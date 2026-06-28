Thể thao 360 Colombia 0-0 Bồ Đào Nha: Hai đội chia điểm Colombia đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối với chuỗi trận toàn thắng để dẫn đầu bảng đấu, trong khi Bồ Đào Nha bám đuổi quyết liệt với thành tích bất bại trước cuộc đối đầu tại Hard Rock Stadium.

Colombia 0 - 0 Bồ Đào Nha Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Colombia tiếp đón Bồ Đào Nha.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Bồ Đào Nha): R. Neves vào sân thay J. Neves.

46' Thay người Phút 46' (Bồ Đào Nha): J. Cancelo vào sân thay D. Dalot.

60' Thay người Phút 60' (Colombia): J. Lerma vào sân thay R. Rios.

60' Thay người Phút 60' (Colombia): J. Cordoba vào sân thay L. Suarez.

70' Thay người Phút 70' (Bồ Đào Nha): Joao Felix vào sân thay R. Leao.

70' Thay người Phút 70' (Bồ Đào Nha): Vitinha vào sân thay Samu Costa.

76' Thay người Phút 76' (Colombia): J. Arias vào sân thay K. Castano.

76' Thay người Phút 76' (Colombia): J. Rodriguez vào sân thay J. Quintero.

86' Thẻ vàng Phút 86': G. Puerta (Colombia) nhận thẻ vàng (Roughing).

87' Thay người Phút 87' (Colombia): S. Arias vào sân thay D. Munoz.

90+2' VAR Phút 90+2': Goal Disallowed - offside — D. Sanchez (Colombia).

90+3' Thay người Phút 90+3' (Bồ Đào Nha): N. Mendes vào sân thay M. Nunes.

KT Kết thúc: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 08:30 28/06/2026

Cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha tại khuôn khổ World Cup đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng và cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 28/06/2026 tại sân vận động Hard Rock Stadium, nơi bản lĩnh và chiến thuật của hai đại diện từ Nam Mỹ và Châu Âu sẽ được đặt lên bàn cân.

Colombia và sức mạnh từ chuỗi toàn thắng

Colombia đang bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ. Đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu gần nhất tại giải đấu. Với 6 điểm trọn vẹn, Colombia hiện đang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.

Lối chơi của Colombia không chỉ mang lại kết quả tối đa mà còn cho thấy sự ổn định trong việc kiểm soát thế trận. Việc duy trì mạch thắng liên tiếp giúp họ có tâm lý thoải mái hơn so với đối thủ, đồng thời khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

Bồ Đào Nha và mục tiêu lật đổ ngôi đầu

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng đang sở hữu phong độ rất ổn định với thành tích bất bại. Trong hai lượt trận vừa qua, đại diện châu Âu đã giành được một trận thắng và một trận hòa, tích lũy được 4 điểm và hiện đang xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Khoảng cách 2 điểm so với Colombia khiến trận đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội duy nhất để Bồ Đào Nha vươn lên chiếm lấy ngôi đầu. Với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nỗ lực để duy trì mạch bất bại và tìm kiếm một kết quả có lợi nhằm cải thiện vị trí của mình trên bảng tổng sắp.

Nhận định cục diện tại Hard Rock Stadium

Dựa trên dữ liệu phong độ hiện tại, đây là màn so tài giữa một đội bóng đang có hiệu suất thắng tuyệt đối và một đội bóng chưa nếm mùi thất bại. Colombia có lợi thế về mặt điểm số và sự hưng phấn, trong khi Bồ Đào Nha sở hữu sự lỳ lợm và khả năng điều tiết trận đấu tốt.

Tính chất quan trọng của việc phân định ngôi thứ tại bảng đấu sẽ khiến cả hai huấn luyện viên phải thận trọng trong các quyết định chiến thuật. Một kết quả tích cực tại Hard Rock Stadium không chỉ giúp định đoạt ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho hành trình tiếp theo tại World Cup.

Phong độ gần đây của Colombia

24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)

18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)

08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)

02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)

30/03/2026: Colombia 1-3 Pháp (Thua)

Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)

18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)

11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)

07/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Chile (Thắng)

01/04/2026: Mỹ 0-2 Bồ Đào Nha (Thắng)

Bảng xếp hạng

Đội Vị trí Điểm Phong độ Colombia 1 6 WW Bồ Đào Nha 2 4 WD

Phong độ và thống kê đội

Colombia (Chủ nhà)

Phong độ 5 trận gần nhất: WW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 2 (1 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Bồ Đào Nha (Khách)

Phong độ 5 trận gần nhất: DW

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 2 trận

Thắng: 1 (0 sân khách)

Hòa: 1 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Colombia: Không có thông tin chấn thương

Portugal: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng: Colombia

Win or draw

Tỷ lệ dự đoán:

Chủ nhà thắng: 35%

Hòa: 35%

Khách thắng: 30%

Dự đoán bàn thắng:

Chủ nhà: -2.5 bàn

Khách: -3.5 bàn

Lời khuyên: Double chance : Colombia or draw

Cập nhật đội hình lúc 05:55 28/06/2026

Đội hình chính thức

Colombia

Sơ đồ: 4-3-3

HLV: Nestor Lorenzo

Đội hình xuất phát:

12. Camilo Vargas (G)

4. Santiago Arias (D)

23. Davinson Sánchez (D)

3. Jhon Lucumí (D)

22. Deiver Machado (D)

14. Gustavo Puerta (M)

16. Jefferson Lerma (M)

11. Jhon Arias (M)

10. James Rodríguez (F)

9. Jhon Córdoba (F)

7. Luis Díaz (F)

Dự bị:

1. David Ospina

24. Álvaro Montero

17. Johan Mojica

18. Willer Ditta

13. Yerry Mina

26. Andrés Gómez

2. Daniel Muñoz

21. Jaminton Campaz

8. Jorge Carrascal

20. Juan Fernando Quintero

15. Juan Portilla

5. Kevin Castaño

6. Richard Ríos

19. Cucho Hernández

25. Luis Javier Suárez

Bồ Đào Nha

Sơ đồ: 4-2-3-1

HLV: Roberto Martinez

Đội hình xuất phát:

1. Diogo Costa (G)

20. João Cancelo (D)

3. Rúben Dias (D)

13. Renato Veiga (D)

25. Nuno Mendes (D)

21. Rúben Neves (M)

23. Vitinha (M)

18. Pedro Neto (M)

8. Bruno Fernandes (M)

11. João Félix (M)

7. Cristiano Ronaldo (F)

Dự bị: