Pháp luật Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xác minh, làm rõ vụ cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc cán bộ quản lý, bảo vệ rừng bị đe dọa ngay tại trụ sở làm việc.

Khu vực đất lâm nghiệp bị các đối tượng lấn chiếm, san gạt tại Tiểu khu 227A bị cơ quan chức năng giải toả, xử lý ngày 4/8. Tới ngày 5/8, một số đối tượng tới Trạm QLBVR Suối Cạn đe doạ cán bộ quản lý ngay tại trụ sở

Ngày 7/8, UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc cán bộ của Trạm Quản lý bảo vệ rừng (QLBVR) Suối Cạn bị các đối tượng đe dọa. Đồng thời, kiểm tra việc san gạt, lấn chiếm đất lâm nghiệp liên quan tới vụ việc trên.

Theo đó, sau khi nắm bắt các thông tin liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương phối hợp UBND phường LangBiang - Đà Lạt, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đa Nhim kiểm tra, xác minh thông tin và làm rõ vụ việc. Đồng thời, củng cố, hoàn thiện hồ sơ, xác minh vụ việc nêu trên.

UBND phường LangBiang - Đà Lạt có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lực lượng kiểm lâm, cơ quan chức năng trong công tác hoàn thiện hồ sơ, điều tra, xử lý vụ việc. Đồng thời, tổ chức tuần tra, kiểm tra, bảo vệ hiện trường và thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an phường Lang Biang - Đà Lạt điều tra, xác minh vụ việc trên. Nếu đủ điều kiện thì khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2025.

Như Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã phản ánh, vào khoảng 10 giờ ngày 5/8, tại trụ sở Trạm QLBVR Suối Cạn (thôn Đạ Nghịt, phường LangBiang - Đà Lạt) có 4 đối tượng nam giới (chưa rõ danh tính) đi trên xe ô tô (không rõ biển kiểm soát) đến trạm.

Thời điểm này, 2 đối tượng đứng ngoài sân và 2 đối tượng vào trạm yêu cầu cung cấp giấy tờ liên quan đến hiện trường giải tỏa tại tiểu khu 227A.

Thanh niên có hành động đe doạ cán bộ quản lý bảo vệ rừng. Ảnh cắt từ camera

Làm việc với các đối tượng, ông P.C.N, Trưởng Trạm QLBVR Suối Cạn đã giải đáp các thắc mắc. Tuy nhiên, các đối tượng trên không đồng ý và có các hành vi xúc phạm, đe dọa và có tác động lên người ông P.C.N (dùng tay đẩy đầu ông N 2 lần). Sau đó ít phút, người dân xung quanh can thiệp, các đối tượng mới rời đi.

Theo Ban QLRPH Đa Nhim nhận định, các đối tượng gây rối nêu trên có liên quan đến vụ việc san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 227A, phường LangBiang - Đà Lạt, lâm phần do Ban QLRPH Đa Nhim quản lý.

Cụ thể, ngày 25/7, Trạm QLBVR Suối Cạn phát hiện 1 vị trí san ủi, lấn chiếm trái phép. Qua xác minh, Ban QLRPH Đa Nhim đã có văn gửi Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường LangBiang - Đà Lạt đề nghị làm việc với ông V.Đ.K (ngụ phường Cam Ly - Đà Lạt) để làm rõ các hành vi vi phạm có liên quan đến vị trí san ủi nêu trên.

Ngày 4/8, Trạm Suối Cạn đã phối hợp với đại diện Hạt Kiểm lâm Lạc Dương, tổ hợp tác bảo vệ rừng tiến hành giải tỏa (lưới đen phủ bề mặt san ủi) và trồng lại rừng bằng cây thông ba lá trên phần diện tích san ủi nêu trên.