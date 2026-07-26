Cuộc đại chiến Real Madrid, PSG và Barcelona giành chữ ký 100 triệu euro của Rodri Sau màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2026, tiền vệ Rodri của Manchester City trở thành mục tiêu tranh giành số một của các ông lớn bóng đá châu Âu.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 đang chứng kiến một cuộc đua nghẹt thở khi ba gã khổng lồ Real Madrid, PSG và Barcelona cùng hướng sự chú ý về Rodri. Ngôi sao 30 tuổi của Manchester City vừa trải qua một kỳ World Cup rực rỡ trên đất Mỹ và chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng, mở ra một trong những thương vụ đắt giá và mang tính chiến lược nhất bóng đá châu Âu.

Rodri đang được nhiều CLB lớn theo đuổi. Ảnh: Getty Images.

Trái tim tối thượng của bóng đá hiện đại

Theo nhà báo David Ornstein từ The Athletic, Real Madrid từ lâu đã đưa Rodri vào danh sách mục tiêu hàng đầu. Ngay sau đó, thông tin từ Fabrice Hawkins cũng xác nhận PSG và Barcelona đã chính thức gia nhập cuộc đua. Việc một cầu thủ bước sang tuổi 30 nhận được sự săn đón cuồng nhiệt xuất phát từ vai trò độc tôn của anh ở vị trí mỏ neo trung tuyến.

Rodri là tiền vệ trung tâm đầu tiên giành Quả bóng Vàng kể từ sau Luka Modric năm 2018. Khả năng tự mình kiểm soát nhịp độ, đọc tình huống và thực hiện các đường chuyên sắc lẹm giúp anh trở thành mắt xích quan trọng nhất trong mọi hệ thống vận hành. Tầm ảnh hưởng của ngôi sao người Tây Ban Nha thể hiện rõ qua sự sa sút của Manchester City: khi anh chỉ có thể ra sân 21 trận tại Ngoại hạng Anh mùa trước do những vấn đề thể lực khác nhau, đội bóng lập tức gặp rất nhiều khó khăn trong hành trình cạnh tranh chức vô địch.

Bài toán 100 triệu euro và ván cược tuổi 30

Sự xuất hiện của các ông lớn biến thương vụ này thành một bàn cờ tài chính phức tạp. Mức giá xoay quanh con số 100 triệu euro cho một cầu thủ 30 tuổi ở năm cuối hợp đồng đang gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường lạm phát hiện tại, những quy tắc chuyển nhượng thông thường dường như không áp dụng cho các cá nhân kiệt xuất.

Rodri sở hữu sự hài hòa giữa thể chất và tư duy bóng đá. Ảnh: Getty Images.

Tiền lệ từng diễn ra vào năm 2018 khi Juventus sẵn sàng chi ra 100 triệu euro để sở hữu Cristiano Ronaldo đã 33 tuổi. Lối chơi của Rodri dựa trên tư duy và nhãn quan chiến thuật thay vì thuần thể chất, tương tự như trường hợp của Sergio Busquets. Điều này cho phép anh hoàn toàn có thể duy trì phong độ đỉnh cao đến cuối những năm 30 tuổi.

Cuộc chiến khẳng định vị thế châu Âu

Cuộc đua giành chữ ký của Rodri không đơn thuần là câu chuyện tiền bạc, mà còn là cuộc chiến về vị thế. Real Madrid muốn củng cố vương triều, PSG khao khát một hạt nhân điều tiết lối chơi tầm cỡ thế giới, còn Barcelona hy vọng sự trở về của một người con Tây Ban Nha ưu tú sẽ giúp họ lấy lại ánh hào quang ở trời Âu.

Bất kỳ đội bóng nào sở hữu được tiền vệ này sẽ nắm trong tay chiếc chìa khóa quan trọng trong kế hoạch thống trị bóng đá châu Âu trong những năm tới. Rodri không chỉ là một bản hợp đồng thông thường, anh chính là lời cam kết chắc chắn cho các danh hiệu.