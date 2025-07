Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng trong tháng 7/2025 đang có sự phân hóa rõ nét.

Thị trường lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trong tháng 7/2025 đang ghi nhận sự phân hóa rõ nét, với mức lãi suất dao động mạnh từ thấp kỷ lục đến những ngưỡng cao vượt kỳ vọng. Một số ngân hàng áp dụng mức lãi suất lên tới 9,65%/năm, tùy thuộc vào hình thức và điều kiện gửi tiền cụ thể.

Diễn biến này phản ánh rõ xu hướng cạnh tranh gay gắt giữa các nhà băng trong nỗ lực hút vốn trong bối cảnh kinh tế vẫn còn nhiều biến động và áp lực thanh khoản chưa hạ nhiệt.

Ngân hàng nào đang dẫn đầu cuộc đua lãi suất kỳ hạn 12 tháng?

Trong bối cảnh thị trường tài chính đang chuyển động theo hướng thận trọng, mặt bằng lãi suất kỳ hạn 12 tháng trở thành tâm điểm cạnh tranh giữa các ngân hàng nhằm thu hút dòng vốn ổn định từ dân cư.

Theo ghi nhận từ thị trường đầu tháng 7/2025, cuộc đua lãi suất huy động ở kỳ hạn này đang diễn ra sôi động với sự nổi bật của nhiều ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại cổ phần quy mô vừa và nhỏ.

HDBank tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng đưa ra mức lãi suất hấp dẫn. Ngân hàng này niêm yết lãi suất lên đến 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng khi gửi tại quầy, và có thể đạt 6%/năm đối với kỳ hạn 18 tháng hoặc các khoản tiền gửi lớn. Đây được xem là mức khá cạnh tranh trong nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô lớn.

PublicBank, một trong những ngân hàng có vốn nước ngoài hoạt động tại Việt Nam đang áp dụng mức 5,5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, với các điều kiện linh hoạt về số tiền gửi.

Trong khi đó, BVBank (Ngân hàng Bản Việt), với chiến lược mở rộng tập khách hàng cá nhân, cũng đưa ra mức lãi suất cao hơn, 5,55%/năm, cho kỳ hạn tương đương.

Không thể không nhắc tới Saigonbank, ngân hàng đã liên tục điều chỉnh lãi suất huy động trong những tháng gần đây và hiện ghi nhận mức lãi suất 5,6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng thuộc nhóm cao nhất thị trường, đặc biệt khi so với các ngân hàng cùng phân khúc.

Các ngân hàng kể trên đều đang có chiến lược đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn để phục vụ nhu cầu tín dụng trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Với quy mô mạng lưới nhỏ hơn nhóm Big4, việc đưa ra mức lãi suất cao trở thành công cụ quan trọng để thu hút khách hàng mới và tăng thị phần huy động.

Đáng chú ý, hầu hết các mức lãi suất cao này đều áp dụng cho hình thức gửi tại quầy và có thể tăng thêm nếu khách hàng gửi trực tuyến, chọn kỳ hạn dài hơn hoặc gửi số tiền lớn hơn mức quy định tối thiểu. Một số ngân hàng còn kết hợp khuyến mãi như tặng quà, cộng thêm lãi suất cho khách hàng thân thiết hoặc người gửi lần đầu.

Big4 duy trì lãi suất ổn định, ngân hàng tư nhân linh hoạt tăng giảm

Trong khi nhiều ngân hàng quy mô nhỏ đẩy mạnh cuộc đua lãi suất để hút vốn, thì các “ông lớn” thuộc nhóm ngân hàng thương mại nhà nước thường gọi là Big4 gồm Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank vẫn tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ổn định ở mức tương đối thấp.

Cụ thể, cả Agribank và BIDV hiện niêm yết mức 4,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. VietinBank và Vietcombank cũng không nằm ngoài xu hướng, với mức lãi suất phổ biến trong khoảng 4,6–4,7%/năm.

Mặc dù thấp hơn đáng kể so với nhiều ngân hàng thương mại cổ phần, nhưng sự ổn định, uy tín và mức độ an toàn cao vẫn là lợi thế cạnh tranh cốt lõi của nhóm Big4, nhất là đối với nhóm khách hàng ưu tiên tính an toàn vốn, đặc biệt trong giai đoạn thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Ở chiều ngược lại, khối ngân hàng thương mại cổ phần như MBBank, ACB, Techcombank, VPBank, Sacombank, SHB, MSB, Eximbank, VIB đang có những điều chỉnh lãi suất linh hoạt hơn nhằm tối ưu hóa nguồn huy động trung và dài hạn.

Đơn cử, Techcombank và Bac A Bank đã có động thái điều chỉnh lãi suất ngay trong tuần đầu tháng 7/2025, theo xu hướng tăng nhẹ ở một số kỳ hạn. MSB hiện áp dụng mức lãi suất lên tới 5,9%/năm cho kỳ hạn 12 tháng trong một số chương trình ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết hoặc khoản gửi lớn.

Trong khi đó, VIB triển khai chính sách lãi suất cao hơn nếu khách hàng chọn hình thức gửi tiền trực tuyến, với mức lãi vượt mặt bằng chung từ 0,2–0,4 điểm phần trăm.

Diễn biến này cho thấy rõ hai xu hướng đối lập trong chiến lược huy động vốn: nhóm ngân hàng lớn ưu tiên sự ổn định và giữ khách hàng lâu dài, trong khi khối ngân hàng tư nhân linh hoạt hơn để gia tăng tốc độ tăng trưởng và thu hút tệp khách hàng mới trong mùa cao điểm cuối năm.

Lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng không chỉ phản ánh chính sách riêng của từng tổ chức tín dụng, mà còn chịu chi phối bởi hàng loạt yếu tố thị trường. Trước hết là nhu cầu vốn: khi áp lực cho vay tăng cao, các ngân hàng sẽ cần huy động thêm nguồn tiền để đáp ứng, kéo theo việc nâng lãi suất huy động nhằm thu hút dòng tiền nhàn rỗi từ dân cư.

Bên cạnh đó, chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước bao gồm lãi suất điều hành, tỷ lệ dự trữ bắt buộc hay chính sách tỷ giá cũng tác động mạnh đến mặt bằng lãi suất chung.

Ở góc độ thương hiệu, các ngân hàng lớn, uy tín thường duy trì mức lãi suất ổn định, thấp hơn so với nhóm ngân hàng nhỏ, vốn phải sử dụng công cụ lãi suất như một lợi thế cạnh tranh để thu hút khách hàng mới.

Ngoài ra, hình thức gửi tiền cũng là một yếu tố đáng kể: nhiều ngân hàng hiện áp dụng lãi suất cao hơn cho kênh gửi online nhằm khuyến khích giao dịch số.

Cuối cùng, với những khoản tiền gửi lớn hoặc kỳ hạn dài, khách hàng thường được hưởng mức lãi suất ưu đãi đặc biệt thậm chí cao hơn nhiều so với biểu niêm yết, như một phần trong chiến lược giữ chân khách hàng trung thành và đảm bảo nguồn vốn ổn định cho ngân hàng.

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất ngân hàng kỳ hạn 12 tháng đang có sự phân hóa mạnh như hiện nay, việc lựa chọn nơi gửi tiền phù hợp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Trước tiên, người gửi cần xác định rõ mục tiêu tài chính và thời gian dự định gửi tiền. Với những ai muốn cân bằng giữa tính thanh khoản và lợi nhuận, kỳ hạn 12 tháng là lựa chọn được ưa chuộng, vừa đủ dài để có lãi suất tốt, vừa không quá ràng buộc dòng tiền.

Tiếp theo, đừng vội quyết định chỉ dựa vào lãi suất của một vài ngân hàng. Hãy chủ động so sánh giữa nhiều ngân hàng khác nhau cả lớn lẫn nhỏ và đặc biệt chú ý đến các điều kiện kèm theo như số tiền gửi tối thiểu, hình thức gửi (trực tuyến hay tại quầy), thời gian áp dụng khuyến mãi…

Nhiều ngân hàng hiện có các chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng mới hoặc những khoản tiền gửi lớn, giúp bạn có thể gia tăng lợi nhuận đáng kể nếu lựa chọn đúng thời điểm.

Tuy nhiên, đừng chỉ nhìn vào con số lãi suất. Sự an toàn của khoản tiền gửi cũng cần được ưu tiên. Hãy lựa chọn những ngân hàng có uy tín, được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động và công bố minh bạch các thông tin liên quan. Với các khoản tiền lớn hoặc nhu cầu tư vấn chi tiết, việc tìm đến chuyên viên tài chính để được hỗ trợ là điều hoàn toàn cần thiết.

Tháng 7/2025 đánh dấu giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ giữa các ngân hàng trong cuộc đua lãi suất.

Để tối ưu hóa dòng tiền và đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, người gửi cần chủ động tìm hiểu kỹ lưỡng, cân nhắc các yếu tố liên quan và lựa chọn điểm đến tài chính phù hợp nhất với nhu cầu cá nhân.