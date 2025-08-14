Quốc phòng - An ninh Chuyển động ở Khu vực phòng thủ 3 - Bảo Lâm Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 3 - Bảo Lâm đang có nhiều chuyển động nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết đại hội ngay giai đoạn đầu.

Ban Chỉ huy PTKV3 - Bảo Lâm thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn gồm 31 xã, phường ở phía Nam của tỉnh. Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: “Nằm trên địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về địa phòng an ninh nên yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với Ban Chỉ huy PTKV3 - Bảo Lâm rất lớn”.

Để biến nghị quyết thành hành động, Ban Chỉ huy PTKV3 - Bảo Lâm đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã, phường trao đổi, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương hiệu quả trong toàn khu vực.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp người dân lợp lại mái nhà bị tốc sau bão

Trung tá Bùi Quốc - Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV3 - Bảo Lâm, nhận định: “Trong tình hình mới với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ là yếu tố mấu chốt quyết định việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ”. Với tinh thần đó, trong tổ chức tập huấn cán bộ đợt 2 năm 2025 cho 145 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc đơn vị và Ban CHQS 31 xã, phường trên địa bàn, Ban Chỉ huy PTKV3 - Bảo Lâm đã tập trung vào các nội dung liên quan tới công tác tham mưu, tác chiến; tham mưu huấn luyện chiến đấu; đóng quân canh phòng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác Đảng, công tác chính trị; hậu cần, kỹ thuật, tài chính...

“Những nội dung trên sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đây cũng là nền tảng để Ban Chỉ huy PTKV 3 - Bảo Lâm triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới thuận lợi”, Trung tá Bùi Quốc khẳng định.

Ghi nhận tại Ban Chỉ huy PTKV3 - Bảo Lâm, thời điểm hiện tại phong trào thi đua đang diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Đơn vị đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua với chủ đề “Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 3 - Bảo Lâm thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và phong trào “Bình dân học vụ số”. Ban Chỉ huy PTKV 3 - Bảo Lâm hiện đang đẩy mạnh việc gửi, nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Nhân rộng, khai thác và sử dụng thường xuyên các ứng dụng dùng chung của Bộ Quốc phòng. Từng bước triển khai gửi, nhận văn bản có cấp độ mật trên mạng truyền số liệu quân sự…

Ban Chỉ huy PTKV 3 - Bảo Lâm cũng đang tiếp tục củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo vững mạnh, rộng khắp. Xây dựng, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên quân dự bị động viên. Ban Chỉ huy PTKV 3 - Bảo Lâm cũng bám sát, hướng dẫn hoạt động của các chi bộ quân sự, Ban CHQS xã, phường sau sáp nhập trong thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó, trước mắt tập trung phối hợp với Đảng ủy các xã, phường tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ phù hợp với các thay đổi về thực hiện nghĩa vụ quân sự từ ngày 1/7 và đạt 100% chỉ tiêu trên giao.

Thượng tá Trần Văn Thống - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy PTKV 3 - Bảo Lâm thông tin thêm: “Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo đảm an toàn, nhất là các ngày cao điểm. Chỉ đạo tăng cường công tác nắm, dự báo tình hình địa bàn bảo đảm tuyệt đối an toàn trong các dịp lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tới đây và đại hội Đảng các cấp.

Đơn vị cũng đã phối hợp với các lực lượng thực hiện tốt Nghị định 03 của Chính phủ. Chủ động luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu tại chỗ. Lâm Đồng hiện tại đang vào mùa mưa, đơn vị cũng đã xây dựng các phương án, sẵn sàng người và phương tiện để chủ động tham gia phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa; chủ động chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm và thực hiện tốt phương châm “3 chủ động”, “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra”.