tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, chiếm 55,9% cơ cấu kinh tế. Sự phát triển của các loại hình dịch vụ, từ khách sạn, nhà nghỉ đến ngân hàng, bảo hiểm, đã đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp đáng kể vào thu ngân sách xã khoảng 35-40%.

Hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng, thoát nước, công viên được triển khai, thay đổi căn bản diện mạo đô thị - nông thôn địa phương theo hướng hiện đại, văn minh. Xã Phú Hội cũ cơ bản đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và thị trấn Liên Nghĩa đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị.

Cùng đó, công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống được quan tâm. Chất lượng giáo dục được nâng lên với 19/23 trường đạt chuẩn quốc gia. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân được thực hiện tốt. Đặc biệt, chương trình giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực, với tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm đáng kể.

Công tác quốc phòng địa phương được triển khai tốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát huy hiệu quả, góp phần phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được thực hiện toàn diện. Hiện toàn Đảng bộ có 87 tổ chức đảng, 1.998 đảng viên; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, củng cố niềm tin của Nhân dân. Đặc biệt, việc vận hành chính quyền 2 cấp gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân đã nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã

Mục tiêu bứt phá

Đại hội lần này không chỉ là dấu mốc nhìn lại mà còn là bệ phóng cho những mục tiêu đầy tham vọng trong nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ xã Đức Trọng đặt ra quan điểm chỉ đạo xuyên suốt: Phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường là trọng tâm; xây dựng Đảng là then chốt; văn hóa là nền tảng tinh thần; quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên. Phát triển nông - lâm nghiệp, trong đó nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến là trọng tâm, trụ đỡ; phát triển công nghiệp xây dựng lấy chế biến là động lực và phát triển thương mại dịch vụ, trong đó dịch vụ là đột phá.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đức Trọng, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra 16 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội xác định 4 đột phá phát triển gồm: Huy động mạnh mẽ các nguồn lực của Nhà nước, của Nhân dân và toàn xã hội cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, chú trọng hạ tầng giao thông, thủy lợi. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, kêu gọi đầu tư xây dựng các khu thương mại, siêu thị, hệ thống chợ, nhà hàng, khách sạn chất lượng cao; phát triển du lịch cộng đồng, du lịch canh nông (du lịch nông thôn), du lịch tâm linh. Tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng các thương hiệu, nhãn hàng hóa sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, nhất là sản phẩm OCOP, Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành, VietGAP... Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền phục vụ. Kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội xác định 2 nhóm công trình trọng điểm để thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Phối hợp triển khai thực hiện các công trình, dự án của tỉnh trên địa bàn Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng; Khu công nghiệp Phú Bình; Khu đô thị Nam Sông Đa Nhim; nâng cấp mở rộng Cảng hàng không Liên Khương... Thực hiện thu hút đầu tư cảng cạn, bệnh viện, trường học chất lượng cao trên địa bàn theo quy hoạch. Tranh thủ các nguồn lực xây dựng hệ thống xử lý nước thải; xây dựng mới, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn; nâng cấp, xây dựng vỉa hè, mương thoát nước, điện chiếu sáng một số tuyến đường trên địa bàn nhằm đảm bảo mỹ quan.