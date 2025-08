Thương mại - Dịch vụ Chợ an toàn thực phẩm, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới Việc triển khai các mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm tại vùng nông thôn tỉnh không chỉ nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm chợ Lầu, xã Bắc Bình

Hiệu quả từ mô hình thí điểm

Chợ Lầu ở xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng là 1 trong 4 mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm được đầu tư 250 triệu đồng, áp dụng tiêu chuẩn TCVN 11856:2017. Là chợ nông thôn hạng 2, chợ Lầu không chỉ đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân địa phương mà còn đóng vai trò trung tâm giao thương cho khu vực lân cận, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Lầu cho biết: Để bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, các hộ kinh doanh tại chợ được tập huấn kiến thức, ký cam kết tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hạ tầng chợ cũng được cải thiện, các sạp hàng tươi sống được lắp đặt hệ thống thoát nước xử lý trước khi xả thải ra môi trường. Đội ngũ vệ sinh tạp vụ duy trì quét dọn, thu gom rác, xịt rửa nền sạp mỗi ngày sau giờ buôn bán, giúp chợ luôn sạch sẽ, hàng hóa bày bán bắt mắt.

Các quầy, sạp bố trí ngăn nắp

Đại diện Ban Quản lý chợ Lầu cho biết: Lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên xuống hướng dẫn, hỗ trợ Ban Quản lý chợ tổ chức ký cam kết với bà con tiểu thương bán hàng bảo đảm an toàn thực phẩm. Ban Quản lý chợ Lầu xác định, việc tuyên truyền, nhắc nhở liên tục tiểu thương chấp hành các quy định, kết hợp ký cam kết với tiểu thương là giải pháp then chốt để duy trì hiệu quả mô hình chợ an toàn thực phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Theo Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng 6 mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm tại chợ Lầu (xã Bắc Bình), chợ Nhân Cơ (xã Nhân Cơ), chợ Đắk Song (xã Đức An), chợ Đà Lạt (phường Xuân Hương - Đà Lạt), chợ Bảo Lộc (Phường 1, Bảo Lộc) và chợ Di Linh (xã Di Linh). Để triển khai hiệu quả mô hình, ngành công thương đã hỗ trợ thiết bị kiểm tra nhanh an toàn vệ sinh thực phẩm, đào tạo, tập huấn kiến thức cho đơn vị quản lý chợ và tiểu thương. Phối hợp với ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ trang bị thùng rác, bảng hiệu, bàn tủ kính cho các quầy thực phẩm… Qua đó, nhận thức của tiểu thương về an toàn thực phẩm ngày càng nâng cao, các hộ kinh doanh chấp hành tốt quy định, không để xảy ra vi phạm lớn hay dịch bệnh từ nguồn thực phẩm kinh doanh tại chợ.

Song song với mô hình chợ thí điểm, tỉnh Lâm Đồng cũng đẩy mạnh xây dựng chợ kiểu mẫu bảo đảm an toàn thực phẩm tại các địa phương. Đến nay, đã có 4 chợ kiểu mẫu được triển khai gồm: chợ phường Bảo Lộc, chợ Di Linh, chợ Đinh Văn - Lâm Hà và chợ Đạ Lây - Đạ Tẻh.

Tiểu thương thay đổi nhận thức, chủ động cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm

Động lực thúc đẩy xây dựng nông thôn mới

Việc triển khai mô hình chợ thí điểm an toàn thực phẩm không chỉ giúp nâng cao chất lượng thực phẩm mà còn góp phần thực hiện tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại trong xây dựng nông thôn mới. Đây là bước tiến quan trọng trong việc bảo đảm sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững tại các vùng nông thôn.

Theo Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, mỗi xã phải có ít nhất một mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm hoặc chợ đáp ứng tiêu chuẩn kinh doanh thực phẩm. Việc nhân rộng mô hình chợ an toàn thực phẩm vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là giải pháp căn cơ để nâng cao nhận thức của người dân xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp ngay từ cơ sở, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

“ Chợ bây giờ sạch sẽ, thoáng mát hơn trước. Hàng hóa tươi mới, bán hết trong ngày nên bà con đi chợ cũng yên tâm hơn.

Chị Nguyễn Thị Hoa

Tiểu thương kinh doanh mặt hàng tươi sống tại chợ Lầu chia sẻ

Theo đánh giá của Sở Công thương, các địa phương triển khai tốt mô hình chợ an toàn thực phẩm, các ban quản lý chợ đã nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn, sạch sẽ. Các tiểu thương cũng dần thay đổi nhận thức, chủ động cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm, tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, sản phẩm; đồng thời, hình thành thói quen ghi chép, truy xuất nguồn gốc thực phẩm trong kinh doanh, chế biến.

Trong thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục nhân rộng mô hình này, đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho tiểu thương và tăng cường kiểm tra định kỳ để bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm được duy trì lâu dài.