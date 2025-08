Sáng 1/8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp.

Để đợt cao điểm diễn ra hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ đề nghị Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Công an để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm; triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp công tác, kiên quyết không để tội phạm lộng hành, không để diễn biến tình hình phức tạp. Đặc biệt là nắm chắc tình hình để tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đào Mỹ phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các đơn vị, công an xã, phường đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Đại hội Đảng các cấp, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2025.

Các đơn vị thuộc Công an tỉnh tham dự lễ ra quân.

Trong đó, toàn lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm, phân tích, đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực để tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện đợt cao điểm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk phát lệnh ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.

Chủ động phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, chống xâm nhập, vượt biên, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép. Phối hợp đồng bộ, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở, siết chặt quản lý người nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, kịp thời giải quyết vấn đề phức tạp nổi lên về trật tự xã hội, quyết tâm kéo giảm thực chất tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; tấn công, trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, hoạt động “tín dụng đen”, các loại tội phạm có khả năng gia tăng.

Các đơn vị Công an tỉnh Đắk Lắk diễu hành ở khu vực trung tâm phường Buôn Ma Thuột.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tăng cường và đa dạng các kênh tuyên truyền về thành tích, chiến công, lan tỏa gương điển hình; kịp thời khen thưởng đối với những đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.