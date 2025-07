Sáng 10/7, Công an xã Đức Trọng đã tổ chức Lễ ra quân phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đợt cao điểm này được triển khai nhằm giữ vững an ninh trật, tạo môi trường ổn định, thuận lợi cho việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Đức Trọng nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các đồng chí: Trần Trung Hiếu – Bí thư Đảng ủy, Trần Văn Hải – Phó Chủ tịch UBND xã, tham dự buổi Lễ.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an Đức Trọng tại Lễ phát động

Theo kế hoạch, chiến dịch sẽ kéo dài đến cuối tháng 7/2025, với những mục tiêu trọng tâm rõ ràng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm về trật tự xã hội, cũng như tai nạn giao thông.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đặc biệt, Công an xã Đức Trọng đặt ra yêu cầu không để xảy ra các vụ án và tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời cam kết không có cán bộ, chiến sĩ nào vi phạm kỷ luật.

Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác Công an đã đề ra.

Thượng tá Hà Xuân Tùng - Trưởng Công an xã Đức Trọng, phát động đợt thi đua cao điểm

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Công an xã, Thượng tá Hà Xuân Tùng – Trưởng Công an xã Đức Trọng, nhấn mạnh: Với sự quan tâm sâu sát của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác đảm bảo ANTT tại địa phương, tôi tin chắc rằng hiệu quả trật tự kỷ cương trên địa bàn xã tiếp tục được củng cố và nâng cao, tạo sự chuyển biến tích cực đối với công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển ổn định kinh tế - xã hội của địa phương và nhất là đem đến cho Nhân dân xã sự bình yên và trật tự để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã Đức Trọng lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đề ra, đồng chí yêu cầu toàn lực lượng Công an xã phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an hân dân, với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Đồng chí Trần Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND xã, phát biểu tại buổi lễ

Cụ thể, Công an xã Đức Trọng sẽ tập trung vào các giải pháp trọng tâm, như: Chủ động tấn công trấn áp tội phạm; chủ động hơn nữa vai trò nòng cốt, tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Đức Trọng chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã; tổ chức tốt lực lượng tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, gắn với thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ; đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ; công tác phòng cháy chữa cháy và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị....

Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã diễu hành biểu dương lực lượng và tuyên truyền cao điểm bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến đường của xã Đức Trọng.

Công an xã Đức Trọng lấy lời khai của đối tượng trộm cắp tài sản

Nằm trong đợt ra quân và phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự lần này, Công an xã Đức Trọng đã nhanh chóng phá một vụ trộm cắp tài sản.

Cụ thể, vào lúc 8h00 ngày 8/7, Công an xã đã tiếp nhận đơn trình báo của của người dân trú tại đường Ngô Gia Tự, xã Đức Trọng về việc bị mất chiếc xe mô tô Honda vào trưa ngày 7/7 khi đang để trước nhà.

Ngay lập tức, Công an xã Đức Trọng đã tiến hành xác minh, trích xuất camera và truy bắt đối tượng. Chỉ một ngày sau, lực lượng Công an xã đã truy xét và bắt giữ đối tượng đang lẩn trốn tại phòng trọ trên Trần Hưng Đạo, Đức Trọng.

Công an xã đã tiến hành các biện pháp ngăn chặn và ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối tượng trong vòng 24 giờ. Hiện, tang vật đã được tạm giữ theo quy định và Công an xã Đức Trọng đang tiếp tục điều tra, xác minh để sớm trả lại tài sản cho người bị hại.

Vụ việc được xử lý nhanh chóng này đã khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an xã Đức Trọng trong việc trấn áp tội phạm, mang lại sự bình yên cho Nhân dân ngay trong những ngày đầu của đợt cao điểm.