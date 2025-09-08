Chỉnh trang đô thị, sẵn sàng cho đại lễ

Còn chưa đầy một tháng, Hà Nội sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Công tác chuẩn bị, chỉnh trang, vệ sinh đường phố, cơ quan công sở cũng như khu dân cư đang được chính quyền các cấp và người dân Thủ đô gấp rút triển khai, bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày hội non sông.

Tất bật thi công trên từng con đường, ngõ phố

Những ngày này, đi trên nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội như Phan Đình Phùng, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Điện Biên Phủ, Độc Lập... có thể thấy các hoạt động tháo dỡ dải phân cách cứng, kẻ sơn, di chuyển hạ tầng ngầm, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, lát đá hè phố... đều đang được thực hiện khẩn trương. Công tác chỉnh trang đô thị được thực hiện với tinh thần cao nhất nhằm chuẩn bị chu đáo cho sự kiện trọng đại sắp tới.

Công nhân thực hiện tôn tạo hè phố trên đường Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội). Ảnh: PHẠM HOÀNG

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, khán đài, sân khấu, màn hình trình chiếu được tiến hành lắp đặt cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại. Xung quanh đó, các biểu ngữ, cờ Tổ quốc và các cụm pa nô tuyên truyền cỡ lớn cũng đang được triển khai để chuẩn bị trang trí.

Tất bật thi công hạng mục lát đá vỉa hè khu vực Quảng trường Ba Đình (đoạn đường Độc Lập), anh Nguyễn Công Thắng, công nhân của một đơn vị xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, cho biết: “Chúng tôi bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều, buổi trưa chỉ ăn nhẹ và chợp mắt ít phút cho đỡ mỏi. Công việc thi công đã được gần một tháng và dự kiến khoảng một tuần nữa sẽ hoàn thiện việc lát đá. Vất vả nhất là thời tiết có những ngày rất nắng nóng trong khi khối lượng công việc nhiều, thời gian lại gấp, nhưng vì mục tiêu chung nên chúng tôi đều cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành tiến độ được giao”.

Cách đó không xa, chị Lê Minh Ngọc (trú tại phường Tây Hồ) cùng bạn bè mặc áo đồng phục cờ đỏ sao vàng đến khu vực Quảng trường Ba Đình chụp ảnh. Chia sẻ với chúng tôi, chị Lê Minh Ngọc hào hứng: “Tranh thủ thời gian còn khoảng 3 tuần nữa mới đến đại lễ, chúng tôi đến chụp ảnh trước cho đỡ đông, với mong muốn lưu lại những kỷ niệm trước sự kiện trọng đại của đất nước. Tuy nhiên, quanh đây vẫn còn nhiều công trình đang thi công, tôi nghĩ thành phố cần tăng tốc hoàn thiện vì lượng khách du lịch dự kiến sẽ tăng cao trong những ngày sắp tới”.

Tăng cường giữ gìn vệ sinh môi trường

Bên cạnh gấp rút hoàn thiện các hạng mục xây dựng, cũng trong tháng 8, TP Hà Nội đã thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại 126 phường, xã trên địa bàn. Đây là sự kiện nhằm triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 24-7-2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường và quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP Hà Nội. Bên cạnh mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, nhân dân, việc tổng dọn vệ sinh còn góp phần giữ cảnh quan đô thị sáng-xanh-sạch-đẹp trong bối cảnh Hà Nội dự kiến sẽ đón lượng lớn khách du lịch trong dịp Quốc khánh 2-9.

Người dân phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) hưởng ứng vệ sinh môi trường. Ảnh: LÊ HẢI

Theo đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn tình trạng rác thải tồn lưu ở các khu dân cư, quảng cáo, rao vặt trái phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, ô nhiễm các dòng sông trong khu vực nội đô chưa được xử lý triệt để; ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận cán bộ và người dân vẫn còn hạn chế.

Để hoạt động đạt được hiệu quả thiết thực và có sức lan tỏa bền vững, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền các cấp xác định đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Việc tổ chức tổng vệ sinh không chỉ là một sự kiện, mà cần trở thành hoạt động thường xuyên vào mỗi thứ sáu tại công sở, thứ bảy tại cộng đồng dân cư. Đồng chí Trần Sỹ Thanh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người dân Thủ đô bằng những hành động cụ thể, từ việc nhỏ nhất như bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định; giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống, làm việc đến tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, đưa việc giữ gìn vệ sinh môi trường thành một nét văn hóa, một thói quen hằng ngày.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội đẩy mạnh các phong trào như: “Tổ dân phố không rác”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Hồi sinh sông hồ”, “Đường phố kiểu mẫu”, qua đó tuyên truyền, vận động người dân làm chủ lực trong gìn giữ môi trường. Ngành giáo dục và đào tạo của thành phố tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh, sinh viên để các em học sinh sẽ là những tuyên truyền viên tích cực tại mỗi gia đình, khu phố.

Trong khi đó, hưởng ứng công tác dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại Thủ đô, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO)-Chi nhánh Hoàn Kiếm đã tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường tại địa bàn phường Hồng Hà với sự tham gia của hơn 50 cán bộ, công nhân viên cả khối trực tiếp và gián tiếp.

Đây là hoạt động được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ sản xuất và đội ngũ cơ giới. Toàn bộ địa bàn phường Hồng Hà được tổ chức làm sạch, trong đó đặc biệt chú trọng xử lý các điểm đen về môi trường như khu vực phát sinh phế thải xây dựng, rác thải cồng kềnh tồn lưu, vườn hoa, dải phân cách và các tuyến đường xung quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì các đợt ra quân tổng vệ sinh tại các phường trọng điểm, tập trung vào những địa bàn phát sinh nhiều rác thải, phế thải và các khu vực công cộng có đông người qua lại, nhằm duy trì cảnh quan đô thị sạch đẹp và chuẩn bị tốt nhất cho các sự kiện lớn của Thủ đô.

HOÀNG CHUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 xem các tin, bài liên quan.