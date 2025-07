Mới đây, ông Nguyễn Khánh Hưng - cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG đã xuất hiện trở lại sau khi mãn hạn tù vì dính sai phạm nghiêm trọng tại dự án Viva Park. Đáng nói, sự xuất hiện này càng gây chú ý trong bối cảnh cổ phiếu LDG tăng trần liên tiếp, phải giải trình 2 lần với HoSE trong chưa đầy 1 tháng.

Phấn khích trước sự xuất hiện của cựu lãnh đạo?

Ngày 26/6/2025, hình ảnh ông Nguyễn Khánh Hưng - người từng bị tuyên 16 tháng tù vì tội lừa dối khách hàng - xuất hiện tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, tay bắt mặt mừng cùng Hội đồng quản trị mới của LDG khiến không ít người bất ngờ. Đáng nói hơn, chính LDG xác nhận sắp tới ông Hưng sẽ quay trở lại làm việc, tiếp tục tham gia xử lý “núi rắc rối” mà ông từng góp phần tạo ra.

Như lập tức, cổ phiếu LDG phản ứng như thể nhận tin đại hỷ, tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 26/6 đến 2/7, nghỉ đúng một ngày rồi lại tiếp tục thêm 5 phiên tăng trần nữa từ 4/7 đến 10/7. Tính tổng cộng chưa đầy hai tuần, cổ phiếu đã vọt gần 93%, từ mức 2.500 đồng lên 4.830 đồng. Công ty sau đó phải hai lần gửi văn bản giải trình với HoSE, với lý do “diễn biến cung cầu khách quan” cùng “tâm lý lạc quan” của nhà đầu tư.

Một lý giải nghe vừa quen, vừa trớ trêu trong bối cảnh LDG vẫn đang oằn mình gánh hậu quả từ chính những quyết định sai lầm trong quá khứ.

Chủ tịch LDG - ông Nguyễn Khánh Hưng từng bị vướng vòng lao lý do xây hàng trăm ngôi nhà trái phép

Điểm đáng lo ngại là sức khỏe tài chính LDG hiện tại hoàn toàn không tương xứng với độ “nóng” của giá cổ phiếu. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 cho thấy công ty lỗ lũy kế hơn 1.375 tỷ đồng, chiếm tới 53,5% vốn điều lệ. Tổng nợ vay đã lên sát ngưỡng 900 tỷ đồng, trong khi tiền mặt tại thời điểm cuối quý I/2025 chỉ còn vỏn vẹn 3,3 tỷ đồng - con số đủ để… trả lương vài tháng, nhưng khó lòng xoay sở cho một loạt nghĩa vụ nợ đáo hạn.

Cũng chính kiểm toán Moore AISC đã phải lưu ý về “nghi ngờ đáng kể đối với khả năng hoạt động liên tục” của LDG, bởi tương lai công ty phụ thuộc hoàn toàn vào việc tái cấu trúc, gia hạn nợ và xoay xở dòng tiền từ các dự án hợp tác kinh doanh.

Thế nhưng, tại Đại hội cổ đông, LDG vẫn tự tin thông qua kế hoạch doanh thu năm 2025 lên tới gần 1.822 tỷ đồng, lãi sau thuế 91,5 tỷ - một bức tranh lạc quan có phần phi thực tế nếu nhìn vào kết quả kinh doanh 2024 với doanh thu chỉ 173 tỷ và lỗ ròng gần 1.506 tỷ.

Viva Park nay lại được xem là lối thoát?

Trước đó vào ngày 29/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh (Viva Park) do Công ty Cổ phần LDG làm chủ đầu tư, ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom (cũ).

Đến cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư LDG để điều tra về hành vi “Lừa dối khách hàng” quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Qua quá trình xét xử, ngày 28/4/2025, TAND tỉnh Đồng nai đã tuyên phạt Cựu Chủ tịch LDG 16 tháng tù về tội “Lừa dối khách hàng”. Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, vào tháng 9/2016, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương và thỏa thuận địa điểm cho Công ty LDG lập thủ tục đầu tư xây dựng dự án khu dân cư Tân Thịnh với diện tích hơn 18ha

Từ ngày 14/5/2018 - 21/8/2020, dù chưa được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận nhưng Công ty LDG đã tiến hành san lấp mặt bằng, làm đường, thi công xây dựng 680 căn nhà và công trình hạ tầng trên tổng diện tích đất hơn 18ha.

Quá trình ký kết hợp đồng nguyên tắc mua bán nhà với khách hàng, ông Hưng và ông Nguyễn Quốc Vy Liêm, nguyên Phó tổng Giám đốc phụ trách khối kinh doanh - tiếp thị của LDG (cũng bị phạt 12 tháng tù) đã thu lợi bất chính hơn 533 tỷ đồng của 359 khách hàng.

Dự án Viva Park của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Tại phiên toàn sơ thẩm xét xử ngày 16/4 tại TAND tỉnh Đồng Nai, ông Hưng cho rằng, vì quá chủ quan, nóng vội nên đã tiến hành xây dựng dự án khi chưa đầy đủ hồ sơ pháp lý. Theo ông Hưng, sau khi vạch ra kế hoạch thì toàn bộ việc triển khai dự án đều có bộ máy cấp dưới thực hiện nhưng vì quá chủ quan và nóng vội nên để xảy ra vụ việc.

Đối với số tiền đã thu của khách hàng hơn 533 tỷ đồng, ông Hưng cho biết đã đem đầu tư hết vào dự án. Nếu tất cả khách hàng đều yêu cầu nhận lại tiền thì ông Hưng sẽ phải chuyển nhượng dự án (hiện tại đã đầu tư cho dự án khoảng 1.000 tỷ đồng). Nếu khách hàng đồng ý nhận nhà, ông Hưng hứa sẽ thực hiện dự án bằng cách tiếp tục hoàn thiện các thủ tục vì dự án Khu dân cư Tân Thịnh hiện chỉ thiếu một số điều kiện về thủ tục pháp lý.

Đáng nói, đến thời điểm hiện tại, dự án Viva Park lại trở thành niềm hy vọng cứu LDG khỏi bờ vực. Phía công ty cho biết, phần lớn khách hàng không muốn lấy lại tiền mà đồng ý nhận nhà khi giá bất động sản đã tăng đáng kể. Tỉnh Đồng Nai cũng đang hỗ trợ gỡ vướng pháp lý để dự án có thể tiếp tục.

Thực tế này giúp LDG thắp lại chút triển vọng bàn giao sản phẩm, song cũng phản ánh sự lệ thuộc lớn vào một dự án từng là “chứng cứ buộc tội” chính. Trong khi đó, cổ phiếu LDG tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu cơ, bất chấp bản thân doanh nghiệp vẫn phải giải trình với HoSE sau chuỗi tăng trần bất thường.