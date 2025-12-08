Có được nâng lương trước hạn khi nghỉ theo Nghị định 178?

Ông Đào Trung Hiếu (Lai Châu) được nâng lương thường xuyên từ bậc 4, hệ số lương 5,42 lên bậc 5, hệ số lương 5,76 kể từ ngày 1/1/2023. Theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV và theo quy chế nâng lương trước thời hạn của cơ quan thì đến ngày 1/1/2025, ông đủ thời gian, thành tích để được xét nâng lương sớm trước hạn 1 năm.

Tuy nhiên, thời gian xét nâng lương trước thời hạn trong năm của cơ quan ông Hiếu chỉ xét 1 lần vào cuối tháng 12 hằng năm, do vậy việc xét nâng lương trước thời hạn của năm 2025 sẽ được xét vào cuối tháng 12/2025.

Ông muốn xin nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP, thời gian nghỉ hưu vào ngày 1/2/2026.

Ông Hiếu hỏi, đến tháng 12/2025, khi cơ quan xét nâng lương trước thời hạn của năm 2025, nếu ông có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ (trong 6 năm 2020- 2025), tính thành tích từ cao xuống thấp trong số những người có đủ điều kiện để nâng lương sớm trong năm 2025, nằm trong số 10% danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị thì ông có được nâng lương sớm không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ).

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh đủ điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 và quy chế xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc của đơn vị thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn.

Việc tổ chức thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức ở tỉnh Lai Châu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Vì vậy, đề nghị ông Đào Trung Hiếu liên hệ với cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lai Châu (Sở Nội vụ) để được giải đáp.

