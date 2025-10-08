Tin mới

    Văn học - Nghệ thuật

    Đà Lạt ngày về

    La Văn Tuân 10/08/2025 05:13

    .

    Lên Đà Lạt nhớ bạn xưa

    Thời gian như thể thoi đưa. Giật mình

    Gặp nhau từ thuở tóc xanh

    Ba mươi năm thoáng chốc thành mây bay

    Đồi thông ngày cũ mưa rây

    Câu thơ nhòe ướt bàn tay em cầm

    Gửi vào mong ước xa xăm

    Giờ thì, ừ nhỉ. Chỉ thầm nhớ thôi

    Giảng đường mờ lối sương rơi

    Phong rêu thềm đá bồi hồi bước chân

    Khát khao ngày cũ xa dần

    Ta ngồi với những bâng khuâng vuông tròn

    Ai đi phía dốc hoàng hôn

    Gom ngày tháng cũ phiêu bồng lũng xa

    Hoa vàng phai buổi chiều tà

    Mình ta đối ẩm với Đà Lạt xưa…

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Nổi bật

      Mới nhất
        Xem thêm

        Đọc nhiều

          Văn học - Nghệ thuật
          Đà Lạt ngày về
          • Mặc định

          Tổng Biên tập: Lê Huy Toàn

          Phó Tổng Biên tập phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

          Địa chỉ:

          Cơ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

          Cơ sở 4: Số 83, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

          Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

          Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

          Hotline: 0977885454

          POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO