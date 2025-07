An ninh trật tự Công an Lâm Đồng bắt giữ 3 đối tượng liên quan vụ hành hung học sinh ở TP Hồ Chí Minh Chiều 6/7, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ hành hung học sinh cấp 2 gây bức xúc dư luận trên mạng xã hội.

CSGT phối hợp với lực lượng công an địa bàn bắt giữ các đối tượng

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Vũ Hảo (30 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Đức Duy (23 tuổi, ngụ Đồng Tháp) và Vũ Trọng Nghĩa (sinh năm 31 tuổi, ngụ Long An).

Trước đó, vào 20h20 ngày 5/7, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo từ Công an TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp truy xét các đối tượng hành hung học sinh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h20 cùng ngày, xác định các đối tượng có mặt tại xã Liên Hương, tỉnh Lâm Đồng, Đội CSGT đường bộ số 2 đã phối hợp với Công an xã Liên Hương tổ chức truy bắt.

Vào 0h10 rạng sáng 6/7, lực lượng CSGT đã bắt giữ 3 đối tượng tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Liên Hương. Sau đó, các đối tượng đã được bàn giao cho Công an TP Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3 đối tượng bị bắt giữ

Vụ việc hành hung học sinh gây bức xúc dư luận xảy ra vào ngày 4/7, khi nhiều đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông đánh tới tấp 2 thiếu niên tại một quán Internet trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Thới Hiệp, TP Hồ Chí Minh.

Người đàn ông này đã dùng nhiều vật dụng khác nhau, thậm chí dùng chân đạp mạnh vào đầu một thiếu niên đã bất tỉnh, gây phẫn nộ trong cộng đồng.