“Cú huých” mới từ sáp nhập

Việc sáp nhập Đắk Lắk và Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú huých” mạnh mẽ, mang lại không gian phát triển mới và khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Góp phần cơ cấu lại kinh tế

Tỉnh Đắk Lắk (cũ) thuộc vùng kinh tế Tây Nguyên, có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nông, lâm nghiệp phát triển. Trong khi Phú Yên (cũ) thuộc duyên hải Nam Trung Bộ, có thế mạnh về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản và du lịch biển. Trong nhiều năm thực hiện liên kết phát triển giữa các địa phương, vùng, miền, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đã xây dựng và triển khai một số chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những chương trình này còn mang nặng tính hành chính. Số lượng các thỏa thuận liên kết chủ yếu thực hiện ở phạm vi nhỏ lẻ, sự vụ giữa các doanh nghiệp, các địa phương giáp ranh, ôm đồm nhiều lĩnh vực, thiếu ưu tiên trọng điểm. Do đó, liên kết kinh tế thông qua sáp nhập tỉnh giữa hai vùng là điều kiện để mở ra cơ hội phát triển mới, động lực mới.

Chủ trương sáp nhập lớn lần này góp phần định hình rõ nét hơn, nổi bật lợi thế quốc gia với bờ biển dài, vùng biển rộng lớn. Điều kiện tự nhiên và nguồn lực của tỉnh Đắk Lắk mới thể hiện rõ định hướng chiến lược phát triển hướng biển, được thể hiện nhất quán trong chính sách phát triển của đất nước.

Sáp nhập giúp mở rộng hành lang kinh tế khu vực, hình thành các cụm kinh tế đa ngành và tăng tính chủ động, tích cực trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Đồng thời, sự kết hợp giữa tài nguyên núi và biển giúp tối ưu hóa khả năng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Hướng đột phá cho liên kết vùng

Sau sáp nhập, tỉnh Đắk Lắk mới có diện tích hơn 18.096 km2, diện tích rộng thứ 3 cả nước; quy mô dân số hơn 3,3 triệu người, với 102 đơn vị hành chính. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Đắk Lắk mới đạt khoảng 203.959 tỷ đồng. Quy mô kinh tế gộp từ hai địa phương cũ, với nông nghiệp dẫn đầu nhờ sản lượng cà-phê (450.000 tấn/năm), thủy sản (40.000 tấn/năm), và lúa (300.000 tấn/năm từ cánh đồng Tuy Hòa). Công nghiệp chế biến và logistics biển được kỳ vọng phát triển nhờ khu kinh tế Nam Phú Yên và cảng Vũng Rô. FDI đạt 527,64 triệu USD (2024), tập trung vào năng lượng tái tạo và công nghiệp.

Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển gồm cảng Bãi Gốc (khoảng 220 ha) phục vụ nhu cầu hình thành và phát triển khu công nghiệp Hòa Tâm, liên hợp lọc dầu, luyện kim và ngành năng lượng; cảng Vũng Rô phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngoài ra, còn các cảng cá hỗ trợ phát triển đánh bắt hải sản, đáp ứng tàu có công suất từ 600-1.000 CV; và cảng du lịch.

Sau sáp nhập, tỉnh mới sẽ có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn về vận tải biển, logistics qua cảng, khai thác tài nguyên biển, phát triển các ngành năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và thủy điện. Khả năng kết nối giao thương qua hệ thống cảng biển và giao thông đường núi cũng sẽ giúp đẩy mạnh kinh tế nội địa cũng như quốc tế. Bên cạnh đó, với một tỉnh vừa có núi vừa có biển, lợi thế về sự đa dạng về tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan, là rất rõ ràng. Điều này có thể thúc đẩy các ngành dịch vụ, du lịch, lữ hành phát triển hơn nữa.

Với tầm nhìn chiến lược, nỗ lực chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân để tạo phát triển đột phá, từ việc kết nối cao nguyên với biển, hình thành chuỗi giá trị nông sản - logistics - công nghiệp, đến tái định vị vị thế vùng - đây có thể là bước ngoặt để tỉnh Đắk Lắk mới vươn lên mạnh mẽ.