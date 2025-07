Quốc phòng - An ninh Công an xã Đức Trọng chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở Sau khi sáp nhập thị trấn Liên Nghĩa và xã Phú Hội, thành lập xã Đức Trọng, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, hoạt động khẩn trương và nghiêm túc, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là một nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt trong bối cảnh địa bàn quản lý được mở rộng.

Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đức Trọng tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý công việc thường nhật, phục vụ người dân

Ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả công tác

Địa bàn xã Đức Trọng có diện tích gần 149 km² và dân số hơn 85.000 người, trong đó có gần 32.000 người dân tộc thiểu số. Đây là một khu vực rộng lớn, dân cư đông đúc với hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển sầm uất, đặt ra nhiều thách thức mới trong công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự.

Ghi nhận tại trụ sở Công an xã Đức Trọng, không khí làm việc trong những ngày đầu sau sáp nhập khẩn trương và nghiêm túc. Đội ngũ cán bộ, chiến sĩ được bố trí đảm bảo tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính và xử lý công việc thường nhật, phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Thượng tá Hà Xuân Tùng – Trưởng Công an xã Đức Trọng, cho biết: Công an xã Đức Trọng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đơn vị đã tổ chức thành 5 tổ công tác chuyên môn, kịp thời triển khai công tác nắm địa bàn và các lĩnh vực phụ trách.

"Để không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân, ngay từ những ngày đầu tiên đi vào hoạt động, lực lượng công an xã đã nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính diễn ra thông suốt với tinh thần phục vụ người dân tốt hơn. Điều này đồng thời đảm bảo sự liên tục trong công tác giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo sự yên tâm cho người dân trong giai đoạn chuyển tiếp đầy quan trọng này - Thượng tá Tùng nhấn mạnh.

Công an xã Đức Trọng làm căn cước cho công dân

Chủ động phòng ngừa, giữ vững bình yên cơ sở

Hàng ngày, các tổ tuần tra của Công an xã Đức Trọng phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, thực hiện tuần tra, kiểm soát địa bàn. Mục tiêu là kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh về an ninh trật tự ngay tại khu dân cư, đem lại bình yên cho nhân dân.

Đơn vị cũng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và thực hiện các phương án đảm bảo an ninh trật tự, kiên quyết không để phát sinh các điểm nóng hay tình huống phức tạp.

Để giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở, đặc biệt trong bối cảnh địa bàn vừa được sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng Công an xã Đức Trọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt. Điều này bao gồm việc chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm các vụ việc về an ninh trật tự.

Song song đó, Công an xã Đức Trọng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đặc biệt, tích cực vận động người dân tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ động tố giác tội phạm, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Thượng tá Hà Xuân Tùng cho biết thêm: Hiện, Công an xã Đức Trọng đang triển khai kế hoạch ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, nhằm đảm bảo bình yên cho nhân dân địa phương nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Đức Trọng và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những hoạt động này khẳng định quyết tâm của lực lượng công an trong việc tạo môi trường an toàn, ổn định để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.