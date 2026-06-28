Tin mới

    Thể thao 360

    Colombia 0-0 Bồ Đào Nha: Hai đội chia điểm

    Tuệ Nhân28/06/2026 08:09

    Colombia đang nắm giữ lợi thế tuyệt đối với chuỗi trận toàn thắng để dẫn đầu bảng đấu, trong khi Bồ Đào Nha bám đuổi quyết liệt với thành tích bất bại trước cuộc đối đầu tại Hard Rock Stadium.

    Colombia0 - 0Bồ Đào NhaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Colombia tiếp đón Bồ Đào Nha.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Thay người

      Phút 46' (Bồ Đào Nha): R. Neves vào sân thay J. Neves.

    • 46'Thay người

      Phút 46' (Bồ Đào Nha): J. Cancelo vào sân thay D. Dalot.

    • 60'Thay người

      Phút 60' (Colombia): J. Lerma vào sân thay R. Rios.

    • 60'Thay người

      Phút 60' (Colombia): J. Cordoba vào sân thay L. Suarez.

    • 70'Thay người

      Phút 70' (Bồ Đào Nha): Joao Felix vào sân thay R. Leao.

    • 70'Thay người

      Phút 70' (Bồ Đào Nha): Vitinha vào sân thay Samu Costa.

    • 76'Thay người

      Phút 76' (Colombia): J. Arias vào sân thay K. Castano.

    • 76'Thay người

      Phút 76' (Colombia): J. Rodriguez vào sân thay J. Quintero.

    • 86'Thẻ vàng

      Phút 86': G. Puerta (Colombia) nhận thẻ vàng (Roughing).

    • 87'Thay người

      Phút 87' (Colombia): S. Arias vào sân thay D. Munoz.

    • 90+2'VAR

      Phút 90+2': Goal Disallowed - offside — D. Sanchez (Colombia).

    • 90+3'Thay người

      Phút 90+3' (Bồ Đào Nha): N. Mendes vào sân thay M. Nunes.

    • KTKết thúc: Colombia 0-0 Bồ Đào Nha

      Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

    Cập nhật lúc 08:30 28/06/2026

    Cuộc đối đầu giữa Colombia và Bồ Đào Nha tại khuôn khổ World Cup đang trở thành tâm điểm chú ý khi cả hai đội đều đang thể hiện phong độ ấn tượng và cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 06:30 ngày 28/06/2026 tại sân vận động Hard Rock Stadium, nơi bản lĩnh và chiến thuật của hai đại diện từ Nam Mỹ và Châu Âu sẽ được đặt lên bàn cân.

    Colombia và sức mạnh từ chuỗi toàn thắng

    Colombia đang bước vào trận đấu này với sự tự tin cao độ. Đội bóng Nam Mỹ đã thể hiện sức mạnh tuyệt đối khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu gần nhất tại giải đấu. Với 6 điểm trọn vẹn, Colombia hiện đang đứng ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng.

    Lối chơi của Colombia không chỉ mang lại kết quả tối đa mà còn cho thấy sự ổn định trong việc kiểm soát thế trận. Việc duy trì mạch thắng liên tiếp giúp họ có tâm lý thoải mái hơn so với đối thủ, đồng thời khẳng định vị thế của một ứng cử viên nặng ký cho ngôi đầu bảng trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.

    Bồ Đào Nha và mục tiêu lật đổ ngôi đầu

    Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha cũng đang sở hữu phong độ rất ổn định với thành tích bất bại. Trong hai lượt trận vừa qua, đại diện châu Âu đã giành được một trận thắng và một trận hòa, tích lũy được 4 điểm và hiện đang xếp ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

    Khoảng cách 2 điểm so với Colombia khiến trận đối đầu trực tiếp này trở thành cơ hội duy nhất để Bồ Đào Nha vươn lên chiếm lấy ngôi đầu. Với bản lĩnh của một đội bóng lớn, Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nỗ lực để duy trì mạch bất bại và tìm kiếm một kết quả có lợi nhằm cải thiện vị trí của mình trên bảng tổng sắp.

    Nhận định cục diện tại Hard Rock Stadium

    Dựa trên dữ liệu phong độ hiện tại, đây là màn so tài giữa một đội bóng đang có hiệu suất thắng tuyệt đối và một đội bóng chưa nếm mùi thất bại. Colombia có lợi thế về mặt điểm số và sự hưng phấn, trong khi Bồ Đào Nha sở hữu sự lỳ lợm và khả năng điều tiết trận đấu tốt.

    Tính chất quan trọng của việc phân định ngôi thứ tại bảng đấu sẽ khiến cả hai huấn luyện viên phải thận trọng trong các quyết định chiến thuật. Một kết quả tích cực tại Hard Rock Stadium không chỉ giúp định đoạt ngôi đầu mà còn tạo đà tâm lý quan trọng cho hành trình tiếp theo tại World Cup.

    Phong độ gần đây của Colombia

    • 24/06/2026: Colombia 1-0 CHDC Congo (Thắng)
    • 18/06/2026: Uzbekistan 1-3 Colombia (Thắng)
    • 08/06/2026: Colombia 2-0 Jordan (Thắng)
    • 02/06/2026: Colombia 3-1 Costa Rica (Thắng)
    • 30/03/2026: Colombia 1-3 Pháp (Thua)

    Phong độ gần đây của Bồ Đào Nha

    • 24/06/2026: Bồ Đào Nha 5-0 Uzbekistan (Thắng)
    • 18/06/2026: Bồ Đào Nha 1-1 CHDC Congo (Hòa)
    • 11/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Nigeria (Thắng)
    • 07/06/2026: Bồ Đào Nha 2-1 Chile (Thắng)
    • 01/04/2026: Mỹ 0-2 Bồ Đào Nha (Thắng)

    Bảng xếp hạng

    ĐộiVị tríĐiểmPhong độ
    Colombia16WW
    Bồ Đào Nha24WD

    Phong độ và thống kê đội

    Colombia (Chủ nhà)

    Phong độ 5 trận gần nhất: WW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 2 trận
    • Thắng: 2 (1 sân nhà)
    • Hòa: 0 (0 sân nhà)
    • Thua: 0 (0 sân nhà)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 4 bàn (TB: 2.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

    Bồ Đào Nha (Khách)

    Phong độ 5 trận gần nhất: DW

    Thống kê mùa này:

    • Đã chơi: 2 trận
    • Thắng: 1 (0 sân khách)
    • Hòa: 1 (0 sân khách)
    • Thua: 0 (0 sân khách)

    Bàn thắng:

    • Ghi được: 6 bàn (TB: 3.0 bàn/trận)
    • Thủng lưới: 1 bàn (TB: 0.5 bàn/trận)

    Tình hình lực lượng

    Colombia: Không có thông tin chấn thương

    Portugal: Không có thông tin chấn thương

    Đội hình dự kiến

    Dự đoán và tỷ lệ

    Dự đoán chiến thắng: Colombia

    Win or draw

    Tỷ lệ dự đoán:

    • Chủ nhà thắng: 35%
    • Hòa: 35%
    • Khách thắng: 30%

    Dự đoán bàn thắng:

    • Chủ nhà: -2.5 bàn
    • Khách: -3.5 bàn

    Lời khuyên: Double chance : Colombia or draw

    Cập nhật đội hình lúc 05:55 28/06/2026

    Đội hình chính thức

    Colombia

    Sơ đồ: 4-3-3

    HLV: Nestor Lorenzo

    Đội hình xuất phát:

    • 12. Camilo Vargas (G)
    • 4. Santiago Arias (D)
    • 23. Davinson Sánchez (D)
    • 3. Jhon Lucumí (D)
    • 22. Deiver Machado (D)
    • 14. Gustavo Puerta (M)
    • 16. Jefferson Lerma (M)
    • 11. Jhon Arias (M)
    • 10. James Rodríguez (F)
    • 9. Jhon Córdoba (F)
    • 7. Luis Díaz (F)

    Dự bị:

    • 1. David Ospina
    • 24. Álvaro Montero
    • 17. Johan Mojica
    • 18. Willer Ditta
    • 13. Yerry Mina
    • 26. Andrés Gómez
    • 2. Daniel Muñoz
    • 21. Jaminton Campaz
    • 8. Jorge Carrascal
    • 20. Juan Fernando Quintero
    • 15. Juan Portilla
    • 5. Kevin Castaño
    • 6. Richard Ríos
    • 19. Cucho Hernández
    • 25. Luis Javier Suárez

    Bồ Đào Nha

    Sơ đồ: 4-2-3-1

    HLV: Roberto Martinez

    Đội hình xuất phát:

    • 1. Diogo Costa (G)
    • 20. João Cancelo (D)
    • 3. Rúben Dias (D)
    • 13. Renato Veiga (D)
    • 25. Nuno Mendes (D)
    • 21. Rúben Neves (M)
    • 23. Vitinha (M)
    • 18. Pedro Neto (M)
    • 8. Bruno Fernandes (M)
    • 11. João Félix (M)
    • 7. Cristiano Ronaldo (F)

    Dự bị:

    • 12. José Sá
    • 22. Rui Silva
    • 5. Diogo Dalot
    • 14. Gonçalo Inácio
    • 6. Matheus Nunes
    • 2. Nélson Semedo
    • 4. Tomás Araújo
    • 10. Bernardo Silva
    • 16. Francisco Trincão
    • 19. Gonçalo Guedes
    • 15. João Neves
    • 24. Samú Costa
    • 26. Francisco Conceição
    • 9. Gonçalo Ramos
    • 17. Rafael Leão

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Thể thao 360
          Colombia 0-0 Bồ Đào Nha: Hai đội chia điểm
          • Mặc định

          Giám đốc: Lê Huy Toàn

          Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO