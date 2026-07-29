Chelsea bị chế giễu sau tin nhắm Jordan Henderson và Danny Welbeck tổng 71 tuổi Thông tin Chelsea cân nhắc Jordan Henderson 36 tuổi và Danny Welbeck 35 tuổi làm dấy lên phản ứng mỉa mai, giữa lúc Xabi Alonso tìm kinh nghiệm cho đội hình trẻ.

Thông tin Chelsea theo đuổi Jordan Henderson, 36 tuổi, và Danny Welbeck, 35 tuổi, đã tạo ra làn sóng chế giễu trên mạng xã hội. Tổng tuổi 71 của hai cầu thủ đi ngược với chính sách ưu tiên lực lượng trẻ vốn gắn với Chelsea, nhưng được cho là phù hợp với mong muốn bổ sung kinh nghiệm và tố chất lãnh đạo của tân HLV Xabi Alonso.

Phản ứng gay gắt xuất hiện trong bối cảnh Chelsea vừa trải qua mùa giải không như kỳ vọng: đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh và không giành danh hiệu. Đội hình trẻ của họ được đánh giá là có tiềm năng, song thi đấu thiếu hiệu quả, khiến nhu cầu về những gương mặt từng trải trở thành chủ đề đáng chú ý trong kế hoạch tái thiết.

Người hâm mộ mỉa mai thương vụ Henderson và Welbeck của Chelsea. Ảnh: The Sun.

Kế hoạch kinh nghiệm gây tranh cãi

Theo thông tin được đề cập, Xabi Alonso muốn phá vỡ chính sách chuyển nhượng để đưa Henderson và Welbeck về Stamford Bridge. Đây không phải là thay đổi nhỏ về hồ sơ tuyển mộ: một bên là đội bóng đã đầu tư mạnh vào các cầu thủ trẻ, bên kia là hai lựa chọn có thể mang đến kinh nghiệm thi đấu và tiếng nói trong phòng thay đồ.

Trước đó, thương vụ Granit Xhaka, 33 tuổi, được cho là đã đổ vỡ. Việc Chelsea tiếp tục được liên hệ với Henderson và Welbeck cho thấy mục tiêu tìm một nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn chưa thay đổi, dù nguồn tin không nêu mức phí chuyển nhượng hay tiến độ đàm phán cụ thể.

Trong logic xây dựng đội hình, kinh nghiệm chỉ phát huy ý nghĩa nếu được đặt cạnh năng lượng và khả năng phát triển của những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, chính độ tuổi của các mục tiêu khiến Chelsea trở thành tâm điểm tranh luận, đặc biệt sau một mùa giải mà kết quả trên sân chưa đáp ứng kỳ vọng.

Ảnh chế phủ kín mạng xã hội

Người hâm mộ đối thủ đã nhanh chóng biến thông tin này thành chủ đề ảnh chế. Một đoạn video ghi lại cảnh nhóm cụ ông cởi trần đánh nhau được gắn chú thích rằng Henderson, Welbeck và Xhaka đang đến sân tập Chelsea.

Một video khác cho thấy một ông lão được dìu đi trên đường, kèm dòng chữ mỉa mai rằng đại diện của Henderson đang cố đưa anh đến buổi kiểm tra y tế tại Chelsea. Hình ảnh hai diễn viên Michael Caine và Morgan Freeman ngồi trên xe lăn điện cũng bị gắn với lời bình về việc Welbeck và Henderson tới Chelsea.

Các bình luận tiếp tục đẩy sự chế giễu đi xa hơn. Có ý kiến viết rằng “những người hưu trí Chelsea đã sẵn sàng cho mùa giải mới”, trong khi bình luận khác nói đội bóng đang mở một viện dưỡng lão. Một số người còn nhắc tới EURO 2012 và nêu tên Andy Carroll, James Milner cùng Bobby Zamora như cách phóng đại hướng chuyển nhượng này.

Chi tiêu lớn, nhưng bài toán đội hình chưa khép lại

Phản ứng trên mạng xã hội càng đáng chú ý bởi Chelsea vẫn đang hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng đã chiêu mộ Morgan Rogers với mức phí kỷ lục Vương quốc Anh 117 triệu bảng, cùng Marco Palestra với giá 43 triệu bảng, đồng thời đang đàm phán mua Maxence Lacroix với mức phí 52 triệu bảng.

Ở chiều ngược lại, Chelsea đã bán Andrey Santos cho Manchester United với giá 50 triệu bảng và Marc Cucurella cho Real Madrid với giá 47 triệu bảng. Alejandro Garnacho cũng đã chuyển đến Aston Villa theo dạng cho mượn.

Những con số này cho thấy Chelsea không đơn thuần tìm kiếm một sự bổ sung ngắn hạn. Nếu Henderson hoặc Welbeck thực sự trở thành mục tiêu cụ thể, họ sẽ đại diện cho một hướng tiếp cận khác: dùng kinh nghiệm để cân bằng một tập thể trẻ, thay vì tiếp tục chỉ đầu tư vào tiềm năng. Nhưng trước khi có diễn biến chính thức, câu chuyện về bộ đôi 71 tuổi vẫn chủ yếu là tâm điểm chế giễu hơn là một thương vụ đã thành hình.