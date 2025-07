Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện Đỗ Thành Tân (sinh năm 2005; trú tại tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Quý (sinh năm 1995; trú tại tỉnh Đắk Lắk) là đầu mối bán pháo hoa nổ từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai cho nhiều đối tượng trên cả nước. Các đối tượng chủ yếu nhập pháo hoa nổ từ nước ngoài thông qua đường tiểu ngạch. Khi có khách đặt hàng, Đỗ Thành Tân sẽ lên vận đơn để chuyển hàng cho khách, thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh.



Sau đó, Trần Anh Tuấn (sinh năm 1992, trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Văn Đại Hiệp (sinh năm 1996, trú tại xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội) cùng một số đối tượng khác đã đặt mua số lượng lớn pháo hoa nổ của Quý để bán lại nhằm hưởng lợi chênh lệch. Quá trình vận chuyển, các đối tượng đã ngụy trang, nhét các hộp pháo nổ trà trộn cùng quần áo cũ trong các bao tải dứa. Ngày 04/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế bắt giữ Nguyễn Long Vân (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Phú Thọ) khi đang nhận pháo hoa nổ.

Các đối tượng bị bắt giữ.



Tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến đường dây mua bán pháo nổ tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Phú Thọ, cơ quan Công an đã thu giữ hơn 750 kg pháo hoa nổ và 44,1 kg nguyên liệu sản xuất pháo hoa nổ gồm thuốc pháo nổ, bột than, thuốc phóng, dây dẫn cháy tại chỗ ở, địa điểm kho của các đối tượng. Những loại pháo này chứa chất dễ cháy nổ như Kali Clorat, lưu huỳnh, thuốc pháo nổ, dây dẫn cháy cực kỳ nguy hiểm.



Ngày 07/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm đồng thời tạm giữ hình sự 05 đối tượng gồm Đỗ Thành Tân, Nguyễn Quý, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Văn Đại Hiệp, Nguyễn Long Vân.



Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.