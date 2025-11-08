Cơ quan của ông Cao Văn Tỉnh được HĐND cấp tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng công trình kè chống sạt lở (tổng mức đầu tư khoảng 142 tỷ đồng đã bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Chủ đầu tư trực tiếp sử dụng bộ máy và thuê một cá nhân có chuyên môn về xây dựng (có chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng hạng II) để tự thực hiện quản lý dự án với vị trí thành viên tham gia lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý rủi ro. Các vị trí khác chủ đầu tư đã có các cá nhân có đủ năng lực để thực hiện.

Ông Tỉnh hỏi, chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc để tổ chức quản lý dự án thì có được thuê một cá nhân để cùng tham gia quản lý dự án hay không?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng thì:

"Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này để tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; chủ đầu tư ban hành quyết định để phân công cụ thể quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên tham gia quản lý dự án. Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, Chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều này để tham gia".

Do đó, trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều này để tham gia.

Chinhphu.vn